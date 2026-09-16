Ovečkin znovu podpořil Putina, ve spotu byl s Lavrovem. Reakce Capitals: Je to ruský občan
- Alexandr Ovečkin se před startem nové sezony NHL objevil v předvolebním spotu vládní strany Jednotné Rusko.
Kapitán Washingtonu a rekordman soutěže ve videu vystupuje společně s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.
Ruský útočník nedávno podepsal s Capitals novou roční smlouvu na 4,25 milionu dolarů.
Nejlepší střelec v historii NHL znovu potvrdil svou politickou podporu ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Alexandr Ovečkin se krátce před začátkem své dvaadvacáté sezony v zámoří objevil v předvolebním spotu vládní strany Jednotné Rusko. Vedle dlouholetého kapitána Washingtonu v něm vystoupil i ministr zahraničí Sergej Lavrov či šéfka propagandy RT Margarita Simonjanová.
Po období relativního ústraní se Alexandr Ovečkin vrátil k otevřené podpoře prokremlské politiky. Vítěz Stanley Cupu z roku 2018 figuroval v novém volebním spotu strany Jednotné Rusko, která chce před nadcházejícími parlamentními volbami obhájit svou pozici v čele státu.
Ovečkin je dlouholetým podporovatelem prezidenta Vladimira Putina. V roce 2017 dokonce založil hnutí „Putin Team“, což je sociální iniciativa, jež má podle Ovečkinových představ spojovat hrdé lidi, kteří chtějí Rusko učinit silnějším.
Ikona Washingtonu už dříve prohlásila, že oceňuje Putinovu důvěru v občany a respekt k nim. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu byl však v prezidentově podpoře opatrnější.
„Doufám, že válka skončí a my budeme žít v lepším světě,“ uvedl. Zároveň však neustále zdůrazňoval, že Putin je jeho prezident. Navzdory válce, v níž Rusko zabilo tisíce ukrajinských lidí.
Zkraje července se Ovečkin dohodl s Washingtonem na nové roční smlouvě, díky které si vydělá 4,25 milionu dolarů. V hlavním městě USA strávil celou svou zámořskou kariéru, za Capitals nastupuje už od sezony 2005/06. V roce 2018 dotáhl mužstvo k historicky prvnímu Stanley Cupu, s Ruskem navíc dříve přivezl tři zlaté medaile ze světových šampionátů.
Obrovského milníku dosáhl v roce 2025, kdy vstřelil svůj 895. gól v NHL, čímž překonal historický střelecký rekord legendárního Wayna Gretzkyho.
Washington se Ovečkina „podivně“ zastal
Na Ovečkinovu účast v agitačním videu reagoval jeho zaměstnavatel z Washingtonu. „Je ruským občanem, který během mimosezónního období žije se svou rodinou v Moskvě a po ukončení kariéry tam bude žít i nadále,“ uvedl tiskový mluvčí Capitals Sergej Kočarov.
„V létě, když byl v Rusku, ho jeho země požádala o účast na video kampani. Jako sportovec s nejdelší působností ve Washingtonu, D.C., a jako významná součást zdejší komunity se on i my soustředíme na nadcházející sezonu a na pokračování jeho vlivu na ledě i v našem městě,“ doplnil klub.
Na sociální síti X Ovečkina kritizoval Dominik Hašek. Samotná NHL odkázala při žádosti o komentář na organizaci Washingtonu.