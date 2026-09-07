Poznáváte ho? To je Pastrňák! Fanoušci zuří, známá hra „znetvořila“ hokejové hvězdy
Vývojáři z EA Sports čelí drsné kritice fanoušků i expertů kvůli zpitvořeným obličejům známých hráčů.
Fanoušci nepoznávají takové hvězdy jako Davida Pastrňáka, Connora McDavida nebo Johna Tavarese.
Chybějící konkurence na trhu hokejových simulátorů vede podle kritiků ke stagnaci série, na což tvůrci zatím nijak nereagovali.
Pětatřicet let se starají o vývoj videoher ze světa ledního hokeje. Letos s titulem NHL 27 ale tvůrci ze studia EA Sports tvrdě narazili. Plná hra zatím vyšla jen v předběžném přístupu a fanoušci už se bouří. Vadí jim grafické zpracování nového dílu a hlavně podoba jednotlivých hokejistů. Na sociálních sítích vznikají celá vlákna, kde lidé porovnávají hokejisty s jejich herními protějšky. Výraznou proměnou prošel i český kanonýr David Pastrňák. „To není David!“ vztekají se fandové.
V roce 1991 vydali první hru z prostředí NHL, od té doby rok co rok chrlí na fanoušky a hráče nový titul. Postupně už se stala tradice to, že v září vyjde další ročník, přičemž kritici často mluví o tom, že jde jen o drahou aktualizaci soupisek, protože po herní stránce se hra vyvíjí dopředu jen velmi pomalu. Podobná slova zaznívají i letos, daleko hlasitěji se ale po vypuštění zkušební verze hovoří o podobě hráčů.
Po grafické stránce se tvůrci ve velké části případů netrefili. Například Davida Pastrňáka a Pavla Zachu poznají hráči spíše podle čísla dresu než podle tváře. „Tyhle lidi by měli žalovat. Tohle jim nemůže projít,“ napsal v nadsázce jeden z uživatelů na síti X.
V případě Pastrňáka netrefili autoři tvar ani barvu vousů, nesedí ani další rysy obličeje. Například obočí má herní Pasta o poznání hustší než ten reálný. „To musí být Kevin Pastrňák, protože to určitě není David,“ vtipkoval jeden z uživatelů na X a připomněl nedávnou chybu, kdy se v žebříčku prodejů dresů objevilo právě jméno Kevin Pastrňák.
K nerozpoznání je ze světových hvězd i John Tavares z Toronta, Connora McDavida by lidé identifikovali, ale oproti realitě nejlepší hráč současnosti ve hře šilhá. Tvář Pastrňákova parťáka Charlieho McAvoye vývojáři rovněž silně zdeformovali. „Za tohle někoho pošlete do gulagu,“ napsal u jeho obrázku bostonský novinář Conor Ryan.
EA Sports na trhu hokejových her netlačí konkurence
Tváře tahounů Pittsburghu Sidneyho Crosbyho a Jevgenije Malkina naopak solidně odpovídají skutečnosti. Překvapením je, že se podobně nezadařilo u dalších hráčů včetně největších hvězd ligy. EA Sports používá pro vytváření hráčů skenování obličejů, což ale na výsledku není znát. Nováčky dokonce lidé z herního studia skenují bezprostředně po draftu. „Hrozně moc rozhovorů, podcast přes Zoom, různá focení, pak vás skenují do videohry NHL od EA,“ popisoval letos Adam Novotný, co ho čekalo za povinnosti po výběru talentů.
„Doufám, že si za sebe zahraju. Třeba v dresu Vancouveru,“ přál si. Nakonec je však dost dobře možné, že sám sebe v nové hře ani nepozná. Nekvalita titulu, který vyjde v plné verzi 11. září, překvapila i herního novináře Zbyňka Povolného.
„To se v EA vyloženě zbláznili. NHL 27 vypadá jako takhle? To je teda brutální bizár. To je tak, když tě netlačí konkurence a ty to máš díky slabší základně hráčů úplně na párku. Šílenost,“ napsal na síti X u videa s ukázkou ze hry.
V minulosti EA Sports na trhu hokejových her soupeřilo s vydavatelstvími Sega Sports a později 2K a jejich sérií NHL 2K. Konkurent slavnější značky vydal dvanáct titulů, přičemž poslední vyšel už v roce 2014 a pouze na mobilní zařízení. Od té doby se rok co rok objevuje kritika, že EA hru dál nerozvíjí. Vrchol přišel letos před vydáním, kdy zpitvořené obličeje hráčů doslova zaplavily sociální sítě. K úpravám podoby hráčů i opravám hratelnosti může dojít po vydání v některé z aktualizací. Tvůrci se ale k aféře zatím nevyjádřili.
|Pořadí
|Hráč
|Hodnocení
|1.
|Connor McDavidC (Edmonton)
|2.
|Nathan MacKinnonC (Colorado)
|3.
|Nikita KučerovPK (Tampa)
|4.
|Leon DraisaitlC (Edmonton)
|5.
|Cale MakarO (Colorado)
|6.
|Zach WerenskiO (Columbus)
|7.
|David PastrňákPK (Boston)
|8.
|Sidney CrosbyC (Pittsburgh)
|9.
|Quinn HughesO (Minnesota)
|10.
|Macklin CelebriniC (San Jose)
|11.
|Aleksander BarkovC (Florida)