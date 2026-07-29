V sedmi letech na Stanley Cupu! Majitel Caroliny dal na pohár svojí rodinu, překonal maskota
Až do letoška byl nejmladší osobou, jejíž jméno zvěčnili na Stanley Cupu. Kerry Day zemřel 12. července ve věku 92 let. Na Pohár se dostal poprvé coby jedenáctiletý chlapec v roce 1945 po triumfu Toronta. Jeho otec Hap Day šampiony trénoval, on sám nosil hokejky a na trofeji je uveden jako maskot. O čtyři roky později se po dalším vítězství Maple Leafs na podstavec dostal znovu.
Tom Dundon letos nechal na Stanley Cup vytepat i jméno své manželky a pěti dětí. Kromě majitele Carolina Hurricanes se přitom nikdo z jeho rodiny o triumf nijak nezasloužil. Za své fanfarónství sklidil ostrou kritiku. Děti a členové rodiny, kteří nemají ve vítězném týmu žádnou roli, na trofej nepatří. Z případu Kerryho Daye se naštěstí nestal trend. Nicméně k hokeji měl pořád silnější vazbu, než Dundonův nejmladší sedmiletý syn a všichni ostatní.
Kerry Day vyrůstal v rodině spjaté s hokejem. Jeho otec Hap Day byl kapitánem a později koučem a manažerem Leafs. Jako kluk nosil hokejky, sedával za hráčskou lavicí po boku mnoha největších legend NHL a byl svědkem vítězství Toronta ve Stanley Cupu v časech jeho slavné éry. S oblibou vzpomínal na cesty do Maple Leaf Gardens s Hapem a majitelem klubu Haroldem Ballardem. Poslouchal, jako zvídavý chlapec hltal otce, když bossovi líčil taktiku a herní detaily hry. Tyhle zážitky v něm zažehly celoživotní vášeň pro Leafs. V roli maskota ho později vystřídal Stafford Smythe, syn manažera Conna Smythea a pozdější spoluvlastník klubu.
Clarence „Hap“ Day patří k ikonám a šťastným postavám historie Maple Leafs. Jako jediný u nich zastával postupně všechny pozice. Jako hokejista začínal na levém křídle, než se přesunul do obrany. Za St. Patricks, které Conn Smythe mezitím přejmenoval na Maple Leafs, strávil 13 ze svých čtrnácti sezon v NHL, dvanáct z nich dělal kapitána. V roce 1932 s nimi získal Stanley Cup. Kariéru ukončil v New York Americans.
Od roku 1940 Toronto deset let trénoval a s mužstvem čtyřikrát triumfoval v Poháru. V roce 1942 Leafs prohráli s Detroitem ve finále Stanley Cupu první tři zápasy. Sérii však otočili a dodnes zůstávají jediným týmem, jemuž se to povedlo. V letech 1947-49 vyhráli třikrát za sebou.
Hap Day je podepsán ještě pod vítězstvím z roku 1951, ovšem už jako asistent generálního manažera. Jeho syn Kerry Day se v Torontu narodil a v dospělosti řídil po otci podnik na výrobu rukojetí k nářadí. V 52 letech odešel do důchodu a sháněl peníze pro nemocnici v St. Thomasu v Ontariu.
Přesně 3 542 jmen bylo vyryto do Stanley Cupu od roku 1907, kam až tahle tradice sahá. Každé připomíná velké vítězství a taky dřinu, obětavost, krev, pot i vyražené zuby. Seznam zahrnuje největší legendy jako Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Gordie Howe, Rocket Richard, Sidney Crosby, stejně jako spousty jiných hrdinů. Dostat své jméno na Pohár je něco jako svatořečení. Aspoň dosud to tak bylo vnímáno.
38 zápasů nestačilo
Carolina Hurricanes po letošním vítězství nechali na novou destičku vytepat 53 jmen. Nevešel se dlouholetý kustod Bobby Gorman a švédský obránce Joel Nyström, který v základní části sehrál 38 zápasů a jen tři mu chyběly do naplnění limitu poloviny utkání v dlouhodobé soutěži, což by mu zaručilo místo na podstavci. Pravidla jsou pravidla. Nedostalo se na lékařský personál, skauty, dokonce ani na několik menšinových vlastníků Canes, jejichž právo nebylo uznáno. Majitel Tom Dundon však prosadil šest členů své rodiny. Mnozí označili takové jednání za trapné a arogantní.
„Znehodnotil Stanley Cup. Je možná příliš mimo, aby to pochopil. Někdo ho měl zachránit před sebou samotným. Žádný z Dundonů, kromě Toma, nemá v týmu žádnou oficiální funkci. Nikdo z nich nehrál, netrénoval, neskautoval, dokonce ani neřídil rolbu. Přesto jsou tam, vedle hokejových Nesmrtelných, protože jsou příbuzní chlapíka, který vydělal tolik peněz půjčkami na auta, že koupil Canes,“ napsal novinář Dan Wetzel na webu ESPN.
Jména nejsou vytesána do kamene, dají se odstranit. Precedens existuje i v tomto případě. Peter Pocklington, někdejší majitel Edmonton Oilers, v roce 1984 lize neoznámil, že na podstavec přidal svého otce Basila, jenž v klubu taky nezastával žádnou pozici. NHL nařídila, aby jeho jméno bylo na trofeji přeškrtnuto, místo něj na pohár přišly křížky.