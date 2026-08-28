Hvězda na útěku! Elitní gólman veřejně potvrdil to, o čem se šuškalo. Kam zamíří?
Mluvilo se o tom už nějakou dobu, teď spekulace potvrdil sám Connor Hellebuyck. Hrdina USA z letošní olympiády už před několika měsíci podal žádost o trejd z Winnipegu, jehož barvy hájil posledních jedenáct sezon. „S blížícím se tréninkovým kempem jsem cítil, že je důležité veřejně potvrdit moji žádost. Moje pozice se nezměnila a věřím, že posunout se dál je nejlepší cestou pro mě i moji rodinu,“ uvedl v prohlášení třiatřicetiletý brankář.
Na jaře a po otevření trhu s volnými hráči šlo o pořádně žhavé téma. Zámořská média mluvila o možné výměně brankáře Connora Hellebuycka, hodně hlasitě se jeho jméno skloňovalo v souvislosti s Buffalem. S postupujícím časem ale diskuse ustaly, trojnásobný vítěz Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře NHL je dál hráčem Winnipegu. Podle vlastních slov by ale preferoval jinou variantu. Prostřednictvím agenta Raye Petkaua ve čtvrtek zase rozvířil debaty.
„Před několika měsíci jsem soukromně požádal o trejd. Snažil jsem se situaci řešit potichu a s respektem, zatímco jsem dal organizaci prostor prozkoumat možnosti,“ uvedl Hellebuyck.
V průběhu dalších měsíců od podání žádosti se však situace nerozuzlila. Proto nyní Američan veřejně potvrdil spekulace a vytvořil tlak na Jets, aby aktuální stav vyřešili. Sám Hellebuyck má ve smlouvě klauzuli o nevyměnitelnosti, ale podle dostupných informací je více než ochotný ji v případě některých týmů odvolat. Mezi zámořskými insidery se už delší dobu hovoří o oboustranném zájmu Buffala.
Už na konci června Sabres údajně nabídli Winnipegu brankáře Ukko-Pekku Luukkonena, útočníka Jacka Quinna a čtvrtou volbu v draftu. Ani na takto nabitý balíček ale Jets nekývli. Na dobu bez Hellebuycka už se přitom nějakou dobu připravují. Do kádru přivedli Kanaďana Stuarta Skinnera a dalšího gólmana by mohli získat v rámci trejdu.
Nahradit jedničku posledních let však nebude snadné. Hellebuyck patřil dlouhé roky mezi nejlepší brankáře v NHL, až letos se propadl úspěšností zákroků na 89,5 %. Na olympiádě v Miláně ale znovu ukázal extratřídu a USA dovedl ke zlatu. V základní části NHL už má odchytaných 625 zápasů, dalších 58 přidal v play off. Za žádný jiný klub než Winnipeg v elitní lize nechytal.
„Winnipeg byl mým domovem po celou moji kariéru v NHL a vždycky budu vděčný za čas tam strávený. Nikdy nezapomenu na 23. června 2012. Tehdy dal Winnipeg šanci brankáři chytajícímu v Odesse v Texasu. Od té chvíle jsem dal všechno, co ve mně je, abych dokázal, že Jets udělali správné rozhodnutí,“ zavzpomínal teď Hellebuyck ve veřejném prohlášení.
„Vážím si všeho, co pro mě znamenali fanoušci Winnipegu v průběhu mé kariéry, a doufám, že brzy najdeme řešení,“ dodal zkušený gólman s ohledem na svoji budoucnost.
GM: Situaci budeme řešit
„Connor byl otevřený ohledně své touhy po změně. Byl důležitou součástí organizace mnoho let a máme ohromný respekt k tomu, čeho tady dosáhl. Situaci budeme nadále řešit, ale v tuto chvíli nemáme žádné aktuální informace,“ reagoval generální manažer klubu Kevin Cheveldayoff.
Hellebuyckovým prohlášením dostává vedení klubu nůž na krk. Za oceánem už se potichu mluvilo o tom, že gólman je připravený nenastoupit do kempu, aby si vytrucoval výměnu. Jets budou muset situaci v dalších dnech a týdnech intenzivně řešit.
Podle odborníků ze zámoří chce Hellebuyck do týmu ze Spojených států, který má šanci vybojovat Stanley Cup a uvítal by elitního brankáře. Vedle Buffala by mohla přicházet v úvahu Carolina s brankářským duem Brandon Bussi a Pjotr Kočetkov. Jako zajímavá volba se jeví i San Jose, o němž se hovoří jako o klubu na vzestupu.
Z Hellebuyckova kontraktu zbývá stále odehrát pět sezon. Američanova smlouva začala platit před dvěma lety a zaručuje mu průměrný roční plat 8,5 milionu dolarů. Po nárůstu platového stropu jde o přijatelnou cenu za gólmana jeho kvalit. Otázkou zůstává, který tým nabídne dostatečně zajímavou protihodnotu, aby Jets na obchod přistoupili.