Vítěz bodování v extralize to zase zkouší. V Edmontonu zaujal jako „velká koule nenávisti“
Devětadvacetiletý útočník Eduards Tralmaks bojuje v přípravném kempu Edmontonu Oilers o svou první šanci v NHL.
V prvním přípravném zápase proti Winnipegu odehrál necelých deset minut a za svůj důrazný forčeking sklidil chválu novinářů i fanoušků.
Přestože měl namířeno zpět do české extraligy, dal přednost dalšímu zámořskému pokusu a zabojuje o místo v sestavě.
Nenechal si vzít naději, po roce je zpátky se stejným cílem. Eduards Tralmaks loni marně bojoval o místo v hlavním týmu Detroitu, o rok později se pokusí prorazit v Edmontonu. „Ještě pořád jsem se nevzdal svého snu. Už je mi 29 let, ale stále věřím, že to můžu zvládnout,“ hlásil produktivní Lotyš. Za Oilers poprvé nastoupil v přípravě proti Winnipegu (2:1p) a zaujal, přestože nebodoval. Od novinářů si dokonce vysloužil označení „velká koule nenávisti“.
Na jeho místě už by to leckdo zabalil. Eduards Tralmaks má za sebou čtyři sezony na farmách, do NHL se nikdy nepodíval ani na jeden zápas. Největší šanci měl v poslední sezoně, kdy působil v organizaci Detroitu, ale poslední krok znovu nevyšel. S přibývajícím věkem bude naděje menší a menší, přesto se devětadvacetiletý Lotyš pro další ročník dohodl s Edmontonem.
„Další rok, další pokus. Kvůli tomuhle jsem makal celý život. Ještě jsem neměl šanci si zahrát v NHL, ale myslím, že tohle je pro mě místo, kde se můžu zlepšit jako hráč a potenciálně dostat příležitost. Je tu hodně kluků, kteří soupeří o místo. Ale já prostě musím jít a ukázat svoji hru nejlépe, jak umím,“ vykládal Tralmaks před prvním přípravným zápasem Oilers.
„Ještě pořád jsem se nevzdal svého snu. Už je mi 29 let, je těžké pořád čekat, ale stále věřím, že to můžu zvládnout. Od dětství jsem vždycky měl jedno přání, a to bylo hrát v NHL. Takže ještě jeden pokus. Doufejme, že ne poslední, a doufejme, že tentokrát to vyjde,“ dodal optimisticky.
Ukradne práci Fredericovi?
Proti Winnipegu dostal místo ve třetí lajně po boku Fina Viljamiho Marjaly a Američana Quinna Hutsona. Odehrál necelých deset minut a do statistik se nezapsal. Přesto stihl zaujmout. Edmonton Journal ohodnotil bývalého útočníka Kladna známkou sedm a ocenil jeho přínos při napadání.
„Při forčekingu byl jako velká koule nenávisti. V závěru první třetiny vyhrál dlouhý souboj u mantinelu a poslal puk do slotu do nebezpečné možnosti. Další povedenou pasáž měl ve druhé třetině,“ napsal novinář David Staples.
Pozitivní slova zaznívala směrem k Tralmaksovi i ze strany fanoušků. „Může ukrást Fredericovi jeho práci tvrdého hráče?“ kladl si otázku jeden z uživatelů na síti X. A další mu přizvukovali: „Frederic vypadá, jako by chtěl přijít o práci a dát ji Tralmaksovi.“ V diskusích opakovaně zaznívala chvála na napadání soupeřů ze strany Lotyše. Právě tímto směrem věří i Tralmaks, že by mohla vést cesta.
„Vidím se jako power forvard, který může sbírat puky kolem branky a posílat je do sítě,“ popisoval Tralmaks svoji hru před utkáním proti Jets. „Myslím, že hodně týmů by někoho takového chtělo. Mám dobrou střelu, dobrou ránu z první, takže umím dávat góly i v přesilovce. Mám hodně různých atributů, řekl bych, že jsem velmi unikátní hráč. Spíš to mám postavené na tvrdé práci, nezáleží jak, ale chci vždycky dostat puk do branky,“ vykládal sebevědomě.
Z extraligy sešlo
O další šanci za oceánem si řekl výkony v Česku i v reprezentaci. Po odchodu z Providence se Tralmaks upsal Kladnu a ve druhém ročníku vyhrál bodování extraligy. Následovalo laso od Red Wings a vydařený ročník v AHL. V 64 zápasech posbíral Lotyš 42 bodů (26+16) a v březnu byl blízko debutu v hlavním týmu. Po povolání dokonce absolvoval rozbruslení před zápasem, ale do sestavy se nakonec nevešel.
Po sezoně už byl na programu návrat zpátky do extraligy. Z něj ale sešlo. Kladno vykoupilo Tralmakse z Karlových Varů, s nimiž podepsal smlouvu před odchodem do Detroitu, a dohodlo se s ním na víceletém kontraktu. Kanonýr ale ještě jednou vyslyšel vábení zpoza velké louže. Do NHL se chce prosadit jako účastník únorové olympiády i tří světových šampionátů.
„Je to dlouhá cesta. Hrál jsem na hodně různých úrovních a teď jsem hodně blízko tomu, kde chci být. Dokázal jsem, co umím, v lotyšském nároďáku a doufám, že to ukážu i teď v NHL,“ prohlásil Tralmaks. Další šanci předvést se bude mít v pátek na ledě Vancouveru. Hlavní kouč Oilers Mike Babcock dopředu avizoval, že k utkání přiveze tým postavený primárně z hráčů AHL.