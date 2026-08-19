Problémy v brankovišti? Oilers vsadili na OSM gólmanů! Tři do rotace a pět žolíků
Nejspíš jste tu zprávu pořádně ani nezaregistrovali. Bakersfield Condors, záložní tým Edmontonu, získali v minulém týdnu dvacetiletého gólmana Eemila Vinniho na roční dvoucestný kontrakt. Na první pohled řadová transakce, jakých se přes léto urodí mraky. Je však fascinující, že v organizaci Oilers se tímto krokem dostal pod smlouvu už osmý brankář. Minimálně co do počtu může být konkurence nepřeberná.
Zámořští odborníci se začínají ptát, jak kanadský klub všechny maskované muže vlastně upotřebí. Seznam je nebývale dlouhý. Kromě Vinniho se na něm nachází Tristan Jarry, Frederik Andersen, Devon Levi, Matt Tomkins, Connor Ungar, Samuel Jonsson a Nathaniel Day. Zmíněná sedmička má dohodu přímo s hlavním týmem a první čtyři jmenovaní počítají také starty mezi nejlepšími.
Přetlakem v brankovišti chtějí Oilers vyřešit dlouhodobou bolest. Snaží se najít vhodnou jedničku, která dokáže při nižší výplatě solidně krýt záda Connora McDavida a jeho týmu. Přetěžký úkol, jaký se nedaří naplnit od nástupu kanadské superstar do NHL v roce 2015.
Má se za to, že hlavní mančaft vstoupí do nového ročníku s méně tradiční rotací tří brankářů. Podobnou zkoušel v uplynulé sezoně Montreal, když zejména na jaře střídal mezi tyčemi Čecha Jakuba Dobeše a jeho kolegy Jacoba Fowlera a Samuela Montembeaulta. S Canadiens cestovali všichni tři, byť na jednoho z nich zbyl pokaždé černý Petr v podobě pobytu na tribuně.
V Edmontonu totožná pozice patrně spadne na Jarryho, Leviho nebo posledního vítěze Stanley Cupu Andersena. „Oilers už na vítězné dveře taky buší nějakou dobu. Jsou týmem s ambicemi a několikrát byli úspěchu velmi blízko. Byl bych rád součástí mužstva, které ten kopec přeskočí. V klubu berou svou misi vážně. To je moje hlavní motivace, těším se na příležitost,“ avizoval dánský šampion po uzavření roční smlouvy na milion dolarů.
Tlak spojený s kanadskou organizací zná. Dlouho chytal v Torontu, kde se mu ovšem nedařilo podle představ. U Oilers za předchozí dekádu vyčerpali spoustu možností, ale žádná navzdory dvěma účastem ve finále nepřinesla očekávaný výsledek. Nejblíže k němu měl Stuart Skinner, jenž byl podstatnou součástí obou výšlapů těsně pod vrchol. Jenže zároveň byl v očích mnoha důvodem, proč poslední krok k nehynoucí slávě dvakrát neklapl.
Velká očekávání pohasla
Také proto ho Edmonton v průběhu minulé sezony vyměnil do Pittsburghu za „spasitele“ Jarryho. Velká očekávání však pohasla. Posila zakončila první zkušenost s novým zaměstnavatelem s bídnou úspěšností zákroků 85,8 %. Ve vyřazovací fázi už si prostor ukradl Connor Ingram. Ten následně odešel jako volný hráč. Mimochodem i u něj bylo variantou, že bude mezi Oilers pokračovat…
Stabilita je slovo, které gólmani Edmontonu postrádají snad od dob legendárního Granta Fuhra. Současný trojlístek má sloužit jako další pokus, v záloze je ještě pět žolíků. Jednou z posledních stálých dvojic v kleci Oilers byli Mike Smith a Mikko Koskinen, ani na jejich službu se však nevzpomíná v nejlepším. Památné jsou spíš rozepře s trenérem Davem Tippettem.
V lednu 2022 kouč Koskinena natřel za špatný úvod utkání proti NY Rangers. „Nebyl moc dobrý. Nazývejme věci pravými jmény: udělal brutální chybu, obrovské zaváhání,“ pustil se šéf střídačky do vlastního brankáře, což v NHL není zvykem.
Jak čas postupuje, nervozita stoupá. Pokud Connor McDavid a Leon Draisaitl neucítí, že jim je vedení schopné doručit správného strážce, mohou se taky ohlížet po jiných adresách. V otázce gólmanů jde tak o mnohem víc, než se může zdát.
Z aktuální tlačenice vychází jeden velmi nenápadný český vítěz. Brankář farmy Detroitu Michal Postava po loňském titulu s Kometou vybíral, kam se vydá do zámoří. Edmonton figuroval na seznamu vážných kandidátů, ale extraligový objev zvolil Red Wings. Vývoj událostí mu rozhodnutí posvětil.
Brankáři Edmontonu pro sezonu 2026/27
- Tristan Jarry (31 let): smlouva do 2028 / plat - 5,375 (miliony $)
- Frederik Andersen (36): smlouva do 2027 / plat - 1
- Devon Levi (24): smlouva do 2027 / plat - 0,812
- Samuel Jonsson (22): smlouva do 2028 / plat - 0,955
- Matt Tomkins (32): smlouva do 2027 / plat - 0,85
- Connor Ungar (24): smlouva do 2027 / plat - 0,85
- Nathaniel Day (21): smlouva do 2028 / plat - 0,957
- *Poznámka: Eemil Vinni podepsal smlouvu s farmářským týmem.