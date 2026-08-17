Klapka se vrací k absenci na MS, přidává box a těší se, že v nové aréně bude přespávat
V nadcházející sezoně NHL může jít o jeden z nejzajímavějších českých příběhů. Story Adama Klapky, jak se z neortodoxní věže prvoligových Benátek procpal neúnavnou lopotou až do Calgary Flames, je sama o sobě velkým bijákem. Takže co máme čekat teď? Ještě ostřejší a taky produktivnější verzi než doposud. „Na sto procent věřím, že na třetí formaci mám,“ říká 25letý útočník na mnoho použití. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport se také vůbec poprvé vrací i ke své neúčasti na MS ve Švýcarsku.
Hokejové Česko se dál učí mít rádo jeho schopnosti. Je to jak kdy. A jak u koho. Co na velkém kluzišti tolik nevynikne, v tom patří mezi širší špičku v NHL. Adam Klapka věří, že vylepšený mix dovedností mu otevře dveře k většímu vytížení u Flames, s čímž souvisí i útok na nový kontrakt v nejlepší lize. „Trochu v hlavě to mám,“ říká pracant, jenž se vzhlédl v osobnosti tvrďáka Toma Wilsona.
Na čem přes léto pracujete, aby vám vyšla nová sezona co nejlíp?
„Jedu si svou klasiku. Led, posilovnu a box. Boxu je trochu víc než minulý rok, ale jinak náplň přípravy zhruba stejná jako obvykle.“
Netajíte se tím, že chcete jít ve stopách divočáka Toma Wilsona z Washingtonu. Proto ten box navíc?
„Chtěl bych jít v jeho stopách. Uvidíme, jak to celé začne. Ale doufám, že budu líp připravený než minulý rok. Na ty věci, které má v popisu práce on.“
S kým si chodíte zaboxovat?
„S jedním klukem, který boxuje delší dobu a je vysoký jako já.“
Musím hrát na krev
Vizualizujete si ideální průběh příští sezony? Aspoň její začátek?
„Určitě se budu snažit, aby se má pozice oproti nynější vylepšila. Doufám, že přidám víc bodů a má role se zvedne.“
Přitom vaše kariéra v NHL jde krok za krokem, naposledy jste celý ročník strávil u Flames. Vše jde správným směrem. Míříte k třetímu útoku?