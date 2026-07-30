Celebriniho loupež: Rekordní smlouva hvězdy Sharks mění poměry. Pomohl i Carlsson
Nová smlouva Lea Carlssona s Anaheimem za osmnáct milionů dolarů ročně nezůstala dlouho nejvyšší v dějinách NHL. Macklin Celebrini přebil všechno. Se San Jose Sharks prodloužil o pět let za celkových 94 milionů dolarů, což mu vynese v průměru 18,8 milionů dolarů (asi 396 milionů korun) ročně. Cink! Jen si musí ještě sezonu počkat, než kontrakt naběhne. Má před sebou poslední rok tříleté nováčkovské smlouvy. Za tak gigantické peníze může vděčit i Carlssonovi.
Dvacetiletý útočník Sharks překonal v minulém ročníku ziskem 115 bodů (45+70) klubový rekord Joea Thorntona. Macklin Celebrini zářil na olympiádě i mistrovství světa, byl vyhlášen nejlepším hráčem sezony IIHF. Tyhle počiny měly na jeho novou dohodu asi malý vliv, pokud nějaký. Jenže za rok by se rodák ze Západního Vancouveru stal chráněným volným hráčem. A Žraloci si chtěli svůj poklad pojistit.
„Jsem nesmírně šťastný, že jsem prodloužil. Důvěra a podpora (majitele) pana Plattnera, (generálního manažera) Mikea Griera a celého klubu, jaké se mi dostávalo v obou dosavadních sezonách, dokazuje, že budujeme něco výjimečného. Se svými spoluhráči jsem připravený udělat další krok k nejvyššímu cíli, kterým je získat Stanley Cup pro tohle město a naše úžasné fanoušky. Už se nemůžu dočkat, až to rozjedeme,“ prohlásil Celebrini.
Jeho zápis do knihy rekordů možná brzy přestane šokovat. Už vzhledem k rostoucímu platovému stropu. Centr San Jose podpisem pětiletého kontraktu za 18,8 milionů dolarů ročně opět mění představu o tom, co lze považovat za rozumnou a férovou dohodu. Ale nebýt případu Lea Carlssona, nebyl by Celebrini pravděpodobně v pozici, v jaké je.
Když Philadelphia Flyers předložili Carlssonovi nabídku na osmnáct milionů ročně, bylo to chápáno jako přeplácení. Generální manažer Daniel Briere však dělal přesně to, co potřeboval, aby hráče mohl získat. A v Anaheimu měli důvod se vážně zamyslet. Ve finále možná nemuseli až tolik přemítat, jak se do té doby podle jejich poněkud liknavého přístupu mohlo zdát. Částku dorovnali a Carlssona udrželi, švédský hráč zůstal tam, kde chtěl. Každopádně se představa, jak by měl vypadat hráč NHL za osmnáct milionů dolarů ročně, najednou úplně změnila.
Manažer: Jsme extrémně nadšení!
Na druhou stranu, Carlssonův skok se nemusí jevit až tak přemrštěný vzhledem k tomu, jak se zvedl platový strop a kam by se měl posouvat dál. V sezoně 2025/26 činila jeho horní hranice 95,5 milionů dolarů, dolní 70,6 milionů. Pro ročník 2026/27 to bude 104 milionů a minimum 73,9, pro sezonu 2027/28 se zvýší maximum na 113,5 milionů dolarů a platové dno na 83,9 milionů. Do konce Carlssonovy pětileté smlouvy vzroste platový limit možná o víc než 30 milionů dolarů. Jako hráč, kterému v prosinci bude teprve 22 let, má zjevně pořád spoustu prostoru si případně ještě přilepšit.
Kontrakt o rok mladšího Celebriniho poběží od sezony 2027/28 do roku 2032. Už teď je považován za lepšího hráče než Carlsson. Coby jednička draftu 2024 během dvou sezon nasbíral 178 bodů (70+108) ve 152 utkáních základní části NHL. V únoru pomohl Kanadě k olympijskému stříbru, v šesti zápasech přispěl deseti body. Stal se druhým nejproduktivnějším hráčem turnaje za Connorem McDavidem se třinácti body (2+11) a s pěti zásahy byl nejlepším střelcem. Na mistrovství světa skončil v produktivitě rovněž druhý se čtrnácti body (6+8) v deseti startech.
„Během pouhých dvou let ještě jako teenager dorostl v jednoho z nejlepších hokejistů světa. Jsme extrémně nadšení, že jsme si ho pojistili a udrželi jej coby ústřední článek jádra talentovaných hráčů v San Jose,“ pravil manažer Sharks Grier.
Podle něj mohl Celebrini podepsat dokonce až za 20,8 milionů dolarů ročně a majitel klubu Hasso Plattner údajně byl v případě potřeby ochoten částku uhradit. Hráč však na začátku jednání jasně řekl, že je ochoten vzít o něco méně, aby se ujistil, že Sharks budou mít flexibilitu, aby kolem něj mohli postavit tým šampionů.
Představy, co stačí a co už je příliš, se však můžou změnit dřív, než Celebriniho kontrakt vejde v platnost. Za rok končí smlouvy například Caleu Makarovi a Quinnu Hughesovi, za dva roky Connoru McDavidovi, Austonu Matthewsovi nebo Zachu Werenskimu. Tedy superhvězdám, které jsou tvářemi svých týmů. Tenhle kalibr může pořádně otřást platovými žebříčky. Budou poukazovat na to, kolik si zaslouží mít v příštích kontraktech oni, když kluci, kteří si nemohli ani pronajmout auto, mají najednou vydělávat víc. Jejich startovní čára může začínat na hranici dvaceti milionů dolarů ročně. Celebrinimu bylo před měsícem teprve dvacet, už teď se zařadil mezi nejlepší hráče ligy. Jednou se o jeho smlouvě může mluvit jako o loupeži za bílého dne.
Nejvyšší smlouvy v NHL
Hráč
Klub
Roční plat
Macklin Celebrini
San Jose
18 800 000 dolarů (od 2027/28)
Leo Carlsson
Anaheim
18 000 000 dolarů
Kirill Kaprizov
Minnesota
17 000 000 dolarů
Connor Bedard
Chicago
15 000 000 dolarů
Leon Draisaitl
Edmonton
14 000 000 dolarů
Jack Eichel
Vegas
13 500 000 dolarů
Auston Matthews
Toronto
13 250 000 dolarů
Nathan MacKinnon
Colorado
12 600 000 dolarů
Connor McDavid
Edmonton
12 500 000 dolarů
Jason Robertson
Dallas
12 000 000 dolarů
(v amerických dolarech hrubého ročně)