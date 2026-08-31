Točí se miliardy! Hughes v NHL vyhrál závod o balík, Wild v šachu: Hodně jsme obětovali
Málokoho může nedávný podpis obránce Calea Makara štvát tolik jako Minnesotu. Rekordní gáže 20,4 milionu dolarů ročně se totiž nejspíš tvrdě propíše do účetnictví Wild, třebaže s bekem Avalanche nemají nic společného. Colorado však zvítězilo v přesvědčovacím závodě dvou defenzivních superhvězd. Dohodou stanovilo laťku i pro Quinna Hughese, uznávaného beka Minnesoty, jemuž současný kontrakt dobíhá. Ten nový by z něj z pohledu výdělku mohl učinit unikát napříč NHL.
Jsou tomu rovné dvě dekády, co Brad Richards podepsal s Tampou Bay za částku 7,9 milionu dolarů, která v té době značila dvacet procent z platového stropu. Žádný hráč si nesmí podle pravidel kolektivní smlouvy přijít na lepší podíl. Bývalý kanadský útočník je dosud jediným hokejistou, jenž kdy na nejvyšší finanční hranici dosáhl.
Týmy se ultimátnímu kroku dlouho úspěšně bránily. Jenže aktuálně Minnesota řeší nesnadnou hádanku, při níž by maximum mohla atakovat. Po úpisu Calea Makara je řada na jiném esu – Quinnu Hughesovi. Vítězi Norris Trophy, jehož Wild v prosinci draze pořídili z Vancouveru výměnou za balík nadějí. V kancelářích teď dělají vše pro to, aby jim velká ryba napřesrok v létě neuplavala.
„Museli jsme za něj hodně obětovat, takže ho prostě podepíšeme. Otázkou je, na jak dlouho,“ potvrdil horentní zájem vlastník klubu Craig Leipold v rozhovoru pro stanici Minnesota Public Radio. „Chtěli bychom ho získat na co nejdelší dobu. V jeho zájmu je naopak kratší kontrakt přibližně na tři roky. Doufám, že skončíme aspoň u pěti let,“ dodal majitel, že tématem je nejen plat, ale také délka dohody.
Proč ještě Hughes nepodepsal?
Zprávy o tom, jak jednání postoupila, se rozcházejí. Novinář Michael Russo z The Athletic, který Minnesotu dlouhodobě monitoruje, je přesvědčený, že komunikace s agentem Patem Brissonem probíhá neustále. Jisté znepokojení však vyjádřil jiný reportér Elliotte Friedman, jeden z nejvlivnějších insiderů v zámoří.
„Docela mě překvapuje, jak dlouho celá ta záležitost s Hughesem trvá. Nemyslím si, že by se nějak významně pohnuli ve vyjednávání. Ten pocit z nich vůbec nemám,“ pronesl Friedman v nedávném vysílání podcastu 32 Thoughts.
O čas se přitom rozhodně hraje. Pokud Minnesota nedospěje ke shodě do 15. září, ztratí nárok na osmileté prodloužení, které se zatím jeví jako nepravděpodobné. Ale Wild zároveň uvrhnou Hughese do situace, kdy bude startovat přípravu na nový ročník bez jasné vize o své příští budoucnosti.
Šanci mohou mezitím zacítit i jiní vlčáci, byť spekulace o odchodu Quinna za bratry Jackem a Lukem do New Jersey nemají reálný základ. „Jsou to hlouposti, které si vymysleli blogeři,“ řekl pro The Athletic anonymní zdroj z prostředí klubu.
Trpělivost se finančně vyplácí
U jaké sumy Hughes nakonec skončí? Má se za to, že letošní olympijský vítěz není hokejově výš než šampion Stanley Cupu Makar. To ovšem neznamená, že by ho i díky své trpělivosti nemohl platově přeskočit. Experti však považují za pravděpodobnější scénář, že se Wild budou snažit srovnat procentuální výdělek Hughese v prvním roce kontraktu s tím, jaký vloni dostal ofenzivní lídr týmu Kirill Kaprizov. To by se při současném posunu platového stropu rovnalo 18,5 milionu.
I tak by Hughes výrazně poskočil nad ligový standard. Při aktuální odměně 7,85 milionu je považovaný za jednu z největších ekonomických krádeží. Před Makarem byl však nejbohatším obráncem Bowen Byram z Chicaga s gáží „pouhých“ 12,5 milionu.
Pokud budou chtít Wild rébus vyluštit ještě do startu sezony, mají méně než pět týdnů. Hughes do Saint Paul dorazí až 10. září poté, co absolvuje mediální setkání pod hlavičkou NHL. Individuálně se připravoval na Floridě a v Michiganu, kde ho mělo vedení osobně navštívit.
Jisté je, že v dalších letech trh postihne dominový efekt. Na rekordy mezi obránci budou posléze aspirovat Zach Werenski z Columbusu nebo Matthew Schaefer, obří talent NY Islanders.