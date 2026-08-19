Šalé plánuje překopat svůj hokej, aby se přiblížil NHL. Co návrat do Komety?
Proces přibližování Eduarda Šalého k jevišti NHL dál pokračuje, ale než si mladý ofenzivní mág odškrtne splnění snu a úkolu, řekou Duwamish v Seattlu proteče ještě hromada vody. Že to nebude hned, naznačila i poslední sezona výrazného českého talentu na farmě. Nutnost být trpělivý a neustále cizelovat svou hru dál obepíná kariéru 21letého kreativce. Odpovědní lidé za vývoj v organizaci Kraken cítí, že jejich volba z prvního kola draftu 2023 potřebuje ještě dopéct.
S kotoučem předvádí vybroušené manévry, precizně čte hru. Zároveň platí omšelé a dávno známé. Musí ještě zesílit, obstávat v soubojích, zlepšit hru bez kotouče i akceleraci, pomáhat obraně, být konzistentní v intenzitě výkonů. Zkrátka: opakovaně dokazovat, že se z něj jednou stane stálice pro tým NHL ve vrchních formacích, od níž se bude pravidelně vyžadovat produktivita.
Eduard Šalé má rozhodně potenciál patřit do širší ofenzivní špičky NHL. Musí si však počkat. Nikoli v křesle, ale s železy v rukách. Mimo jiné. Na první pohled může někoho napadnout, že se příběh trojnásobného medailisty z šampionátu dvacítek nevyvíjí správně. Pravda, kdekdo v branži čekal hbitější progres a burácivější pokroky. Z druhé strany ale nemusí být nutně špatně, že Seattle nekvaltuje na premiéru v nejlepším cirkusu u své vysoké draftové volby.
Hráč jen musí uvěřit tomu, že s ním mají v organizaci jen ty nejlepší úmysly, aby dál pracoval na sto procent a věřil, že se dočká férové šance. A až nastane správný čas, vypustí ho mezi šlechtu. Ve stavu, kdy se zachytí, nepustí a vydrží.
Nikdo si rozhodně nepřeje, aby se při velké premiéře spálil a po trpké zkušenosti mazal zase dolů do AHL. Snad proto si ho lidé z Kraken neustále tvarují v záložním týmu Coachella Valley. U Firebirds na podzim načne třetí sezonu. Bez vytáček klíčovou. „Pokud chci hrát NHL, musím trochu překopat svůj styl,“ je mu jasné. „Vím, co ode mě čekají a v čem chci být lepší.“
Technický styl stranou
O co tedy jde? „Potřebuju být víc dynamický v americkém stylu hokeje, zatímco já tady hrál spíš ten dlouhý skluz na velkém hřišti, na všechno byl čas. Je to něco jiného,“ dává najevo, že stále prochází proměnou a chtě nechtě musí dát částečně stranou svůj oblíbený technický styl, plný neotřelých nápadů a vychytávek. Jde to proti jeho přirozenosti, jenže pokud chce své jméno otisknout na mapu NHL, nezbývá mu než se podřídit požadavkům.
Na finesy taky dojde, ovšem bez napasování klasického zámořského základu do vlastní hry nikoli. Včetně absorbování taktiky, která vám je leckde proti srsti.
Po jednom z volných tréninků v říčanské aréně, které hráčům obstarává hokejový svaz, Šalé zmínil, že si na jiný svět musel zvykat. Nejen na ten hokejový. A nešlo to hned. „První rok byl těžký, ale hodně mi pomohl Aleš Stezka,“ zmiňuje gólmana, s nímž trávil hodně času při farmaření. Vlastně s celou rodinou.
„Teď budu v AHL třetím rokem, už vím, do čeho jdu a jak to bude fungovat. Je to spíš o zvyku, musíte si na prostředí a ligu zvyknout. Člověk je tam sám, všechno zařizování je na vás, jste daleko od rodiny, je to jedno s druhým,“ naznačuje lehký boj s nekomfortem.
Hlavní je hokej a Firebirds si v mantinelech AHL nevedou vůbec špatně. V play off to dotáhli až do semifinále Západní konference, čili do čtvrtfinále Calder Cupu. V době, kdy Šalému končila sezona, se Češi vydávali na šampionát do Švýcarska. Takže nedošlo ani na pokus prohnat šikovného útočníka kempem a přípravnými zápasy.
V hlavě si tak mohl sumírovat předchozí měsíce. Šalé na rovinu říká, že mohly být lepší, výraznější. „Ze začátku sezony jsem byl docela zklamaný, ale když si to pak na konci v klidu přeberete, myslím, že jsem se zase posunul. Jak po fyzické, tak po herní stránce. Věřím, že to další rok bude zase o kus lepší,“ doufá.
Daleko do Stanley Cupu
Jeho nespokojenost se týkala především osobních statistik. Maloval si, že vytěží víc než 13 gólů a 27 bodů z 58 partií základní fáze American League. „Hrajeme přímočarý hokej, takovou zdejší klasiku. Není to hokej, ve kterém bychom si mohli extra hrát,“ doplní.
Ačkoli Seattlu se opět nepodařil útok na vstup do Stanley Cupu a dlouho dopředu to bylo jasné, ze zálohy v AHL se přísun zboží na zkoušku obstání nekonal. „My jsme trochu jiná jednotka, moc hráčů z farmy jsme letos nahoře neměli. Mají tam svých problémů dost, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ krčí rameny.
Odpověď by rádo znalo mnohem víc lidí. Legenda v roli šéfa hokejových operací Ron Francis definitivně opustil klub, jemuž z pozice GM velí Jason Botterill. Se změnou ve vedení může souviset i budoucnost šéfskauta Roberta Krona. Což je člověk, který Šalého do klubu přivedl. „Měl by pokračovat, má ještě na rok smlouvu,“ předpokládá křídelník s kontraktem ještě na dva roky.
Nejen z toho důvodu brzdí sny fanoušků Komety, kteří by rádi svého odchovance viděli doma v modrobílém úboru. Zatím bez šance. „Ne, vůbec. Hodně kluků se z venku vrátilo do Brna, ale můj případ to zatím není,“ usměje se.
O ničem jiném než o přiblížení se velkému snu hrát NHL nepřemýšlí. Žádná záložní varianta není na stole. „Budu se snažit bojovat o místo tam,“ tvrdí přesvědčivě. Což neznamená, že by veškeré záležitosti spojené s Kometou nesledoval. „Zajímám se o dění, bydlím pěšky asi sedm minut od nové arény, vypadá hezky. Doufám, že kluci budou hrát dobře a diváci budou chodit. Těším se, až se na dálku podívám na jejich první zápas,“ má v hlavě lednové datum ostré premiéry Komety se Spartou v nové hale na Výstavišti.
O pár dnů dříve uplynou tři roky od jeho památného nájezdu proti Švédům v boji o bronz na mistrovství světa dvacítek. Někde v hlavě vzadu má, že by si v dohledné době mohl střihnout premiéru za dospělý nároďák, jenž po MS změnil realizační štáb. „Seznámil jsem se zatím s panem Grossem, viděli jsme se dvakrát. Hezky se to obměnilo a je super, že můžeme chodit na led s dalšíma klukama,“ pochvaluje si hodiny na říčanském ledě.