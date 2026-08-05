Okuliar zpět ve hře o NHL: Čekal jsem, co Pittsburgh nabídne. Vrátí se někdy do Hradce?
Čeští fanoušci ho dobře znají z Hradce Králové. Ve městě Oliver Okuliar (26) poznal přítelkyni a zažil dvě úspěšné sezony, které ho posunuly do zámoří. Na Floridě neprorazil, ale po zisku švédského titulu se Skelleftea míří za Atlantik znovu. Podepsal ho Pittsburgh, který s Panthers vyjednal přestup, aby získal hráčova práva. „Volal jsem si s Filipem Králem ohledně toho, jaká je to organizace,“ říká akvizice Penguins pro deník Sport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V rozhovoru Oliver Okuliar prozradí, jak to má s možností případného návratu do Hradce. Na východočeský klub vzpomíná jenom v dobrém. Dávno nechal plavat propíraný incident s Tomášem Zohornou z play off 2024. V NHL znovu podepsal dvoucestnou smlouvu, ale s mnohem lepšími vyhlídkami než před dvěma lety. „Čekal jsem, jaký kontrakt Penguins nabídnou, abych v rámci hierarchie týmu patřil výš,“ popisuje své rozhodnutí.
Kdy se vám z Pittsburghu ozvali?
„Poprvé jsem si s nimi volal až po výměně. Řekli mi, že mě získali a chtěli by vyjednávat o smlouvě. Měli jsme na to jen několik dnů, možná spíš hodin. Musel jsem si rychle zařídit určité věci. Asi o mně už měli informace, když udělali trejd. Pak jsem začal s agentem komunikovat ohledně podmínek smlouvy.“
Jaká byla vaše první myšlenka, když jste se o zájmu Penguins dozvěděl?
„Že je to zase Amerika. Čekal jsem, jaký kontrakt nabídnou, ale ne z finančního hlediska, jen abych v rámci hierarchie týmu patřil výš, než když jsem byl na Floridě. V AHL, ale případně pak i v NHL.“
Berete to tak, že teď už máte vše ve svých rukou?
„Byl bych rád, ale už jsem byl v zámoří rok a vím, jak to tam chodí. Všechno se mění ze dne na den. Vím, že bych měl na farmě patřit ke starším hráčům, ale NHL si budu muset stejně zasloužit. Uvidíme, jak to bude vypadat podle kempu. Ale i podle zdravotního stavu hlavního týmu.“
Takže si nestavíte vzdušné zámky.
„Rád se nechám překvapit, jdu tam hlavně skromně. Chci si NHL ještě jednou zkusit vybojovat, jsem o dva roky starší. Zase mám víc zkušeností.“
Co vás naučila první zámořská sezona 2024/25 na Floridě, respektive na farmě u Charlotte Checkers, s nimiž jste těsně nedosáhl na triumf?