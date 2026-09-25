Je to možné?! Jeden z nejlepších Čechů v NHL se zase zranil. Letěl hlavou proti zdi
Český útočník Filip Chytil nedohrál přípravný zápas Vancouveru proti Edmontonu, když po srážce s rozhodčím nekontrolovaně vrazil hlavou a ramenem do mantinelu.
Na ledě strávil necelých pět minut a hlavní trenér Manny Malhotra po utkání potvrdil, že lékaři aktuálně sledují jeho zraněné rameno.
Pouhých pět dní před startem základní části tak panují obavy z opakování zdravotních problémů, které hráče v minulosti dlouhodobě vyřadily ze hry.
Jestli existují andělé strážní, ten pro Filipa Chytila si vzal pořádně dlouhou dovolenou. Jinak si snad nelze vysvětlit smůlu, která jednoho z nejlepších českých útočníků současnosti pravidelně deptá. V minulé sezoně NHL kvůli otřesu mozku sehrál jen dvanáct zápasů, přišel také o olympijské hry. Když už se měl vracet, zasáhla ho rána pukem na tréninku. A teď vyvstal další problém. V noční přípravě za Vancouver Chytil škobrtl o rozhodčího a letěl hlavou rovnou proti zdi.
Z těch obrázků vám nebude dobře. Říkáte si, jestli je to vůbec možné. Zdravotní dokumentace Filipa Chytila je už od působení u NY Rangers spíš hodně bohatým chorobopisem. A v noci na pátek v ní přibylo další oznámení lékařů.
Chytil v přípravném utkání proti Edmontonu odehrál za Vancouver jen necelých pět minut, na led skočil všehovšudy pětkrát. A zmizel z něj poté, co při snaze získat kotouč v útočném pásmu zaškobrtl bruslí o rozhodčího. Nekontrolovaný pád vedl k tomu, že český centr hlavou a ramenem vrazil do zadního mantinelu.
I když se oba aktéři nešťastné srážky záhy zvedli na vlastní nohy, pro Chytila to byla v zápase konečná. Z bojiště odkráčel pět dní před tím, než mají Canucks už v ostré premiéře nastávající základní části znovu vyzvat Edmonton.
„Nikdy není dobré, když vidíte hráče, jak takto opouští zápas. Sledujeme jeho rameno, ale víc budeme vědět nejspíš až druhý den,“ vysvětloval po cvičné porážce 1:2 hlavní trenér Vancouveru Manny Malhotra.
Obavy se vrací
Pokud by šlo „jen“ o rameno, byla by to pro Chytila vlastně spásná zpráva. Je tu ovšem jiný strašák, který ho v kariéře neustále provází. Ze hry ho nejčastěji vyřazovaly otřesy mozku a s tím spojené migrény. Jakmile v průběhu předchozího ročníku schytal střelu v tréninku, utrpěl také zlomeninu obličeje. Není divu, že nastává obava, zda se po takovém nárazu nebude černý scénář opakovat…
Schopný český centr vinou opakujících se zdravotních patálií dokonce přišel o letošní olympijské hry, když se nestihl včas vykurýrovat. Do NHL sice krátce před nominací naskočil, ale trenérský štáb národního týmu kolem Radima Rulíka nechtěl riskovat, Chytila si proto nevybral. Do Vancouveru se hráč dostal loni v lednu výměnou za J.T. Millera, který putoval k NY Rangers. Od té doby Čech tráví více času v ordinacích než na kluzišti.
„Když se ohlédnu, poslední sezona byla nejtěžší, jakou jsem zažil v dosavadní kariéře. Bylo to nahoru dolů. Na začátku sezony jsem byl výborně nachystaný, povedl se mi perfektní vstup. Ale přišlo nepříjemné zranění, dlouhou dobu jsem byl mimo. Dlouhý čas jsem pracoval na návratu, všichni lidi okolo mě v Canucks na tom pracovali. Fakt tomu věnovali velké množství energie. Vypadalo to dobře, vrátil jsem k týmu během olympijské pauzy a do toho jsem se smolně zranil při tréninku (rána do tváře pukem), z čehož rezultovala další pauza až do konce sezony. Prostě horská dráha,“ líčil Chytil v exkluzivním červnovém rozhovoru pro iSport.