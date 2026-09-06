Vyhlásil bankrot, byl obviněn z násilí, hádá se na sítích. Kane si v NHL možná už neškrtne
Evander Kane stále hledá tým, za který by mohl hrát. Jeho nejnovější kauza mimo led by však mohla znamenat konec jeho kariéry v NHL. Kariéru 35letého útočníka a taky velkého potížisty provázela spousta problémů a střetů. Patří k nejkontroverznějším postavám v moderní historii ligy, přičemž jeho kariéru provází dlouhý seznam incidentů na ledě i mimo něj. Mosty spálil všude, kde byl. Naposledy působil v rodném Vancouveru.
Po 17 sezonách v lize konec ještě oficiálně neoznámil, ale nové útočiště nenašel. Najde se dost důvodů, proč by se týmy měly vyhnout hráči, který v minulé sezoně během 71 zápasů dal 13 gólů a připsal si 31 bodů. Většina Kaneových problémů však nesouvisí s jeho produktivitou. Mezi nejvážnější prohřešky patří falešný očkovací certifikát, osobní bankrot kvůli hazardu, obvinění z domácího násilí a konflikty v barech i v kabině.
Naposledy se pustil do ostrých sporů na sociálních sítích – týkaly se bývalého spoluhráče a zástupce médií. Kurtis Gabriel sehrál v NHL za pět sezon jen 51 utkání, většinu kariéry strávil ve farmářských týmech. Nicméně v podcastu San Jose Hockey Now prohlásil, že Evander Kane byl jedním z nejsobečtějších a nejabsurdnějších spoluhráčů, jaké kdy potkal. Uvedl, že během působení v Sharks často chodil pozdě na porady, oblékal se nevhodně a v kabině kvůli němu často panovala velmi nepříjemná atmosféra. Údajně jednou před zápasem přeřízl hokejku Eriku Karlssonovi a bojkotoval hru tím, že se záměrně nesnažil.
Mark Spector ze Sportsnetu, který o Kaneovi psal během jeho působení v Edmontonu, na síti X přidal odkaz na kontroverzní Kaneovy výroky související s covidem. Kane se proti oběma ohradil. Ve svém příspěvku na vlastním účtu si utahoval ze Spectora a neurčitě se zmínil o něčem, co se pravděpodobně týká i Gabriela. „Nemůžu se dočkat dne, kdy se rozhodnu sdílet svou pravdu,“ napsal o bývalém spoluhráči.
Pravdou zůstává, že ačkoli byl Kane jako hráč velmi nadaný, jeho kariéru však zastínily incidenty mimo led, které ho vyhnaly z Winnipegu, Buffala i San Jose. Kromě těchto týmů hrál ještě za Edmonton a Vancouver. Existují důvody, proč vystřídal v NHL pět týmů včetně Atlanty, odkud se s klubem stěhoval do Winnipegu. V nejlepší lize světa sehrál jen v základní části 1001 zápasů. Možná si už neškrtne. Ale nikoli proto, že by neuměl hrát hokej.
Na klubovou recepci přišel v teplákové soupravě
Už během výluky v roce 2012 zveřejnil fotografii, na níž drží balík peněz. Snímek ve stylu nejbohatšího boxera Floyda „Money“ Mayweathera, jednoho z nejbohatších sportovců historie, jehož fotili podobným způsobem. Odkaz označila média za velmi necitlivý v době, kdy pracovníci arén zůstali bez práce kvůli sporu hokejistů s majiteli klubů. Kane názor nepřijal a své kritiky na sítích zablokoval.
Dustin Byfuglien mu svého času naházel šaty do sprchy poté, co přišel na klubovou recepci v teplákové soupravě. V Buffalu suspendovali Kanea poté, co odletěl soukromým letadlem do Toronta na Utkání hvězd NBA, zaspal a nevrátil se včas na trénink.
Kaneovy schopnosti jsou nepopiratelné. V NHL prožil delší kariéru než většina jiných hráčů. Byl jedním z důvodů, proč Edmonton Oilers dvakrát po sobě postoupili do finále Stanley Cupu. Ale v žádném týmu nevydržel dlouhodobě.
„Nejde o ojedinělé případy, spíš se jedná o vzorec chování,“ shrnul Adam Proteau na webu The Hockey News. „Má samozřejmě právo na svou verzi událostí – a my se těšíme, až ji uslyšíme –, ale nečekáme, že by se Kane v této sezoně vrátil do NHL. Ten most, stejně jako mnoho jiných, je spálený,“ dodal.