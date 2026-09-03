Jsi amatér? Pojď hrát NHL! Pravidlo nabízí práci snů, přesto je těžké ji obsadit
Jen si to představte. Nemusíte v NHL odehrát ani sekundu, přitom pobíráte plat a cestujete v letadle s hvězdami oblíbeného týmu. Zní to jako nereálný sen? Tak přesně takovou možnost nabízí nové pravidlo kolektivní smlouvy s platností od poloviny září. Kluby mají za úkol podepsat do sezony náhradního brankáře amatéra, který bude plnit roli záskoku v případě nouze. Netradičního žolíka získalo zatím jen osm organizací, hned polovina z nich však systém využívá i jiným způsobem.
Boston, Buffalo, Minnesota, Nashville, Seattle, San Jose, Washington a Winnipeg. Na zmíněných adresách už mají jasno, kdo funkci takzvaného EBUG brankáře obsadí. Systém se mění. V minulosti byli nouzoví gólmani připravení v záloze a v případě unikátního scénáře, kdy naskočili do hry, získali jen pár stovek dolarů. Teď budou stálou součástí všech organizací.
V NHL se odemyká zcela nová pracovní pozice, která nevyžaduje schopnosti profesionála. Regule vlastně vynucují přesný opak. Takový gólman nesmí mít v profesionálním hokeji více než 80 startů a žádný takový zápas v rámci předchozích tří ročníků. Jinými slovy se nabízí 32 příležitostí na splnění dětských snů a interesantních příběhů.
Už první vlna podpisů nicméně ukazuje, že týmy pravidla v některých případech využijí tak, že vybranému uchazeči k funkci EBUG brankáře přifaří ještě jinou pozici. Kyle Chauvette v Bostonu bude asistent u videa, Peter Thome v Minnesotě se zapojí do vedení jako analytik hokejových operací. Jack McNaughton z Buffala bude pro klub skautovat další gólmany a Dolan Gilbert se pro změnu hodlá podílet na výzkumu a rozvoji.
Zbylá čtyřka z dosavadních žolíků by měla u svých mužstev fungovat čistě v roli brankářů. Tak zní aspoň oficiální komunikace. Řada z nich má zkušenosti s univerzitní úrovní a přichází v produktivním hráčském věku. Někteří se dokonce vzdali nástupu do civilního zaměstnání. Například Connor Leslie, záskok Washingtonu, se po studiu psychologie a politologie chystal na kariéru u federálních bezpečnostních složek.
Teď ho čeká NHL. „Je to mimo realitu. Něco jako požehnání. Vnímám novou pozici jako okamžik, kdy se kruh uzavřel. Hrál jsem ve Washingtonu za mládežnický tým a šlo o období, které mi ukázalo, jak moc miluju hokej. Udělám všechno, abych mohl v nadcházejícím roce jakkoliv podpořit náš tým,“ komentoval nadšený Leslie zisk nové práce.
Jak najít správného člověka?
Generální manažer Capitals Chris Patrick ovšem zdůraznil, že najít takového člověka není vůbec snadné. „Hlavně kvůli stanoveným kritériím. Na základě počtu odehraných zápasů a dalších pravidel automaticky vyřadíte brankáře, kteří nedávno ukončili kariéru. Navíc jde o pozici na plný úvazek. Musíte být na každém domácím zápase, cestujete s týmem i ven. Náš trenér brankářů s těmito parametry pracoval a snažil se najít lidi, kteří by jim mohli odpovídat,“ popsal šéf vedení.
I proto má zatím o náhradníkovi jasno jen čtvrtina všech klubů. Ostatní ještě hledání nedokončily. Čas mají do 48 hodin před startem soutěžního ročníku. Skončí zároveň éra účetních, hasičů nebo rolbařů, kteří docházeli na domácí zápasy, aby byli k dispozici v případě výrazných zdravotních komplikací prvního i druhého gólmana kteréhokoliv z týmů.
Tímto způsobem vstoupil ve známost David Ayres, který ve 42 letech vychytal v roce 2020 vítězství Caroliny nad Torontem. Tehdy odrazil osm z deseti střel a ve hře strávil skoro půl zápasu. Bez gólu pak o dva roky dříve obstál Scott Foster, amatér v dresu Chicaga. Za 14 minut stihl sedm zásahů.
Současní náhradníci se do akce dostanou jen sporadicky, jestli vůbec. Za posledních osm sezon EBUG gólmani dohromady napočítali jen 65 minut ve hře. Přesto každý takový záskok způsobil obrovský mediální zájem. Na druhou stranu Ayresův romantický příběh, kdy se po čtyřicátých narozeninách stal nezapomenutelnou součástí NHL, už asi nikdo nezopakuje. Mužstva výběr nepodceňují, volí spíš mladší ročníky s atraktivní minulostí v juniorkách a na vysoké škole.
„Stejně je to cool. Budu cestovat s týmem, doprovodím ho při rozbruslení, budu k dispozici. Je to velká věc. Pořád nechápu, že si vybrali zrovna mě,“ žasnul Dolan Gilbert, žolík Seattlu.