Slovenská „STRELA“ se řítí do Calgary. Prorazí Nemec konečně? Flames tvoří novou éru
- Šimon Nemec odešel z New Jersey do Calgary, které za něj obětovalo dvě volby v prvním kole draftu i obránce Etienneho Morina a dalo mu pětiletou smlouvu.
Slovenský obránce se v New Jersey nepotkal s vizí trenéra Sheldona Keefeho, avšak v novém působišti mu generální manažer Craig Conroy přislíbil výrazné vytížení.
V kabině Flames se Nemec potká s rodáky Martinem Pospíšilem a Samuelem Honzekem, kteří mu pomáhají s aklimatizací i s hledáním nového bydlení.
V Česku se zásluhou Davida Pastrňáka a dalších krajanů stal oblíbeným Boston. Stejný potenciál má teď Calgary pro slovenský trh. Krajany Martina Pospíšila a Samuela Honzeka v červnu doplnil obránce Šimon Nemec, druhý hráč draftu 2022, který u předchozího zaměstnavatele z New Jersey nenašel štěstí. V Kanadě dostane příležitost, aby scénář přepsal a ve 22 letech vyskočil mezi nejlepší mladé obránce. „Těším se. Lépe řečeno, nemůžu se dočkat,“ vyslal Slovák jasnou zprávu.
Před čtyřmi lety zažívalo Slovensko nebývalé žně. Jedničkou draftu se stal volbou Montrealu Juraj Slafkovský, ještě více ovšem šokoval výběr Devils z druhého místa. Na pódium totiž záhy vystoupal další rodák zpod Tater, talentovaný obránce Šimon Nemec. New Jersey si od něj slibovalo velké věci, ale k jejich realizaci nedošlo. Nešťastné manželství skončilo výměnou už po čtyřech letech.
Šanci zacítili v Calgary. Flames se uplynulými sezonami protrápili, navíc čtyřikrát v řadě nepronikli do play off. Rekonstrukce kádru je potřebná. A tak generální manažer Craig Conroy obětoval dvě volby v prvním kole draftu i mladého zadáka Etienneho Morina, aby Nemce vysvobodil ze zlaté klece a poskytnul mu plnohodnotný prostor.
V Calgary dostane víc prostoru
Bronzový olympijský medailista se Slovenskem je teď v nejlepší možné pozici, aby potvrdil vlastní potenciál. „Šimon za nás bude hrát, a to tak že hodně. Těším se, co v mužstvu dokáže,“ avizoval v minulém týdnu šéf vedení Conroy. „Chtěl bych nastupovat ve všech situacích. Calgary mi nabídlo příležitost a já jsem za ni velmi šťastný. Můžu se teď soustředit víc na hokej,“ doplnil sám Nemec.
Kapitolu u Devils nechává za sebou. V zámoří se proslýchalo, že vize trenéra Sheldona Keefeho se nepotkávala s tím, co nabízel kdysi nejužitečnější hráč Hlinka Gretzky Cupu. Nic nebylo platné, že v listopadu nasázel hattrick do sítě Chicaga a třikrát v uplynulé sezoně přisoudil mužstvu vítězství v prodloužení.
Devils žádali víc, nicméně poskytnutý čas na ledě tomu často neodpovídal. „Omlouvám se, ale už se k tomu nechci vracet. S trenérem to nebylo špatné, měli jsme jen odlišný pohled, ale to je za mnou. Nechci se do toho znovu pouštět. Ani nemám nastavení, že bych teď někomu chtěl dokazovat, proč se pletl,“ pronesl Nemec.
V Kanadě ho čeká spolupráce s krajany. Zejména v hlavním týmu tři sezony nastupující Martin Pospíšil pomůže klubové i reprezentační naději s aklimatizací. Mohou se hodit také rady českého dlouhána Adama Klapky, dalšího v Calgary prověřeného borce.
„Už jsem mu toho o městě hodně napovídal, jak je to tady skvělé, včetně našich fanoušků. Myslím, že bude v komfortní situaci, takže se na příležitost těší. Je fajn, že máme v týmu dalšího Slováka. Pokud bude něco potřebovat, vždycky mu pomůžu. Vím třeba, kam zajít na jídlo. Šimon tady podepsal dlouhodobý kontrakt, takže si hledal i dům, usadí se,“ řekl Pospíšil.
Kolik vydělá?
Jen krátce po výměně naložili Flames Nemcovi 7,25 milionu dolarů na sezonu. V dresu s ohnivým „C“ na hrudi stráví minimálně pět let. Pro někoho přemrštěná smlouva u hráče, který ještě zdánlivě mnoho neukázal. Jenže Calgary sází na rozvoj. Trh v NHL se posunul směrem, kdy včasný podpis vycházející hvězdičky může klubové kase ušetřit spoustu starostí i peněz.
Dosud Nemec mezi nejlepšími za 155 utkání posbíral 49 bodů (16+33). Mezi obránci stejného draftového ročníku se zatím v obou statistikách lépe vedlo jen Pavlu Mintjukovovi z Anaheimu a Laneu Hutsonovi z Montrealu.
„Myslím, že Šimon bude dobrou posilou. Čeká ho parádní rok. Je fajn mít na ledě dalšího kluka, který mluví mým rodným jazykem. Cítíme se díky tomu komfortně,“ chválí si nákup krajana Honzek.
|Poř.
|Hráč (Pozice a Draft)
|Zápasy
|1.
|Juraj SlafkovskýÚ1. na draftu
|282 záp.
|2.
|Logan CooleyÚ3. na draftu
|211 záp.
|3.
|Pavel MintjukovO10. na draftu
|204 záp.
|4.
|Shane WrightÚ4. na draftu
|169 záp.
|5.
|Lane HutsonO62. na draftu
|166 záp.
|6.
|Cutter GauthierÚ5. na draftu
|159 záp.
|6.
|Marco KasperÚ8. na draftu
|159 záp.
|8.
|Šimon NemecO2. na draftu
|155 záp.