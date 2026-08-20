Stinná stránka NHL? Mám strach z nejistoty, promluvila manželka hvězdy bez kontraktu
Nastupujete v nejlepší soutěži světa, hrajete před zaplněnými arénami a vyděláte si peníze, o kterých se běžným lidem může jenom snít. Život hráče NHL ale přináší i stinné stránky jako například nejistotu ve chvíli, kdy vyprší stávající platná smlouva. Právě o úzkostech, jež v posledních týdnech pociťuje, se na YouTube rozpovídala manželka finského útočníka Patrika Laineho. „Mám pocit, jako by můj život byl vykořeněný a rozhodovalo se o něm telefonním hovorem, jehož ani nejsem součástí,“ posteskla si Jordan Laineová.
Stojí na rozcestí. Patrik Laine odehrál v uplynulé sezoně vinou zranění jen pět utkání a ve druhé polovině srpna zůstává dál na trhu s volnými hráči. Za deset sezon sehrál za oceánem 537 zápasů a zapsal velmi slušných 422 bodů (224+198). Přesto je měsíc před startem přípravných duelů stále bez práce.
V nejistotě žije i jeho manželka Jordan. „Vypršela mu smlouva, což znamená, že čekáme, abychom vyřešili, jaký bude náš další klub. Je to velmi specifický druh úzkosti. Nebojím se, co se stane, mám strach z nejistoty a cítím se, jako by se můj život zastavil,“ rozpovídala se na svém YouTube kanále, kde sdílí zážitky ze života s profesionálním sportovcem i rady ohledně mentálního zdraví.
Pro Laineho začala zámořská kariéra před deseti lety ve Winnipegu, který ho draftoval jako celkovou dvojku za elitním Austonem Matthewsem. Fin spojil s Jets své jméno na čtyři sezony a v průběhu páté byl vyměněn do Columbusu, kde potkal svoji partnerku.
Už po jejím boku Laine zažil trejd do Montrealu, jehož dres oblékal poslední dva ročníky. Teď je jisté, že se znovu bude stěhovat. „Jdeme do nového města, možná nové země, rozhodně nového bytu, do nové skupiny přátel a budeme mít nové rutiny. Vlastně všechno začíná znovu a znovu a znovu. A já zatím ani nevím, kde to bude. Doufejme, že až tohle video vyjde, už to budu vědět,“ řekla Laineová.
Zatím jen spekulace
Její přání zatím zůstává nevyslyšené. Osmadvacetiletý útočník je dál bez smlouvy, během léta se spekulovalo o možném zájmu Philadelphie, Tampy nebo Toronta. V posledních dnech se jeho jméno skloňovalo nejvíce v souvislosti s Floridou. Jenže jistota podepsaného kontraktu pořád chybí. „Jsem hodně plánující člověk, takže to, že nevím, jak bude můj život vypadat v blízké budoucnosti, je něco, s čím se opravdu peru,“ popisovala Laineová.
„Kdybychom mohli každý den mluvit s Pattyho agentem, udělali bychom to. Patty je ale spíš takový, že chce počkat, co se stane, má daleko uvolněnější přístup. Je to můj život, ale není to moje kariéra, takže nemám moc velké slovo v tom, jak to budeme řešit. I to je složité, protože to nemám pod kontrolou,“ svěřila se dál se svými úzkostmi.
Sledujícím, jichž má na YouTube přes tři a půl tisíce a na Instagramu dokonce přes 44 tisíc, předala několik rad, jak se s podobným stresem vyrovnávat. S psychickými problémy měl v minulosti trable i sám Laine. Zkraje roku 2024 přerušil sezonu, aby nastoupil do hráčského asistenčního programu. „Uvědomil jsem si, jak důležité je upřednostnit mé duševní zdraví a pohodu,“ prohlásil tehdy.
O dva a půl roku později řeší svoji sportovní budoucnost. Dá se očekávat, že některý z týmů NHL na něj vsadí a bude doufat, že mu bude držet zdraví lépe než v minulosti. „Patrik pravděpodobně dostane šanci, pokud ji chce. Je to těžké, ale má všechen potenciál, aby se stal hvězdou NHL. Doufám, že je v dobré formě jak mentálně, tak fyzicky, a dostane dobrou příležitost,“ vyprávěla pro server Iltalehti finská legenda Teemu Selänne.