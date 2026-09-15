V Německu jsou naštvaní na NHL, která klubům hodila vidle do předvánočního byznysu
Hokejový svátek, nablýskaná show, hvězdy v akci, narvané arény, vysoká sledovanost, celková prestiž. To všechno přinese NHL do Německa krátce před vánočními svátky a v příštích dvou letech znovu. Jenže vedení elitní DEL z toho není nadšené. Mírně řečeno. Šéf ligy dokonce mluví o frustraci. Proč a o co jde?
Cirkus s názvem NHL si zakládá na tradici evropských návštěv, mezi tradiční bašty patří Švédsko, Finsko, ale i Česko. Letos přišla nejslavnější liga s nápadem podívat se po patnácti letech do Německa, udělat z návratu tradici pro příští sezony, včetně přímé ukázky domácí ikony Leona Draisaitla. Když k němu přidáte Connora McDavida, o prvotřídní trhák máte postaráno.
Jejich Edmonton přijde na řadu v sezoně 2027/28 v Kolíně nad Rýnem, do Mnichova se pro změnu chystá Boston s Davidem Pastrňákem i JJ Peterkou, rodákem z bavorské metropole.
Už za tři měsíce v Düsseldorfu budou k mání dva duely Ottawy s Chicagem. V centrále DEL z toho však rozhodně neskáčou radostí do stropu. Cítí, že jim tady někdo hází vidle do vlastního programu. Do vlastních představ o výdělku v předvánočním období.
Generální ředitel německé ligy Gernot Tripcke dal nyní otevřeně najevo pohoršení nad tím, jakým způsobem NHL celou akci rozpohybovala. Zámořské ústředí naplánovalo zápasy čistě podle svého uvážení, aniž by termíny projednalo s německými kolegy či vedením tamního svazu. „Oznámili své zápasy samostatně, bez konzultace s kluby, s námi nebo s německým hokejovým svazem. To je v rozporu s rozvrhy našich 28 profesionálních klubů,“ uvedl Tripcke v komentáři zveřejněném agenturou DPA. „Dalo by se to vyřešit lépe,“ dodal.
NHL míří na nejlukrativnější termíny
Americká televizní stanice ESPN oslovila NHL s žádostí o vyjádření, ta ale odmítla Tripckeho výroky komentovat. Možná ze samého překvapení, že její kroky v podobě popularizace hokeje na starém kontinentu někdo kritizuje.
Vedení zámořské soutěže společně s hráčskou asociací NHLPA v březnu oficiálně oznámilo, že se v prosinci v Düsseldorfu odehrají dva zápasy základní fáze mezi Senators a Blackhawks. Přesně v pátek 18. a v neděli 20. prosince, tedy v termínech, o které mají eminentní zájem i německé ligové týmy. Zejména kvůli obvykle vyšší návštěvnosti.
Přesnější data návštěvy Oilers a Bruins včetně jejich soupeřů nejsou zatím známa. Naštvaný Tripcke podotkl, že ani ohledně těchto duelů nebyl kontaktován a vyzval NHL, aby s německými hokejovými organizacemi spolupracovala na vytvoření „výhodné situace“ pro všechny zainteresované strany.
„Neexistuje lepší cesta k tomu, jak zažít rychlost, umění a nadšení z hokeje NHL, než vidět zápasy naživo. Jsme nadšení, že poprvé ukážeme naše zápasy základní části vášnivým fanouškům v Mnichově a Kolíně,“ prohlásil zástupce komisaře NHL Bill Daly. „Tyto eventy představují důležitý krok směrem k našim závazkům v Německu. Větší počet utkání NHL na jednom z nejdynamičtějších hokejových trhů Evropy prohloubí zapojení našich fanoušků, partnerů i místních komunit a umožní ještě výraznější růst hokeje v této zemi,“ dodal druhý muž ligové exekutivy.
Tripcke by pro příště uvítal, kdyby se o tom dozvěděl dřív než fanoušci.