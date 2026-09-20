Česká bomba na trhu NHL? Unikl tajný návrh překvapivé výměny, Boston zvažoval…
Tak už to všichni vědí: Boston Bruins se v létě zajímali o českého beka Filipa Hronka. V nové sérii dokumentu Behind The B nechali fanoušky nahlédnout do zákulisí klubu. Zřejmě omylem nebo nedopatřením však provalili víc, než si přáli. Hned v prvním díle zavedli diváky na červencové jednání o stavu kádru a možných posilách. Asi v polovině 21 minut dlouhého videa se na obrazovce za generálním manažerem Donem Sweeneym objevily návrhy dvou trejdů. Zahrnovaly i obránce Vancouveru.
K jedné výměně nakonec došlo. Brankář Joonas Korpisalo odešel po červencovém otevření trhu do New York Rangers za útočníka Kalleho Väisänena a volbu ve čtvrtém kole draftu 2028. Transakce, jejímž prostřednictvím by mohl Boston získat Filipa Hronka, se neuskutečnila. Tedy zatím. Pořád není vyloučeno, že k Davidu Pastrňákovi zamíří.
Hronek patří mezi hlavní kandidáty na pozici příštího kapitána Vancouveru. Předloni prodloužil smlouvu o dalších osm let. Ale zdá se, Boston o 28letém zadákovi uvažoval. Součástí balíčku měly být volby v prvním kole draftu v letech 2027 a 2028 a nadějný obránce Liam Pettersson, jehož Bruins draftovali loni ve druhém kole. Zmíněné tři položky byly zobrazeny jako směřující do týmu Canucks, zatímco Bruins by si vzali Hronka. Ve Vancouveru by zase měli ke dvěma Eliasům Petterssonům dalšího jmenovce.
Návrh trejdu Bostonu pro Filipa Hronka • YouTube / Boston Bruins
Předchozí dvě sezony dopadly pro Canucks dost tragicky. V ročníku 2023/24 vyhráli Pacifickou divizi a ve druhém kole play off dotáhli pozdějšího vítěze Západní konference Edmonton až do sedmého zápasu. Jenže následně nepostoupili dvakrát do play off a minulá sezona byla jednou z nejhorších v historii klubu. Vancouver vyhrál jen 25 z 82 zápasů a s velkým odstupem skončil poslední v lize. Mezitím taky vyměnil několik hvězd. Jejich výprodej začal odchodem Bo Horvata do New York Islanders. Po něm následovali třeba J. T. Miller (New York Rangers) nebo jeden z nejlepších beků NHL Quinn Hughes (Minnesota).
Spekulovalo se taky o dalších jménech. Včetně švédského centra Eliase Petterssona, o Hronkovi se začalo mluvit už během minulé sezony. Není jasné, odkud nabídka na jeho výměnu vzešla a zda ji Bruins formálně projednávali s generálním manažerem Vancouveru Ryanem Johnsonem. Ale záznam v dokumentu naznačuje, že Boston takovou možnost přinejmenším zvažoval.
Vancouver může jít do radikální přestavby
Hronek je obránce v nejlepších letech, bez ohledu na postavení Canucks patří k jejich klíčovým oporám. V minulé sezoně nasbíral 49 bodů, v produktivitě mužstva byl druhý za Eliasem Petterssonem a na ledě strávil v 82 zápasech v průměru přesně 25 minut, což je v týmu nejvíc času ze všech. Zároveň patří mezi nejlíp placené hráče Canucks. Jeho osmiletá smlouva za 7,25 milionu dolarů (asi 154 milionů korun) ročně obsahuje klauzuli, že jinam může být vyměněn, pouze pokud k tomu dá souhlas, a to až do roku 2028.
Kdyby se Vancouver rozhodl pro radikální přestavbu, mnohem víc prostoru by dostali mladí hráči. Hronek je však v obraně těžko nahraditelný, ať z hlediska svých vůdčích schopností, vyrovnanosti výkonů, zkušeností. Pro Bruins by znamenal výraznou posilu. Poté, co vyměnili Brandona Carla do Toronta, postrádali v elitní čtyřce beků praváka schopného podpořit v první dvojici Charlieho McAvoye.
Před uzávěrkou přestupů ztroskotal pokus získat z Calgary Rasmuse Anderssona, který nakonec skončil ve Vegas. Boston místo něj na začátku července získal za dva výběry v draftu Williama Borgena z Rangers a podepsal veterána Connora Cliftona. Otázkou je, zda Bruins o Hronkovi vůbec jednali a pokud ho měli na radaru, jestli to nebylo předtím, než provedli jiné tahy. Nebo zda se k této možnosti ještě vrátí. Nikdo se ke spekulacím oficiálně nevyjádřil.