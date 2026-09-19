Cítil jsem se jako duch. Kulich z Buffala popsal boj se zákeřnou krevní sraženinou
Český hokejový útočník Jiří Kulich se po úspěšné operaci krevní sraženiny vrací do plné zátěže v dresu Buffala Sabres.
Vážné zdravotní trable u talentovaného útočníka vyvolaly obavy z předčasného konce kariéry i psychicky náročné období bez hokeje.
Po pěti měsících neúčinné léčby léky podstoupil tříhodinový zákrok v Minnesotě a teď je připravený bojovat o své místo v sestavě, ve které před zraněním plnil roli prvního centra.
Po první plnohodnotné sezoně v NHL vyhlížel další osobní i týmový progres. Místo bojů na ledě ale přišla děsivá diagnóza a otázky nad další budoucností. Jiří Kulich vynechal většinu ročníku kvůli krevní sraženině a po operaci s nadšením vyhlíží start další základní části. Ještě před tréninkovým kempem na webu Buffala přiblížil zdravotní trable, jimiž si procházel, i psychicky náročný proces léčby. „Pořád jsem kluk, ale zároveň jsem dospěl v muže. Přemýšlím jinak než před rokem,“ prozradil dvaadvacetiletý útočník.
Už nějakou dobu cítil, že něco není v pořádku. Jiří Kulich se před rokem potýkal se závratěmi, únavou, malátností i zastřenou pamětí, přestože ve 21 letech měl být v nejlepší možné formě a teprve rozehrával velkou kariéru v NHL. Definitivní zlom přišel na začátku listopadu, kdy Buffalo hrálo s Washingtonem. Pro talentovaného Čecha šlo na dlouho o poslední utkání. „Ani jsem nevěděl, že jsem na ledě. Cítil jsem se jako duch,“ popsal Kulich s odstupem.
„Vzal jsem si puk za brankou, zapomněl jsem ho před ní a prostě jsem jel dál. Říkal jsem si, jo, rozhodně se se mnou něco děje,“ dodal.
Na řadu přišla návštěva doktorů, CT vyšetření nakonec odhalilo krevní sraženinu. S největší pravděpodobností ji způsobil březnový hit Bretta Howdena z Vegas. První příznaky se později projevily během léta, když byl Kulich na ledě. Poslední kapka přišla v listopadu proti Capitals.
Po zjištění diagnózy za Kulichem okamžitě přicestovali rodiče z Česka a započala dlouhá cesta za uzdravením.
Specifikem byla nevyzpytatelnost problému. Krevní sraženiny v minulosti ukončily některým sportovcům kariéry, Kulich neměl jasný výhled, za jak dlouho se trablu zbaví. „Doufali jsme v úspěch, i když asi nebyl moc reálný. Musel se s tím vyrovnat. Každý výsledek testu, který přišel, byl určitým zklamáním a v jeho hlavě představoval další překážku. Další měsíc čekání,“ vysvětloval fyzioterapeut Michael Adesso.
„Doktor vám řekne, že jde o velmi vzácnou věc, takže nevíte, co očekávat, a hlavou vám jdou ty nejčernější myšlenky. V jednu chvíli jsem si říkal, co budu dělat, když nebudu moct hrát hokej. Budu muset jít pracovat k tátovi do stavebnictví?“ vzpomínal Kulich.
Operace až po několika měsících
Po pěti měsících léčby v podobě užívání léků na ředění krve dosáhl mladý Čech jen částečného úspěchu. Sraženina se zmenšila o pouhých dvacet procent, takže musela přijít na řadu operace na klinice v Minnesotě. Během tříhodinového zákroku byl Kulich při vědomí. „Jo, jasně, že jsem se bál,“ přiznal s odstupem.
Podle posledních zpráv je Kulich po operaci stoprocentně připravený vrátit se do kolotoče jménem NHL. „Nikdy jsem se necítil lépe,“ prohlásil sám útočník. „Opravdu se těším. Nemůžu ani popsat pocit, který teď cítím. Už první předsezonní zápas, zase být zpátky na ledě. První vhazování, pár hitů, střelba na branku. Vlastně to všechno působí dost nereálně,“ dodal.
Když bylo Kulichovi nejhůře a musel bojovat se zákeřnou sraženinou, kromě rodiny a přítelkyně měl k ruce i trojici mužů z organizace Sabres, kteří mu významně pomohli.
Již zmíněný Michael Adesso tvořil spojku mezi hokejistou na marodce a doktory. Mike Ansell, jenž působí jako instruktor bruslení a dovedností, trávil s Kulichem čas na ledě a kondiční trenér Ray Magliozzi se staral o fyzičku talentovaného Čecha. „Bylo to příšerné, nesnášel jsem to,“ prohlásil Kulich o období, kdy mohl trénovat jen omezeně a nabíral váhu.
Místo zápasů v play off hraní videoher
„Pokaždé, když se hráč zraní, nebojuje tolik s fyzickým problémem, jako spíš s tím psychickým. Probíhala intenzivní komunikace s lékařským týmem, fyzioterapeuty i našimi doktory, abychom se ujistili, že mu poskytneme všechno potřebné pro zachování formy, aby nepřišel o celý rok fyzického rozvoje,“ vysvětloval hlavní kondiční kouč Jake Nitsche.
Zatímco hráči Buffala prožívali skvělou sezonu a po patnácti letech poprvé postoupili do play off, Kulich řešil svůj problém a doma koukal na televizi a hrál videohry. „První tři měsíce jsem byl opravdu žárlivý, že nemůžu týmu pomoct a hrát hokej. Zvlášť když vidíte kluky, jak skvěle hrají a užívají si to. To bylo asi nejtěžší. Ale brali mě jako člena rodiny, což mi hodně pomohlo,“ vzpomínal Kulich.
Od začátku předsezonního kempu bude členem téhle rodiny znovu naplno. Před zraněním plnil roli prvního centra, teď bude muset o pozici znovu bojovat. U Sabres s ním ale nadále počítají.