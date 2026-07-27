Jediný český sudí v NHL: Pískání? Ne, největší stres je cestování. Jak trénuje na McDavida?
Je docela reálné, že v NHL nasbírá kolem 1 500 startů, málokdo však o tom bude v Česku vědět. Libor Suchánek je schovanou hvězdou oboru bez odpovídající publicity. Přitom by si ji zasloužil. Třeba proto, že 37letý plzeňský rodák je jediným Evropanem mezi sudími v nejslavnější lize. Na podzim rozjede v NHL už desátou sezonu. Pro deník Sport renomovaný čárový rozhodčí detailně popisuje svou práci na známých jevištích. Asi se budete divit, co všechno to obnáší za starosti a nervy. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Pořídit rozhovor s českým pruhovaným esem není jen tak. Musíte zažádat o svolení na oficiálních místech NHL, zaslat témata a okruhy otázek, následně se styčný důstojník vybraného arbitra zeptá, zda má o mediální setkání zájem a je s formátem interview v souladu. Libor Suchánek zájem měl. Podmínka? Vše se musí obejít bez kamer a ne všechna navrhovaná témata dostala od ústředí zelenou. „NHL si zakládá na tom, že hlavním artiklem jsou hráči. Rozhodčí jsou bráni jako servisní skupina v rámci soutěže. NHL nás nechce moc vystavovat, na rozhovory platí omezení a chtějí si vše hlídat,“ líčí ambiciózní muž. Na slavné scéně v zámoří chce vydržet co nejdéle, ti nejlepší odcházejí do penze v pětapadesáti. Takže ještě aspoň patnáct plných sezon?
Není vám někdy líto, že se o vašich úspěších tolik neví?
„Nemůžu říct, že by mi to vadilo. U rozhodčího by to takhle mělo i být. Je to důležitá pozice v utkáních, ale rozumím tomu, že bychom měli být v pozadí. Produkt NHL vytvářejí hráči a já s tímto názorem souzním.“
Takže přesně víte, k čemu se můžete vyjádřit a k čemu ne.
„Neměli bychom se veřejně bavit o konkrétních situacích ze zápasů a konkrétních hráčích. To jsou základní pokyny.“
Na můj vkus by vás český hokej mohl víc využívat během letních prázdnin a na váš úspěšný příběh lákat nové tváře. Bavilo by vás to?
„Poslední dobou jsem si taky říkal, že bych se v tomto směru mohl zapojit víc. Manažer rozhodčích Vláďa Šindler mě jednou ročně využívá pro seminář, zatím to funguje na téhle bázi. Baví mě předávání zkušeností, podpora mladých rozhodčích, aby viděli snad i nějaký vzor nebo příklad, kam to lze s pískáním dotáhnout. Nicméně já rozhodně nejsem jediný sudí, který by mohl viset někde na plakátech, když to tak řeknu. Skvělou kariéru má Tonda Jeřábek se dvěma olympiádami a třemi řízenými finále mistrovství světa. Martin Fraňo píská dlouhodobě německou DEL, kam teď přichází Honza Hribik. A našli bychom i další kluky s kariérami na mezinárodní scéně. Za všechny například Jiří Ondráček, Daniel Hynek.“
Pískat NHL je v branži absolutní prestiž. Jde o splněný sen?
„Na začátku jsem to tak vůbec neměl. Mým snem bylo