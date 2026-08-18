Hovorka o neúčasti na MS: Vysvětlení jsem nikdy nedostal. Teď jde bojovat o NHL
Splnil si sen, dostal povolání do hlavního týmu Floridy a poprvé v kariéře si zahrál v NHL. Mikuláš Hovorka se po čtyřech utkáních vrátil na závěr sezony na farmu, po vyřazení v play off AHL bojoval o účast na mistrovství světa. Po turnaji Euro Hockey Tour ve Švédsku se však do nominace nedostal. „Zklamání by to bylo asi vždycky. Vysvětlení jsem žádné nedostal, ale rozhodnutí trenérů jsem respektoval. Šel jsem dál,“ ohlíží se pětadvacetiletý bek.
Těžil z těžké situace Floridy. Mikuláš Hovorka jako jeden z hráčů využil slabšího ročníku Panthers a při rozsáhlé marodce posbíral první starty v NHL. Zkraje února v lize debutoval, v dubnu pak přidal další tři utkání. „Říkáte si, že by to mohlo přijít, ale kdybych nad tím měl přemýšlet každý den, nikam to nevede. Spíš se soustředíte na každodenní práci. Konkurence je fakt obrovská, musíte potvrzovat svoji pozici. Jinak o ni přijdete,“ říká Hovorka.
Mezi hokejovou smetánkou stihl zapsat první asistenci, ve statistice plus/mínus skončil na jednom záporném bodu. Na farmě odehrál 57 zápasů a bral pět gólů a 13 nahrávek. Oproti prvnímu ročníku za oceánem si polepšil hned o osm bodů.
„Z osobního hlediska byla tahle sezona skvělá. Hrál jsem daleko víc, měl víc prostoru, dostal čtyři zápasy nahoře v NHL. Za to jsem byl rád. Uvidíme letos. Smlouvu mám a jdu zase bojovat o co nejlepší pozici v organizaci. Budu se snažit probojovat nahoru. To je cíl, se kterým tam jdu,“ hlásí téměř dvoumetrový bek.
Cíl? Stát se stabilním hráčem NHL
S Panthers si plácl až ve druhé polovině července. Do té doby zůstával bez smlouvy, nakonec má jistotu na další rok. Kontrakt je dvoucestný a Hovorkovi zajistí 850 tisíc dolarů ročně při působení v NHL a 100 tisíc při angažmá o patro níže. Oproti předchozímu paktu si Čech v celkové sumě pohoršil, ale na farmě si vydělá téměř o 18 tisíc více.
„Za mě nebylo o čem, zůstat jsem tam chtěl. Jenom jsem čekal na to, co mi agent vyjedná. Jsem spokojený s tím, co jsem dostal. Cílem je, abych se stal stabilním hráčem NHL. I když je to obrovsky těžké v týmu, který chce jít na Stanley Cup. Ale upřímně, kde to těžké není,“ uvědomuje si bek.
Během čtyř příležitostí si vyzkoušel, že NHL může hrát. Teď potřebuje chytit šanci, až přijde, a dokázat vedení, že může být stabilním hráčem nejlepší ligy. V tom je pořád velký rozdíl. „Člověk musí přijít a dělat to každý zápas. NHL hráči přijdou každý večer unavení, neunavení, jdou na zápas a odehrají to svoje. Říkají tomu everyday player. Je velký rozdíl být everyday player a chodit nahoru dolů. Bude cíl snažit se dostat na metu stabilního hráče,“ prohlašuje Hovorka.
Ten den to pro mě skončilo
V očích organizace se mohl ukázat i v dresu národního týmu. Po konci v play off AHL přiletěl spolu s parťákem Markem Alscherem na švédské hry. Na turnaji naskočil do tří zápasů, bral jednu asistenci, ale na nominaci na šampionát to nestačilo. Alscher do Švýcarska vyrazil, Hovorkovi začala dovolená.
„Trenér neměl negativní ohlasy, prostě to nakonec neklaplo. Vysvětlení jsem nikdy nedostal, ale respektoval jsem to a dál to neřešil. Ten den to pro mě skončilo a od druhého dne jsem vypnul. Stejně bych nic nevyřešil. Respektoval jsem rozhodnutí trenérů,“ vzpomíná.
Po dvou náročných sezonách si odpočinul a od června začal naplno trénovat. V další sezoně se popere o místo i další smlouvu. „Už je to dlouhé, ale těším se, až to zase začne. Myslím, že jsem v nejlepší formě, co jsem kdy byl. Uvidíme. Všechno je možné, když to má člověk nastavené,“ hlásí před třetím ročníkem v zámoří.