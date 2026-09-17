Ovečkin se hájí: Doufám, že mě všichni chápete. Jsem Rus a podporuji svoji zemi
- Ruský útočník Alexandr Ovečkin obhájil svou účast v předvolebním spotu vládní strany Jednotné Rusko tím, že podporuje svou vlast.
Kapitán Washingtonu ve videu stojí za ministrem Lavrovem a novinářům zopakoval, že je pro mír a po kariéře chce žít v Rusku.
Dominik Hašek jeho krok ostrým prohlášením odsoudil a označil legendárního kanonýra za podporovatele zločinců a vrahů.
Nejlepší střelec historie NHL Alexandr Ovečkin odůvodnil svou účast v předvolebním spotu vládní strany Jednotné Rusko tím, že je Rus a podporuje svou zemi. Útočník Capitals zároveň v rozhovoru s novináři ve Washingtonu řekl, že je pro „mír a lásku“.
„Jsem Rus a podporuji svou zemi,“ uvedl Ovečkin, jenž dnes slaví 41. narozeniny. „Jsem pro mír a lásku. Doufám, že všichni chápou, že všichni chtějí mír a všichni doufají, že všechno bude ve světě v pořádku,“ dodal.
V Rusku v pátek začnou parlamentní volby, první od té doby, co země zahájila v únoru roku 2022 plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. Ovečkin, jenž ve videu stojí za ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, uvedl, že když byl k natáčení vyzván, neváhal.
„Až skončím s hokejem, budu pravděpodobně v Rusku žít, stejně jako moje děti a rodina. Jsem pro mír a lásku a doufám, že všechno bude v pořádku,“ zopakoval Ovečkin, jenž hraje celou kariéru v NHL za Capitals a je jejich kapitánem.
Putin je můj prezident
Hvězdný hokejista se podporou ruského prezidenta nikdy netajil, jeho oficiálnímu instagramovému profilu dosud dominuje společná fotografie s Vladimirem Putinem. V roce 2017 inicioval hnutí s názvem Putin Team a také tehdy zámořským novinářům říkal, že pouze podporuje svou vlast. Když Rusko v roce 2022 napadlo Ukrajinu, komentoval to v rozhovoru s novináři slovy, „Prosím, už žádnou válku“. O svém vztahu k Putinovi řekl: „Je to můj prezident, ale já se do politiky nepletu. Jsem sportovec.“
Zatímco v NHL má Ovečkin postavení prakticky nedotknutelné hvězdy, v Evropě se kvůli jeho vazbám na Putina ozývají často kritické hlasy. „Vzhledem k jeho dlouhodobé minulosti, ale i jeho veřejnému vystupování od počátku pozemní ruské války na Ukrajině, mě jeho účast ve videu nijak nepřekvapila. Je to jenom potvrzení toho, čím Alexander Ovečkin je. Je to podporovatel zločinců, teroristů a vrahů, a tak k němu musíme přistupovat,“ řekl v rozhovoru pro iSport legendární brankář Dominik Hašek, jenž dlouhodobě kritizuje, že NHL nechává v soutěži působit ruské hokejisty, kteří neodsuzují invazi na Ukrajinu.
Ovečkin v 1573 zápasech základní části NHL nastřílel 929 gólů a připsal si celkem 1687 bodů. V roce 2018 dovedl Washington k zisku Stanley Cupu a blížící se sezona bude jeho 22. v lize.