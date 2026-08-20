Stane se Pastrňák kapitánem Bostonu? Možná ne. Máme rádi vůdce, ne následovníky, řekl boss
Boston stále nemá jasno o novém kapitánovi. Jako možní kandidáti bývají nejčastěji zmiňováni David Pastrňák a obránce Charlie McAvoy. Prezident klubu Cam Neely však o plánech Bruins ohledně obsazení volné pozice moc neprozradil. „Nevím, jestli je nutně potřeba mít někoho konkrétního, pokud se neobjeví jeden hráč, který opravdu vyčnívá. Měli jsme skvělé kapitány jako Bourque, Chára nebo Bergeron. Máme rádi vůdce, ne následovníky. Doufejme, že budeme mít dvacet vůdců,“ prohlásil bývalý skvělý útočník, který v NHL nastřílel i s play off 452 gólů.
David Pastrňák patří k největším ofenzivním hvězdám současnosti, vypracoval se do pozice jednoho z lídrů, zesílil jeho vliv na tým jako takový. V předchozích čtyřech sezonách pokaždé pokořil stobodovou hranici, celkem pětkrát nastřílel nejmíň 40 gólů. V týmu působí z hráčů současného kádru nejdelší dobu. Posledních pět let byl asistentem kapitána.
Pokud by se vedení klubu rozhodlo vybrat jednoho hráče, který si zaslouží kapitánské céčko, byl by Pasta zajímavou volbou. Druhým služebně nejstarším hráčem Bruins je Charlie McAvoy. K dalším, kteří nejvíce udávají tón, patří beci Hampus Lindholm a Nikita Zadorov.
Bez kapitána hraje Boston od března 2025, kdy Brad Marchand zamířil na Floridu. Pozice šéfa kabiny zůstala od té doby neobsazená, což však v minulé sezoně nemělo na výsledky žádný negativní dopad. Tým v přestavbě po mizerné sezoně 2024/25 překvapil a pod vedením německého kouče Marca Sturma se vrátil do play off.
Prezident klubu Cam Neely zdůraznil, že Bruins se jmenováním kapitána nemusí spěchat. „Možná jde v hokeji spíš o tradici, že máte na dresu písmeno. Jediná věc, na kterou se zaměřujeme, je, kdo pomůže vést tým,“ pravil s tím, že se s generálním manažerem Donem Sweeneym a trenérem Sturmem sejdou a celou záležitost ještě proberou.
Vůdce s céčkem na dresu nemá tým Bostonu pošesté ve své historii a zároveň nejdéle od období let 1967 až 1973, kdy zvolil systém zástupců kapitána. Právě tehdy Bruins vyhráli dvakrát Stanley Cup (1970 a 1972). Pohár v obou případech přebíral jako první Johnny „Chief“ Bucyk.
Další možnost představuje systém dvou spolukapitánů. Bruins k tomu za víc než sto let existence už jednou přistoupili. V letech 1985 až 1988 nosil při domácích zápasech písmeno „C“ útočník Rick Middleton a venku obránce Ray Bourque. Ve stejné době přišel do Bostonu i Cam Neely, který začínal kariéru ve Vancouveru. Posledním týmem, kde využili systém dvou spolukapitánů, byli Carolina Hurricanes v ročníku 2017/18.
Kouč Sturm se už začátkem května po skončení předchozí sezony vyjádřil v podobném duchu jako teď Neely, že by Boston mohl pokračovat bez jednoho stálého kapitána. „Vždycky jsem tvrdil, že chci kapitána. Ale teď, když jsem to poprvé zažil jako hlavní trenér bez něj, si myslím, že to fungovalo dobře. Možná právě proto, že kluci ze skupiny tahounů se opravdu semkli. Celkově odvedli dobrou práci, každý na tom měl svůj podíl, nikdo nestál stranou. Vždycky jsme drželi pohromadě, takže mi vlastně nevadilo, že kapitána nemáme. Čekají nás další rozhovory, jak budeme postupovat dál. Ale líbilo se mi, jak to hráči zvládli a jak se s tou situací celou sezonu dokázali vyrovnat,“ prohlásil trenér Bostonu.
Sám Pastrňák ke svým vyhlídkám na povýšení do role kapitána uvedl: „Byla by to pocta. Ale máme skvělou skupinu lídrů. Naposledy jsme bez kapitána udělali kus práce a fungovalo to. Všichni jsme si pomáhali. Máme spoustu lídrů a sezona je dlouhá. Na začátku se spoléháte na určité hráče, na ty starší a zkušenější. Ale jak sezona postupuje a jste spolu už nějakou dobu, objeví se spousta mladších i hráčů středního věku, kteří se prosazují jako lídři,“ dodal.