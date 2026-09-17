Naštvaný Hašek ostře kritizuje NHL: Ovečkin podporuje vrahy! zlobí se kvůli propagaci Putina
Dlouhodobě ostře kritizuje vedení NHL, že v lize nechává beztrestně působit ruské hráče, kteří veřejně neodsoudili válku. O to víc je teď bývalý gólman Dominik Hašek naštvaný, že liga nečinně přihlíží, jak útočník Alexandr Ovečkin veřejně podpořil Putina. „Je to podporovatel zločinců, teroristů a vrahů, a tak k němu musíme přistupovat,“ reaguje dvojnásobný vítěz Stanley Cupu pro iSport.cz. A co říká na vlažnou reakci klubu Capitals?
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Dlouhodobě bojujete proti tomu, aby ruské hvězdy v NHL dělaly reklamu na válku. Takže jak jste reagoval, když jste viděl, jak Ovečkin stojí za Lavrovem?
„Začnu tou první částí otázky. Co ruské hvězdy dělají a jak vystupují, je jejich věc. Jejich svobodné rozhodnutí. Za něj samozřejmě nesou jako každý člověk následky v dobrém i zlém. Já ovšem kritizuji především organizátora akce, v tomto případě NHL a pak zákonodárce dané země, kde soutěž probíhá. To jsou lidé, kteří umožňují občanům Ruska, tedy reprezentantům teroristického státu, jenž vede imperialistickou válku a páchá strašlivé zločiny, na daném území veřejně vystupovat. Ta soutěž se tím pádem stává obrovskou reklamou na ruské činy! Přesněji na zločiny a na ruskou agresivní válku. Kvůli ní pak eskaluje, prodlužuje se a je zabito a zmrzačeno mnohem víc lidí. Pro mě je lidský život na prvním místě. Tedy výš než jakákoli hra. Proto kritizuju lidi, kteří mají možnost nastavit pravidla a zákony, aby válka nebyla eskalována, ale nejednají tak.“
Jaká je tedy vaše reakce, když jste Ovečkina ve videu zahlédl?
„Cítím pořádné naštvání na NHL a na americké a kanadské zákonodárce. Protože fakt, že Ovečkin je od počátku války nadále veřejná osoba s obrovským mezinárodním dosahem, dodává tomuto propagandistickému videu mnohonásobně větší sílu. A to jak na území Ruské federace, tak i na mezinárodní scéně. Navíc se jedná o podporu strany, v jejímž čele jsou ti nejhorší zločinci současnosti, odpovědní zřejmě již za miliony zabitých a zmrzačených lidí! Je tedy jasné, že i kvůli tomuto videu bude zabito a zmrzačeno mnohem víc lidí. NHL a američtí a kanadští zákonodárci se svým přístupem na tom jednoznačně podílí. Proto jsem na ně velmi naštvaný.“
Jak vnímáte oficiální vysvětlení klubu Washington Capitals? Je podle vás dostatečné?
„Plytké. Naprosto prázdná slova vůbec nic neříkající. Tým podpořil svého zaměstnance, který dlouhodobě podporuje největšího zločince současnosti Putina, který pokud nezemře dřív, skončí před mezinárodním soudem stejně jako fašisté v roce 1946 v Norimberku. A pravděpodobně s tím nejvyšším trestem. Je to rozhodnutí Capitals, jehož následkem bude mnohem více zabitých a zmrzačených lidí. Takové rozhodnutí je třeba kritizovat. Ale opět připomenu, že jejich nadřízenými je vedení NHL a následně američtí kongresmani, senátoři a prezident. A ti strkají hlavu do písku.“
Je dobře, že se alespoň veřejně ozval republikánský kongresman Joe Wilson, který NHL kritizuje? Může tím strhnout ostatní?
„Jsem velmi rád, že se ozval a kritizuje postoj NHL a klubu Capitals. Ale zároveň hned řeknu, že to je od něj velmi alibistický projev!“
Ovečkin je podporovatel zločinců
Jak to myslíte?
„On jako kongresman je právě ten, kdo nastavuje pravidla a zákony pro svou zemi. Proto nemá v první řadě kritizovat ligu a klub, ale sebe a své kolegy v kongresu. Kteří za více než čtyři roky zcela rezignovali na to, aby takovým projevům bylo předcházeno. Aby reklama na ruskou imperialistickou válku v podání veřejného vystupovaní ruských občanů byla na americkém území zakázána. Ale ještě jednou řeknu, že je dobře, že se tím američtí politici veřejně začínají zabývat.“
Jaká by měla podle vás následovat reakce od vedení NHL?
„Taková, jaká měla nastat ihned po ruské invazi v únoru 2022. A o kterou jsem osobním dopisem asi deset dní po vypuknutí války šéfa NHL Garyho Bettmana žádal. Pokud ruský občan (hráč NHL) oficiálně neodsoudí ruskou imperialistickou válku na Ukrajině, a i podle toho nebude jednat, tak ho nenechat v NHL nadále veřejně vystupovat. Tedy hrát. Mimochodem – doporučil jsem mu i to, aby liga všem ruským hráčům vyplatila veškeré smlouvy, když válku neodsoudí. Stamiliony dolarů za kontrakty jsou naprosto zanedbatelná částka ve srovnání s tím, jak hodnotnou reklamu na ruskou válku nyní NHL dělá. Ta je za čtyři roky minimálně ve stovkách miliard dolarů.“
A myslíte si, že vůbec nějaká reakce přijde?
„Nebudu spekulovat. Já budu dělat maximálně pro to, aby reakce přišla. Přesněji, aby přišla správná reakce.“
I když byl Ovečkin s režimem v posledních letech spojovaný, veřejně se k tomu nevyjadřoval. Vyjma toho, že na Instagramu má Putinovu fotku. Ale společnou fotkou s Lavrovem vyslal veřejnosti jasný vzkaz, že Putina podporuje. Vnímáte to také tak?
„Vzhledem k jeho dlouhodobé minulosti, ale i jeho veřejnému vystupování od počátku pozemní ruské války na Ukrajině, mě jeho účast ve videu nijak nepřekvapila. Je to jenom potvrzení toho, čím Alexander Ovečkin je. Je to podporovatel zločinců, teroristů a vrahů, a tak k němu musíme přistupovat.“