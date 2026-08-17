Třetí pokus o NHL, další stanice Philadelphia. Jiříček: Musím potvrdit, že tam patřím
Na dveře NHL buší čtyři roky, dvakrát se stěhoval. David Jiříček už ve své druhé sezoně 2023/24 sehrál za Columbus přes půlku zápasů základní části. Jenže po výměně do Minnesoty to v týmu s ambicemi na Stanley Cup měl hodně složité. Zvlášť když tam přivedli ještě Quinna Hughese. Teď chce Čech prorazit ve Philadelphii, kam ho vytrejdovali letos v březnu. „Je to dobrá šance. Mám možnost se do týmu dostat a hrát hodně. Ale musí to tam být od začátku, musím být ready,“ přiznal 22letý obránce po tréninku se zámořskými krajánky v Říčanech.
Flyers ho měli v merku už před čtyřmi lety. V draftu NHL si však z pátého místa vytáhli Cuttera Gauthiera. Davida Jiříčka bral vzápětí Columbus. Cesty klatovského rodáka a týmu z Philadelphie našly průsečík až před letošní uzávěrkou přestupů. Má před sebou třetí pokus skočit do NHL. „Nahoře jsem pak moc nebyl, spíš na farmě v Lehigh Valley. Ale dostal jsem velký prostor a byl spokojený. Chci v tom pokračovat i ve Philly,“ líčil Jiříček.
V nové sezoně se potřebuje předvést. Na farmě už se rozkoukal, v NHL však za Flyers naskočil jen jednou. A během play off jezdil s týmem coby člen záložní jednotky. Zdá se, že ve Philadelphii mu věří. V dubnu s Jiříčkem prodloužili o dvě sezony za 1,5 milionu dolarů (31 milionů korun) ročně. „Byl jsem tam tak nějak napůl, trénoval s hráči z farmy a někdy s mužstvem. Jednou jsem s týmem byl, jindy ne. Pak jsem dostal novou smlouvu. Teď musím potvrdit, že tam patřím,“ pokračoval.
V NHL dosud spíš paběrkoval. Generální manažer Flyers Daniel Briere po Jiříčkově příchodu tvrdil, že mu v začátcích neprospěl příliš brzký nástup do NHL. Prošel si výkonnostními výkyvy, ztratil sebevědomí. „Nastaly různé situace,“ přiznal Jiříček. „Výměnu jsem moc nečekal. Vždycky se říká, že to může být šance, ale já to tak neberu. Jsem zkrátka ve Philly a jdeme dál. Musím být hlavně připravený. Chci mít čisté svědomí, že jsem do toho dal všechno. Každý den, na každém tréninku, v každém zápase,“ řekl.
Obránce Jamie Drysdale se jako šestka draftu neuchytil v Anaheimu. Do Flyers přišel před dvěma lety právě za Gauthiera a už patří k oporám jejich defenzivy. Dalším příkladem pro Jiříčka může být i brankář Daniel Vladař.
V Calgary dělal dvojku, po loňském příchodu do Philadelphie měl životní sezonu. „Doufám, že půjdu v jeho stopách. Hned po výměně mi psal, brzy jsme se skamarádili. Těším se na sezonu s ním. Je tam ještě Oliver Bonk. Čechokanaďan, mluví česky. S ním už jsem se hodně bavil na farmě,“ vyprávěl Jiříček.
Na sezonu se připravuje s mladším bratrem Adamem, který náleží do stáje St. Louis Blues. Ještě když byl David v Minnesotě, viděl ho v prvním zápase juniorského mistrovství světa proti Kanadě. Potom měli zápasy venku, ale bratrův troufalý gól střelou mezi nohama proti Finsku mu neunikl. „Tuhle fintu pořád zkoušel na tréninku. Říkal jsem mu, ať už ji nedělá, ale zase proč ne? Má sebevědomí, tyhle věci umí,“ vracel se.
David Jiříček patří ke generaci, která začala před čtyřmi lety medailovou žeň na šampionátu dvacítek. Sám získal bronz a stříbro. Bratr ve sklizni pokračuje. „My jsme to začali, oni šli v našich šlépějích. Bráchovi fandím. Trénujeme spolu, užíváme si léto. Můžeme spolu být každý den. Jsem rád, že mám parťáka, se kterým se můžu připravovat. Trénovali jsme s Davidem Kalivodou ze Sparty, byli v Říčanech s klukama z NHL. Super pro nás, snad to v nové sezoně zúročíme. Myslím, že brácha má velkou šanci se prosadit. Doufám, že se mnou ve Philly taky budou počítat,“ usmál se.