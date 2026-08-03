Obra vysvobodila Divočina. Růžičku draftovali v pátém kole, ale z brankářů podepsal nejdřív
Na řadu se dostal jako šestý a poslední z českých gólmanů, kteří prošli letošním draftem NHL. Minnesota si ho vybrala v pátém kole ze 137. místa. Ale Filip Růžička podepsal nejdřív ze všech gólmanů, kteří odvodem prošli. „Byl jsem doma. Někdy kolem desáté večer mi volal agent a řekl, že Wild nabídli smlouvu. Už jsem ležel v posteli. Jen jsem vystřelil a hned letěl podepisovat. V tu chvíli jsem byl nejvíc šťastný,“ popisoval chvíle, kdy se stal hráčem NHL.
Stal se teprve sedmým hráčem na své pozici za posledních pět let, který dostal kontrakt už v 18 letech. „Oslava byla větší, než při draftu, po němž jsem musel hned letět do Minnesoty. Rodiče si na mě bouchli šampaňské. Tohle pro mě znamená další malý krok,“ vyprávěl Filip Růžička při rozhovoru s deníkem Sport a webem iSport.
Důvodů k radosti měl víc. Podpisem kontraktu se vyřešil jeho další osud, jak si přál. I v nadcházejícím ročníku sezoně bude 202 centimetrů vysoký gólman chytat za Brandon v juniorské WHL, kde prožil výtečnou sezonu. Měl skvělá čísla, v únoru ho vyhlásili hvězdou zápasu, ve kterém na sebe upozornil i bitkou, za jakou by se nemuseli stydět nabušení ranaři z NHL.
Jako nováček soutěže se protlačil mezi trojici finalistů nominovaných na cenu pro nejlepšího brankáře a byl vybrán do druhé šestky all-stars. „Myslím, že sezona nebyla úplně špatná, což platí i po týmové stránce. Tým mě držel celou dobu a mně se za ním chytalo mnohem líp,“ povídal Růžička.
Zpátky do Hradce?
Rodák z Třince vyrůstal v Karviné, odkud přišel přes Havířov v deváté třídě do Hradce Králové. Působil tam až do loňského odchodu za moře. V květnu východočeský klub ohlásil, že se z Brandonu vrací do Mountfieldu. „Filip se podle platné smlouvy zapojil do programu A-mužstva a bude s námi absolvovat celou přípravu. Také si myslím, že bude absolvovat některé tréninky s A-mužstvem i v sezoně. Primárně bude naskakovat v juniorce a pokud se mu bude dařit a bude o něho zájem v Maxa lize, jsme domluveni s agentem, že bychom mu nějaké zápasy v této soutěži také dali,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.