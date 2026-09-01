Zpovídá hvězdy NHL: Dobeš vyhraje Stanley Cup. Crosby se divil, že s ním nemám fotku
S kamerou a mikrofonem je všude, kde se něco šustne a co má spojitost s NHL. Měli ho za vetřelce, dnes je legenda. „Chodím tam 31 let, už jsem legenda,“ říká s úsměvem Zdeněk Matějovský (66) v rozhovoru pro pořad Zimák, kam zavítal vůbec poprvé. Po emigraci z komunistického temna v roce 1980 se jihočeský rodák usadil v Montrealu. Pracoval v restauraci, než začal natáčet rozhovory a reportáže pro českou TV Nova. Dnes spolupracuje s televizemi několika evropských zemí. Během výluky naopak posílal příspěvky do zámoří. Nejen v kruzích NHL se stal pojmem.
Mezi hokejisty má spoustu kamarádů a známých, včetně největších hvězd NHL. „S Crosbym se zdravíme pokaždé, když mě vidí,“ líčí Zdeněk Matějovský v Zimáku. Nedávno chtěl s kapitánem Pittsburghu udělat rozhovor jeden na jednoho. Tisková mluvčí Penguins řekla, že to nepůjde, Crosby poskytne rozhovor všem najednou.
„Řekl jsem, ať za ním zajde a zeptá se. Crosby se podíval, o koho jde, a že v pořádku. Udělali jsme to. Ještě mu říkám: ‚Nezlob se, ale já chci s tebou fotku. Až jednou budu psát vzpomínky do knížky, chci ji tam mít.‘ A on: ‚Ty se mnou nemáš fotku? Ani z mistrovství světa?‘ Říkám: ‚Tam já přece nejezdím, když je play off.‘ Tak jsme se hezky nafotili,“ vzpomíná Matějovský.
V Zimáku popisuje svůj útěk. Během cesty na Kubu při mezipřistání v Montrealu vystoupil z letadla a už se nevrátil. „Vyrůstal jsem 50 kilometrů od západoněmecké hranice, mohl sledovat německou televizi, vidět rockové skupiny, zatímco u nás se hrálo české disco, věci v reklamách, jaké jsem si nemohl koupit. Vždycky jsem si říkal: ‚Kruci, proč to tak je? Já bych tam taky chtěl, lidi tam mají volnost, můžou cestovat, kam chtějí, my ne.‘ Asi po třech letech jsem se díval na hranice poprvé z německé strany. Přicestoval jsem z Kanady 6500 kilometrů a čtyřicet už jsem nemohl. Napadlo mě, kluci sedí v hospodě na pivu. Tatí, mami! A já tam nemohl,“ popisuje.