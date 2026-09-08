Doplatil na tvrdý vojenský trénink. Bek draftovaný St. Louis (21) po kolapsu bojuje o život
Jednadvacetiletý kanadský hokejový obránce a naděje St. Louis Blues Matthew Mayich zkolaboval při extremním vojenském tréninku v Arizoně a po těžkém úpalu zůstává v kritickém stavu v kómatu.
Podle rodinného právníka došlo k tragédii kvůli hrubému zanedbání bezpečnostních pravidel, neposkytnutí první pomoci a tlaku trenéra, přičemž hráči neměli dostatek vody ani čas na aklimatizaci.
Univerzita i vedení týmu se k pochybením odmítají bliže vyjádřit, zatímco rodina s přáteli pořádá modlitební vigilie a doufá v zázrak, který by mladému sportovci zachránil život.
Nadějný hokejista bojuje o život. Matthew Mayich, 21letý obránce a naděje St. Louis Blues, kteří ho draftovali v roce 2023, během vojenského tréninku v kampusu Arizonské státní univerzity zkolaboval. Po víc než dvou týdnech stále zůstává v kómatu. Mladý bek prodělal těžký úpal a jeho šance na úplné zotavení je prý velmi malá. Podle rodinného právníka došlo k tragédii i kvůli zanedbání školních pravidel ohledně chování v horkých dnech.
Trénink vedl bývalý člen Zelených baretů. Probíhal v náročných podmínkách, kdy se teploty pohybovaly lehce nad 30 °C. Hráči prováděli sprinty, kliky, kopy nohama a jiné cviky. Kdo zaostával, absolvoval další kolečka. Za zhruba 50 minut měli hokejisté údajně pouze jednu krátkou přestávku na občerstvení. Matthew Mayich upadl do bezvědomí. Následně ho převezli do nemocnice, kde zůstává v kritickém stavu.
Právník jeho rodiny Rob Carey popsal situaci tak, že by se musel stát zázrak, aby se Mayich vrátil do stavu, v jakém byl dřív. Vysvětlil, že kolaps způsobil úpal, jehož následkem byl nedostatek kyslíku v mozku. „Srdce je v pořádku, mozek však ne. Není to žádná záhada. Jde o úpal způsobený fyzickou námahou v náročných podmínkách,“ uvedl.
Dalo se kolapsu zabránit?
Kanadský bek do Arizony přišel v létě z Clarkson University. V metropolitní oblasti Phoenixu strávil podle rodiny nejvýš pět dní, než se zapojil do tréninku ve vojenském stylu. Podle místních směrnic by se měli sportovci v horku nejprve aklimatizovat, respektive měli by mu být vystavováni postupně v průběhu sedmi až čtrnácti dnů průběžným zvyšováním intenzity a délky aktivity na slunci. Mayich se zapojil do přípravy dřív, zřejmě i v důsledku toho 20. srpna během cvičení zkolaboval.
On a jeho spoluhráči byli údajně pod tlakem bývalého vojáka speciálních jednotek. Kolapsu se dalo zabránit a řada opatření mohla kanadského mladíka uchránit, pokud by byla dodržena. Vojenský trenér však na školní předpisy nedbal. Navíc hráče poté, co upadl na atletické dráze, neodvezli okamžitě. Podle právníka Careyho zůstal ležet několik minut na zemi.
Školní pokyny uvádějí, že první volbou při léčbě úpalu je okamžité ponoření do studené lázně, a to i v oblečení. Vana se studenou vodou by měla být připravena k okamžitému použití a vedle ní chladicí boxy s ledem pro případ nouze. Sportovec by měl být převezen do vnitřních prostor, pryč z přímého slunce a horka na místo s klimatizací. Pokud to není možné, měl by být přemístěn do stínu a chladit se vzduchem z ventilátorů. Nic z toho zřejmě nebylo dodrženo. „Na nic takového nepomýšleli,“ prohlásil právník Carey.
Podle svědectví spoluhráčů působil Mayich během tréninku značně vyčerpaně a vykazoval zřetelné příznaky úpalu. A to do té míry, že nebyl schopen absolvovat některé části tréninku. Z vyšetřování vyplývá, že hráči si nesměli stěžovat a některým z nich bylo bráněno, aby se napili vody. Pouze jedinci, kteří se během tréninku drželi v čele skupiny, byli odměněni přestávkami na pití. Carey obviňuje školu i z toho, že incident řádně nevyšetřila. Podle jejích směrnic by sportovci měli trénovat především za podmínek podobných těm, v nichž se jejich sport provozuje.
Trénink à la Zelené barety
Zástupci Arizonské státní univerzity se ke konkrétním postupům odmítli vyjádřit. Potvrdili existenci pokynů pro případ veder, ale neuvedli, zda byly dodrženy. Hlavní kouč týmu Greg Powers na žádosti nereagoval. Bývalý příslušník Zelených baretů Tim Ziesel, který vojenský trénink vedl, vypověděl, že o to byl požádán Powersem a že podobná cvičení vedl několik let na jiných školách. V příspěvku na sociálních sítích z roku 2022 mu mužský basketbalový tým poděkoval za lekce s tím, že ukázal, jak vychovat chlapy s charakterem, pokorou a integritou.
Arizonský deník The Republic jako první Ziesela identifikoval. V rozhovoru řekl, že trénink opustil ještě předtím, než hráči skončili a Mayich zkolaboval. Jeho právní zástupce popřel, že by trénink byl extrémní, a dodal, že vojenskému drilu se podobal pouze rytmem a snahou o budování týmového ducha. „Nešlo o trénink Zelených baretů ani jednotky SEAL. Ani zdaleka ne. Hlavní trenér, asistenti trenéra a zdravotnický personál byli stále přítomni,“ pravil s tím, že Ziesel je ochoten setkat se s rodiči mladého beka.
Mayich pochází z kanadského Ontaria. Za čtyři sezony v OHL si ve 250 zápasech za tým Ottawa 67´s připsal 106 bodů. V draftu NHL 2023 si ho v šestém kole jako 170. v celkovém pořadí vybralo St. Louis. Naposledy hrál za Clarkson v NCAA, než přestoupil na ASU.
Jako draftovaný hráč si zachoval statut vysokoškolského studenta, zatímco tým NHL má výhradní právo ho podepsat. Není však jisté, zda se Mayich vůbec vrátí do normálního života. „Jeho rodina pořádá každodenní modlitební vigilii, k níž se přidávají stovky lidí z celého světa. Prosí Boha o jeho uzdravení. Chtějí čas, aby dali šanci zázraku,“ uvedl právník Carey.