Druhý klub NHL v Texasu? Vedení ligy chystá další rozšíření, zájemce zaplatí rekordních 41 miliard
Je to už v podstatě hotová věc. NHL se v příštích letech rozšíří o další dva týmy na 34 účastníků. Otázkou zůstává, kdy se tak stane a ve kterých městech budou nové kluby sídlit. „V Texasu postupujeme dopředu. Pokud všechno klapne, na konci roku oznámíme, že se rozšiřujeme buď do Houstonu, nebo do Austinu,“ prozradil zástupce komisaře soutěže Bill Daly. Šokuje částka, kterou bude muset nový celek zaplatit. Za vstup do ligy utratí jeho majitel dvě miliardy dolarů (41,32 miliardy korun).
Z projektu o čtyřech týmech se za více než sto let rozrostla na elitní soutěž se 32 kluby. Zámořská NHL se navíc netají s ambicí na další expanzi. Druhý nejvyšší muž soutěže Bill Daly prozradil, že přivítání dalšího celku je na spadnutí. Druhého zástupce v nejlepší lize světa by měl získat Texas, který už reprezentují Dallas Stars.
„Postupuje to určitým tempem. Pravděpodobně se znovu sejdeme v září a uvidíme, v jaké fázi se nacházejí a co chtějí, abychom jim pomohli, pokud něco potřebují. Předpokládá se, že by mohli začít hrát v sezoně 2029/30,“ prozradil jeden ze šéfů soutěže.
Do konce kalendářního roku by se podle jeho slov mělo rozhodnout o tom, zda se liga rozšíří do Houstonu, nebo do Austinu. První možnost má být prioritou, druhá alternativou. Jednání už probíhají s konkrétním zájemcem, miliardářem Danem Friedkinem. Spolumajitel fotbalového AS Řím a Evertonu už dokonce souhlasil se zaplacením vstupního poplatku.
Jeho výše leckoho zaskočila. Zájemce o vlastnictví nového klubu je podle Dalyho připravený uhradit dvě miliardy dolarů (41,32 miliardy korun). Tedy rovný čtyřnásobek sumy, kterou před devíti lety vysolilo při rozšiřování Vegas.
Jednatřicátý klub NHL tehdy musel zaplatit lize rovných 500 milionů dolarů (podle současného kurzu zhruba 10,33 miliardy). Seattlu, který zasáhl do soutěže poprvé v sezoně 2021/22, vyúčtovalo vedení soutěže fakturu na 650 milionů dolarů (13,43 miliardy korun). O pět let později se mluví o částce takřka čtyřnásobné.
Soutěž boháčů
Při pohledu na žebříček Forbes z roku 2025 by na současný vstupní poplatek nedosáhla hodnota téměř poloviny klubů ligy. Zatímco první Toronto dosahuje hodnoty 4,4 miliardy dolarů, sedmnáctá Carolina se zastavila přesně na dvou miliardách. Odhadovaná hodnota dalších klubů se nachází pod touto hranicí. Nedosahuje na ni například Colorado, Florida nebo Pittsburgh. Poslední Columbus měl podle Forbesu hodnotu pouze 1,3 miliardy.
Soutěž boháčů se teď posouvá do ještě vyšších sfér, s čímž musí případní zájemci o nový klub počítat. NHL se chce vedle Texasu rozšiřovat v příštích letech dál a na nějakou dobu se ustálit na 34 mužstvech. Podle dostupných informací hovoří vedení soutěže se dvěma skupinami zájemců, avšak nikde nedospěla jednání tak daleko jako v případě Friedkina.
„Jeden klub budeme mít hotový a potenciální druhý bude zbývat. Vedeme diskuse s lidmi na trhu ve Phoenixu, ale také v Atlantě. Uvidíme, co z jednání vyplyne,“ prohlásil Daly.
V obou městech se NHL v minulosti hrála. Z Atlanty se klub v roce 2011 přesunul do Winnipegu, ke stěhování z Phoenixu do Utahu došlo o třináct let později. Brzy by se špičkový hokej mohl do jednoho z měst vrátit. Podle všeho ale za pořádný balík, současná částka dvou miliard dolarů může během let ještě stoupnout.
Při pohledu do historie jde už teď o drastický nárůst. Po ustálení na týmech z Original Six prošla NHL prvním rozšířením v šedesátých letech minulého století. Tehdejších šest nováčků platilo vstupní poplatek 2 miliony dolarů. V sedmdesátých letech stoupla částka za rozšíření soutěže na 6 milionů dolarů, kluby z WHA později zaplatily 7,5 milionu dolarů za přijetí do ligy. Expanze v devadesátých letech započala na 45 milionech a sumy postupně stoupaly až na současné dvě miliardy.