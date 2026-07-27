Pruhovaní milionáři: hráči za play off NHL peníze nemají, sudí ano. Na kolik si přijdou?
Hráči NHL nedostávají za bitvy ve Stanley Cupu žádný plat navíc oproti domluvenému ligovému kontraktu. Totéž oficiálně platí i pro rozhodčí, v praxi si však za účast v play off přijdou na bonusy. Není bez zajímavosti, že nezáleží na délce série. Ať už trvá jen čtyři, či maximálních sedm duelů, sudí obdrží na konto stejné peníze.
Hlavní arbitři v letošní vyřazovací fázi si přišli na 31 tisíc dolarů (658 tisíc korun) za každé odpracované kolo, čároví pak na devatenáct tisíc pět set (414 tisíc korun). V loňském play off žádný rozhodčí nepískal více než pět utkání. Pro srovnání: hlavní „zebra“ si v základní fázi vydělá přibližně pět tisíc dolarů (106 tisíc korun) za utkání, bonus za práci v play off je tedy v podobné výši.
Mzda pruhovaných mužů v dlouhodobé části závisí na počtu let strávených ve službách NHL. V prvním roce začínají na 240 237 dolarech (5,1 milionu korun), zatímco čároví na cifře 153 867 (3,265 milionu korun). Platy se každým rokem zvyšují. Například sudí s patnácti lety na scéně si v ročníku 2025/26 vydělal 485 376 dolarů (10,3 milionu korun), jeho parťáci na lajně po patnácti letech získají 254 917 dolarů (5,4 milionu korun).
Zámořská liga myslí i na náhradní rozhodčí, protože každé utkání NHL má alespoň jednoho sudího v záloze pro případ záskoku, v play off dokonce dva.
„Hlavní“ náhradníci dostávají 1 000 dolarů (21 tisíc korun) za přítomnost v aréně, přičemž částka se zvyšuje na 2 750 dolarů (58 tisíc korun), pokud skutečně naskočí do hry. Čároví si přijdou na 650 dolarů (14 tisíc korun) za čekání, suma při opravdovém záskoku stoupne na 1 775 dolarů (38 tisíc korun).
Jak fungují výsluhy za play off?
Celá logistika má pokračování při bojích o Stanley Cup, při nichž se zpřísňují pravidla. Jinak řečeno, nemůže se stát, že by v nejdůležitějších bitvách sezony nastoupil do hry nepříliš zkušený rozhodčí. V konferenčním semifinále a finále najdete mezi náhradníky pouze ty, kteří pískali v předchozím kole. Ve finále Stanley Cupu mohou roli zástupců plnit jedině arbitři se zkušeností z titulové série.
NHL myslí i na výsluhy za roky šichty v play off. Odměna se vypočítává podle počtu odvedených duelů. Vezme se suma 32 000 dolarů, ta se vynásobí počtem absolvovaných play off zápasů, následně se vydělí padesáti. Čárovým se stejným postupem doručí odstupné vycházející ze sumy 20 250 dolarů.
Popisované přilepšení je rozložené do dvou let po odchodu z NHL. Pro představu: lajnový Brad Kovachik, jenž nedávno ukončil bohatou kariéru (200 zápasů play off, 10x finále Stanley Cupu), si vysloužil celkem 81 tisíc dolarů (1,7 milionu korun). Podobně jako Chris Lee, jenž za 120 zápasů Stanley Cupu inkasoval 76 800 dolarů (1,6 milionu korun).
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