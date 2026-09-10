Pláče i Gretzky. Zemřel legendární kouč Melrose (†70), který dovedl Los Angeles do finále
Ve věku 70 let zemřel Barry Melrose, který v roce 1993 jako trenér dovedl hokejisty Los Angeles Kings do finále Stanleyova poháru. Informovala o tom televizní stanice ESPN, pro kterou Melrose pracoval 27 let jako komentátor.
Melrose v NHL strávil šest sezon. Během nich v letech 1979 až 1986 odehrál za Winnipeg, Toronto a Detroit v základní části a play off celkem 307 zápasů s bilancí 10 branek a 25 asistencí. Zahrál si také za Cincinnati ve WHA.
Jako trenér Melrose v NHL vedl 1992 až 1995 Los Angeles. S týmem kolem kapitána Wayna Gretzkého postoupil v roce 1993 do finále, kde však Kings podlehli Montrealu. Krátce také v ročníku 2008/09 koučoval Tampu Bay.
Tehdejší sezonu zahajoval dvěma zápasy v Praze proti NY Rangers a v týmu měl hned několik českých hráčů: kromě Václava Prospala a Radima Vrbaty také Lukáše Krajíčka s Josefem Melicharem, Markem Malíkem, Davidem Kočím a Radkem Smoleňákem.