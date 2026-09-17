Céčko pro Pastu? Boston se odhodlal jmenovat kapitána, oznámí ho před startem sezony
Dlouhé váhání je u konce. Boston byl od odchodu Brada Marchanda v loňském březnu bez kapitána, nyní se po zdráhání rozhodl jmenovat nového oficiálního lídra. Rozhodnout by se mělo mezi Davidem Pastrňákem a obráncem Charliem McAvoyem. „Strávili jsme tím hodně času, rozumíme odkazu naší organizace a chceme to udělat správně. Chceme jasně uvést, že to oznámíme před začátkem sezony,“ prozradil generální manažer klubu Don Sweeney na tiskové konferenci.
Je to téma, které se opakovaně vracelo. Boston se dlouhá léta spoléhal na Zdena Cháru jako kapitána a přirozeného lídra, po jeho konci v klubu převzal céčko na dresu Patrice Bergeron. Muž, který vedle slovenského obránce rostl a spolu s ním mužstvo vedl. Když odešel do důchodu, dočkal se pocty třetí z party Brad Marchand. Od jeho výměny zůstávali Bruins bez kapitána a vedení klubu opakovaně čelilo otázkám, kdy šéfa mužstva oznámí.
Palčivostí nevyřešené volby si hlavouni klubu byli sami dobře vědomi. „Ta otázka určitě přijde. Letos oznámíme kapitána. Uděláme to před prvním zápasem. Takže se nikdo nemusíte ptát, kdo to bude a tak dále,“ chopil se generální manažer Don Sweeney slova na tiskové konferenci před startem předsezonního kempu.
„Dali jsme si načas. Loni jsme měli skupinu lídrů a víme, kdo byl v jejím popředí. Nějakou dobu jsme o tom mluvili. Minulá sezona byla dobrá příležitost nechat hráče, aby přirozeně vystoupili do role lídrů,“ dodal.
O písmeno A na dresu se v poslední sezoně podělili David Pastrňák, Charlie McAvoy, Elias Lindholm, Hampus Lindholm a Nikita Zadorov. Bylo by však velkým překvapením, kdyby se kapitánem stal kdokoliv jiný než jeden z prvních dvou jmenovaných.
Pastrňák s McAvoyem jsou nejdéle sloužícími hráči Bruins. Čech hájí barvy Bostonu od roku 2014, vítěz letošní olympiády se k němu přidal o tři roky později. Oba se učili od předchozích lídrů a mužstvo táhnou i výkony na ledě. Pasta čtyřikrát v řadě pokořil stobodovou hranici, McAvoy byl naposledy nejproduktivnějším bekem týmu.
Oba vyznívají jako přirozená volba na příštího kapitána. Vedení ale dlouho váhalo, dost možná i ze strachu, jak zprávu přijme opomenutý z dvojice. „Nemyslím si, že by to mezi námi vyvolalo nějaké třenice. Oba jsme tu už dlouho, Dave podle mě bude členem síně slávy a vyvěsí mu tady dres. To, jaká je osoba a spoluhráč a co znamená pro tuhle organizaci… Mám ho k smrti rád a extrémně by si to zasloužil. Nemyslím, že by mezi námi byly nějaké třenice,“ ujišťoval ještě během minulého týdne McAvoy.
Nejistota kolem Zachy
Klíčového obránce bude Boston v úvodu nadcházející sezony postrádat. V posledním zápase play off nesportovně sekl Zacha Bensona z Buffala a vyfasoval stopku na šest utkání. I tenhle fakt nahrává teorii, že kapitánem jmenují Bruins spíše Pastrňáka.
Pro českého kanonýra půjde už o třináctou sezonu v NHL. Dohromady odehrál v základní části 833 utkání a posbíral 933 bodů (420+513). Pokud vydrží zdravý, měl by v nadcházejícím ročníku překonat magickou tisícovku bodů. Boston bude jeho příspěvek potřebovat. Na jaře se po roce vrátil do play off a v prvním kole vypadl s Buffalem.
Teď chtějí v klubu udělat další krok. Do týmu přibyl německý útočník JJ Peterka a obránci Will Borgen s Connorem Cliftonem, vedení na dlouhé roky prodloužilo smlouvu s talentem Fraserem Mintenem a o slovo se hlásí i mladík James Hagens. Nejistá zůstává budoucnost Pavla Zachy, jemuž zbývá ze smlouvy poslední sezona.
„Probíhá komunikace s Pavlovým agentem. Je to dobrý dialog, jen jsme se ještě nepotkali na společném řešení. Víme, jak je Pav důležitý pro náš klub, a byli bychom rádi, kdyby se vrátil. Je velkou součástí toho, čeho se snažíme dosáhnout jako organizace. Doufejme, že najdeme řešení, s nímž budou spokojené obě strany,“ prohlásil Sweeney před startem kempu.
Kapitáni Bostonu Bruins ve 21. století
|Sezóna / Období
|Kapitán
|2000/01
|Jason Allison
|2001/02
|bez kapitána
|2002–2005
|Joe Thornton
|2006–2020
|Zdeno Chára
|2020–2023
|Patrice Bergeron
|2023–2025
|Brad Marchand
|2025/26
|bez kapitána