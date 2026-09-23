Místo rekordu řeší večeři. Burns (41) změnil vizáž a omládl, útočí na Železného muže
- Jedenačtyřicetiletý kanadský obránce Colorada Brent Burns vstupuje do své 23. sezony v NHL se sérií 1007 odehraných zápasů v řadě za sebou.
K vyrovnání historického vytrvalostního rekordu Phila Kessela schází zkušenému veteránovi odehrát už jen 57 utkání bez přerušení.
Vedle změny image v podání zkrácení vousů i vlasů sází zkušený bek na poctivý trénink, regeneraci i dlouhý spánek a stále touží po zisku prvního Stanley Cupu.
Upravil bujný plnovous, ostříhal vlasy. Při úsměvu se mu v puse zalesknou přední zuby. Brent Burns vypadá mladší, ale jinak se nezměnil. Je pořád stejný řízek, na nic si nehraje. Do hokeje má chuť, jako když začínal. Ve své 23. sezoně v NHL může překonat historický rekord v počtu zápasů sehraných v řadě za sebou. K vyrovnání série Phila Kessela mu schází 57 startů. „Ale tohle vůbec neřeším,“ pravil 41letý obránce Colorada.
Nebylo pochyb, že se vrátí. Myšlenky na odchod Brenta Burnse nepřepadly ani poté, co tým Vegas smetl ve finále Západní konference Avalanche ve čtyřech zápasech. Ke konci června podepsal kontrakt na další rok a už se chystá na novou sezonu. Podle Brocka Nelsona jeho největší přednost spočívá v tom, že duchem zůstává mladý.
„Pořád působí jako osmnácti nebo devatenáctiletý kluk. Směje se, baví a užívá si,“ řekl o něm 34letý spoluhráč z týmu Avalanche. Jejich trenér Jared Bednar ocenil, v jaké kondici se Burns dostavil do kempu: „Je ve skvělé formě. A není to jen tím, že bez plnovousu vypadá mladší.“
Kratší střih je aerodynamičtější, což prý Burnsovi pomáhá držet krok s mladšími hráči. „Hlavně je hodně důležité, abyste si užívali. Zábavné věci, ty špatné i všední. Není to jen samá sláva, ale taky tvrdá dřina. Když však jste s partou, která svou práci miluje a baví se hokejem, rozhodně to pomáhá. O to se taky snažím. Užívat si sezonu, i když je dlouhá a náročná. Musím…“ culil se.
V základní části NHL sehrál rodák z Barrie v kanadském Ontariu celkem 1579 zápasů. Z posledních 1007 špílů nevynechal ani jeden. Jeho série začala 21. listopadu 2013, kdy hrál ještě za San Jose. Kesselova nepřetržitá šňůra čítá 1064 střetnutí. Trvala od 3. listopadu 2009 do 13. dubna 2023. Pokud Burns zůstane v sestavě, může vytrvalecký rekord vyrovnat 13. února v Tampě a o dva dny později ho trhnout a stát se novým Železným mužem doma proti Columbusu.
Klíč k úspěchu: spánek a neúnavný trénink
Ještě v minulé sezoně na ledě strávil v průměru téměř 19 minut na zápas. „Nebudu ten, kdo tu sérii přeruší,“ prohlásil kouč Bednar. „Mám k Burnsymu příliš velký respekt. Za to, čeho v kariéře dosáhl, i za to, co pro nás každý den dělá. Dokázal mi, že si zaslouží být v naší sestavě. Věřím, že se mu to podaří. Přeju mu hodně štěstí a doufám, že mu vydrží zdraví,“ dodal.
Burns je šťastná povaha a s ničím si nedělá starosti. Nemyslí ani na rekord, který má na dosah. „Může se přihodit příliš mnoho věcí. Když se tím začnete zabývat, hrozí průser. Vážně nad tím nepřemýšlím. Snažím se držet nad vodou. A spíš přemítám, co si dám k večeři,“ řekl.
Husté, rozcuchané bradky a bezzubého úsměvu se zbavil. Ovšem dál všude vláčí velký batoh, který si nebere jen na led. Hned jak skončí dopolední trénink, míří k nejbližšímu východu. Napřed se chce najíst a pak si co nejvíc odpočinout před dalším zápasem. „Hodně spí. Je jako velký medvěd. Zdřímne si mezi třetí a šestou odpoledne, večer zalehne na dalších deset hodin. Myslím, že to je hlavní důvod, proč hraje tak dlouho. Spánek a neúnavný trénink,“ prozradil Nathan MacKinnon.
V roce 2003 draftovali Burnse v prvním kole Minnesota Wild. Hrál v útoku, ale přešel do obrany. V roce 2017 získal Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL. Jednou pravděpodobně skončí v Hockey Hall of Fame. Stanley Cup mu však stále chybí. Nejblíž se dostal před deseti lety, kdy se San Jose postoupil do rozhodující série proti Pittsburghu. Ještě čtyřikrát se pak probil aspoň do finále konference. Jednou se Sharks, dvakrát s Carolinou a naposledy s Coloradem.
Jeho šance na triumf se však s přibývajícími léty stále zmenšuje. „Je to samozřejmě něco, o co usiluju už dlouhou dobu,“ přiznal. S novou vizáží se jeho cíl nemění. Z aktivních hráčů NHL na Pohár čeká nejdéle. Divoký plnovous dal pryč, hlad po úspěchu mu zůstal.