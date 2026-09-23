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Becher se v přípravě NHL trefil za Detroit. Bodovali i Pastrňák se Zachou, Vladař se zranil

Ondřej Becher patřil k tahounům juniorské reprezentaci při bronzové jízdě
Ondřej Becher patřil k tahounům juniorské reprezentaci při bronzové jízděZdroj: profimedia.cz
Český útočník Ondřej Becher na tréninku Grand Rapids
Útočník Ondřej Becher v dresu Grand Rapids Griffins
Ondřeji Becherovi velice pomohlo, když byl na poslední chvíli vyškrtnut ze stříbrného šampionátu dvacítek
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ČTK, iSport.cz
NHL
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Ondřej Becher vstřelil v přípravném utkání na novou sezonu NHL rozdílový gól a pomohl Detroitu k výhře 7:4 na ledě Pittsburghu. David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli jednou asistencí k vítězství Bostonu 5:1 nad Philadelphií. V dresu poražených nedochytal kvůli zranění Daniel Vladař. Karel Vejmelka se podílel 19 zákroky na výhře Utahu 6:3 v Los Angeles. Vegas porazil San Jose 2:1 po nájezdech, v rozstřelu skóroval Matyáš Šapovaliv.

Becher se prosadil v 50. minutě šikovnou tečí, kterou zvýšil náskok Detroitu na 5:3. Český centr vedl čtvrtý útok a odehrál téměř čtrnáct minut. Šanci dostal i v oslabení a vyhrál 7 ze 13 vhazování. Na opačně straně si obránce Tomáš Galvas připsal tři záporné body za účast na ledě při vstřelené a inkasované brance.

Boston rozhodl ve třetí třetině, kterou ovládl 4:0. Pastrňák připravil ve 46. minutě vítěznou branku, když v přesilové hře usměrnil jeho prudkou přihrávku do sítě Morgan Geekie. Zacha si připsal druhou asistenci u branky Eliase Lindholma na 4:1. V barvách Bruins ještě nastoupil z českých hráčů Ivan Ivan a Šimon Zajíček plnil roli náhradního gólmana.

Vladař inkasoval ve čtrnácté minutě po teči Michaela Eyssimonta a po gólu opustil hrací plochu. Pravděpodobně se zranil při jednom zákroku, když jej do ruky zasáhl Tanner Jeannot.

Vejmelka odchytal celý zápas a za inkasované góly nemohl. Nejdříve jej překonal Brandt Clarke, který tečí snížil na začátku druhé třetiny na 1:2. Na českého gólmana ještě vyzráli slovenský útočník Martin Chromiak z úniku a Taylor Ward z přečíslení dva na jednoho.

Novotný dostal šanci i na přesilovce

Šapovaliv odehrál téměř 21 minut, nejvíce ze všech útočníků Vegas. Upozornil na sebe zejména v rozstřelu, ve kterém se prosadil v prvním kole bekhendem. Jeho nájezd nebyl vítězný, protože vzápětí uspěl na straně San Jose Ivar Stenberg.

Adam Novotný, jehož si letos vybral Vancouver v prvním kole draftu, odehrál v Calgary téměř čtrnáct minut a prostor dostával i v přesilové hře. Osmnáctiletý útočník rozdal čtyři hity, zblokoval jednu střelu a jednou vypálil. Při prohře Canucks 1:3 byl na ledě u jedné inkasované branky.

Na straně Calgary hýřil aktivitou Adam Klapka, který pětkrát vystřelil, ale nebodoval. Český hráč si připsal z domácích hráčů také nejvíce srážek (3).

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