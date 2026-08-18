První trénink nových spoluhráčů z Vancouveru. Chytil chválí Novotného a radí nespěchat
Už na podzim mohou každý den sedět bok po boku v šatně Vancouveru. Útočníci Filip Chytil a Adam Novotný se zatím sešli v Říčanech na tréninku pod vedením reprezentačního kouče Pavla Grosse. „Seděli jsme vedle sebe v kabině, ale bylo to rychlé. Je super, že jsme se aspoň poprvé potkali, poznali a zahráli si spolu,“ rozpovídal se Chytil o nejvýše taženém Čechovi na posledním draftu do NHL.
Má za sebou nováčkovský kemp ve Vancouveru, kde mimo jiné nafasoval klubovou výstroj. Adam Novotný se po ledě v Říčanech proháněl v kalhotách s logem NHL a Canucks a výzbrojí zapadl po bok zkušenějšího Filipa Chytila. „Vypadá dobře. Je silný, má dobrou střelu. Je ale ještě hrozně mladý kluk, má toho hodně před sebou,“ chválil Chytil novou akvizici.
Na volbě talentů vybírali Canucks během prvního kola dvakrát. Nejprve ukázali ze třetího místa na Caleba Malhotru, pak si z 24. pozice zvolili Novotného k radosti českého dua Chytil – Hronek. „Moc jsem to nesledoval, protože mladší kluky už moc neznám. Ale vždycky je hezké vidět, když je do vašeho týmu draftovaný nějaký krajan. Hned jsem Ádovi psal, ať se cítí vítaný. Snažil jsem se ho i trošku motivovat, ať mu všechno vyjde,“ prozradil šestadvacetiletý útočník.
Není kam spěchat
V nové sezoně by mohl nastupovat s Novotným v jednom útoku. Talent podepsal nováčkovský kontrakt minulý týden a na kempu bude bojovat o šanci v NHL. Do karet mu hraje i fakt, že Canucks jsou poslední roky na ústupu, procházejí přestavbou a v sestavě mají okénka.
„Máme tam i pár dalších mladých kluků. Ale v osmnácti nebo devatenácti letech není kam spěchat. Když se to povede, tak super, ale sezona je hrozně dlouhá a soutěž opravdu náročná. Kdyby se dostal do týmu, bylo by to super, byl bych za něj rád. Všechno se ale bude odvíjet od kempu. Moc bych mu přál, aby tam byl s námi,“ vykládal Chytil.
Na předávání rad a zkušeností zatím neměl moc prostoru. Možní budoucí spoluhráči se potkali na ledech, které svaz zajišťuje zámořským reprezentantům během léta. „Jen zlehka jsme si popovídali. Ale uvidíme se hlavně až po příletu do Vancouveru. Určitě mu budu chtít pomoct. Ale záleží na něm, jak bude chtít. Když se zeptá a bude chtít poradit, budu tomu otevřený,“ prohlásil zkušenější z útočníků.
Boj se zdravím
Také pro něj je letní příprava a blížící se kemp zásadní. Někdejší jednadvacítka draftu se dál pere se zdravotními trably a v minulém ročníku odehrála jen 12 zápasů. „Je to těžké. Jste připravený po celém létě a najednou přijde zranění po pěti zápasech, kdy se mi dařilo. Potom se z toho tři měsíce dostávat, vrátit se, dostat hned ránu do obličeje na tréninku a být vyřazený do konce sezony… To není úplně příjemné,“ posteskl si bývalý hráč Rangers.
Po dlouhé rekonvalescenci už se cítí dobře a na desátou sezonu je podle svých slov připravený. „Je to dobré. Příprava byla hodně produktivní, zapracoval jsem na spoustě věcí jak na ledě, tak mimo něj. I v osobním životě jsem si to s rodinou moc užil, narodila se nám dcera, což mi hodně pomohlo po mentální stránce. Jsem připravený na odlet a těším se moc na sezonu,“ pravil.
V NHL má dohromady na kontě 405 odehraných duelů základní části. Kvůli trablům spojeným s otřesy mozku ale nastoupil během posledních tří ročníků jen k 84 zápasům. Teď doufá v obrat, třeba i po boku Novotného. „Když bude potřebovat pomoc, budu tam pro něj,“ ujistil Chytil.