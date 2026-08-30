Platový král Makar. V Coloradu přepisovali rekordy, smlouvy českých hvězd vypadají jako drobné
Kirill Kaprizov, Leo Carlsson a naposledy Macklin Celebrini. NHL v posledních měsících sleduje extrémní nárůst hráčských platů a za krátkou dobu má dalšího rekordmana. Obránce Cale Makar se v předstihu domluvil s Coloradem na nové osmileté smlouvě, ročně bude pobírat 20,4 milionu dolarů. Kontrakt začne platit příští rok. „Vždycky jsem chtěl být hráč Avalanche, doufejme na celý život. Tohle je k tomu velký krok,“ pochvaloval si ofenzivní bek.
Vítejte v nové finanční éře NHL. Platové stropy se posunuly směrem vzhůru, ještě nedávno štědré kontrakty Davida Pastrňáka (11,25 milionu dolarů ročně) a Martina Nečase (11,5 milionu dolarů ročně) vypadají rázem jako drobné. Od víkendu má zámořská soutěž prvního hráče v historii, který bude pobírat průměrný roční plat přes dvacet milionů dolarů. Doposud rekordní plat Macklina Celebriniho ve výši 18,8 milionu dolarů vydržel na prvním místě zhruba měsíc. Novým finančním králem je Cale Makar.
„Mám pocit, že mi to teprve teď začíná docházet. Procházíte celým procesem, nevíte, co se stane. Po celou dobu probíhala komunikace z obou stran. Tyhle věci většinou zaberou hodně času, takže ani jedna strana nespěchala. Bylo důležité to stihnout před začátkem sezony a jsem rád, že je hotovo. Už se těším, až se s kluky vrátím na led,“ uvedl Makar po podpisu.
„Dnešek je vzrušujícím dnem pro organizaci Avalanche a naše úžasné fanoušky. Cale je generační obránce a jeho úspěchy mluví samy za sebe. Jsme více než nadšení, že jsme se dohodli a budeme mít Calea v dresu Avalanche další dekádu,“ pochvaloval si generální manažer klubu Joe Sakic.
Makarovi ještě v nadcházející sezoně poběží dosavadní kontrakt na průměrný plat devět milionů dolarů ročně. Nová megasmlouva začne platit za rok. Z letošních 104 poskočí platový strop na částku 113,5 milionů dolarů, Makar z ní ukrojí zhruba 18 procent. Podle pravidel NHL může maximální výše platu dosáhnout dvaceti procent stropu. Pro Avalanche bylo zásadní dospět k dohodě s předstihem, protože od příštího roku už budou smět kluby podepisovat s hráči prodloužení smlouvy maximálně jen na sedm let.
Kdo bude další?
Mezi fanoušky zatím začínají létat spekulace, kdo by mohl Makara překonat. Po sezoně vyprší smlouva Quinnu Hughesovi v Minnesotě, americký bek by si mohl diktovat, že chce víc než Makar. Za dva roky pak budou končit kontrakty Connoru McDavidovi a Austonu Matthewsovi.
V té době už by měly týmy disponovat prostředky ve výši 123 milionů dolarů, takže by hvězdní útočníci mohli požadovat ještě vyšší sumu. Počítejte s tím, že vyjednávání začnou v obou případech ještě před začátkem posledního ročníku pod smlouvou.
Tou nejštědřejší se prozatím může chlubit bek Avalanche. Rekord překonal jak v kategorii průměrného ročního platu, tak v celkové výši kontraktu. Kirilla Kaprizova přeskočil o více než 27 milionů na jedné dohodě.
Zatímco v případě Kaprizova a Carlssona zůstávala řada fanoušků překvapená štědrým platem, u Makara se dal podobný balík očekávat. Kanaďan už má v kapse Stanley Cup, Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off i dvě Norris Trophy pro nejlepšího beka celé soutěže. Za osm sezon stihl odehrát 470 utkání základní části a posbírat 507 bodů (136+371). V play off se v 90 duelech zastavil na průměru bodu na utkání (26+64). Nezřídka se setkáte s názorem, že v současném hokeji nemá zadák Colorada na své pozici konkurenci.
„To, jak jako tým hrajeme a jaký úspěch máme… S tím přicházejí i ocenění. Je pro nás velké požehnání, že jsme na místě, kde do našeho týmu investují úžasné zdroje, aby nám dali největší šanci na úspěch. Doufejme, že přijdou ještě větší věci,“ přál by si Makar. S týmem bude i v příštím ročníku patřit mezi favority na celkový triumf.