Bez šéfa i kapitána, s esem na odchodu. Slavný Detroit je v nesnázích. Pomůže baseball?
Zní to neuvěřitelně. Rovných 25 let v řadě pronikal Detroit s železnou pravidelností do play off, rekordní série však skončila s rokem 2016. Od té doby počítají slavní Red Wings smutnou dekádu bez vyřazovací části. V rámci NHL čekají nejdéle. Konec problémů je navíc v nedohlednu. V polovině srpna klub stále nezná jméno svého generálního manažera ani neví, jak skončí sága hvězdného útočníka Dylana Larkina. Ten žádá o přestup jinam. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V polovině července oznámili v Hockeytownu nečekaný krok. Legendární Steve Yzerman, který organizaci vůdcoval od roku 2019, opustil flek generálního manažera a přesunul se do pozice poradce vlastníka Michaela Illitche Jr. S hokejovými záležitostmi už nemá nic společného. Jeho původní pracovní zařazení však zůstává nepokryté.
V době, kdy má Detroit řešit budoucnost útočníka Dylana Larkina, novou smlouvu chráněného volného hráče a talenta Simona Edvinssona nebo prodloužení kontraktu pro nejlepšího střelce Alexe DeBrincata, není pána, který by rozhodoval. Bezprecedentní situace přibližně měsíc před začátkem tréninkového kempu nechává všechny členy slavného klubu z éry Original Six v těžkém patu. Hledání neprobíhá hladce.
Majitel Illitch se po dalším výsledkovém zklamání rozhodl prásknout do stolu, nicméně