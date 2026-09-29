Lákadla nové sezony NHL: zápasy navíc, provokatérská Florida. Ikony naposledy proti sobě?
Nová sezona NHL je za dveřmi. Co vše může nadcházející ročník nejlepší hokejové ligy světa nabídnout? Zámořská soutěž přichystala novinku v počtu zápasů, do popředí se dostává nová vlna talentů. A dojde na poslední souboj legend?
Ještě víc hokeje
Připravte se na ještě větší porci toho nejlepšího hokeje! NHL se spolu s hráčskou asociací už loni dohodla na nové kolektivní smlouvě, která přináší mimo jiné dva zápasy navíc pro každé mužstvo. Z 82 utkání v základní části se liga posouvá na 84. Stejný počet duelů byl na programu už ve dvou sezonách mezi lety 1992 a 1994. Od roku 1995 se formát ustálil na dlouhá léta na 82 zápasech, přičemž výjimky přinášely jen výluky a celosvětová pandemie koronaviru.
Od nadcházející sezony dlouhodobá fáze soutěže znovu nabobtná. Vedení ligy argumentuje tím, že s 32 týmy chce více budovat regionální rivality a vyvážit počty zápasů v rámci jednotlivých divizí. „Uvažovali jsme tak, že by naši hráči pravděpodobně raději hráli víc zápasů základní části než přípravy. Ale hlavně jsme byli trochu nevybalancovaní v rámci divizí. Některé týmy proti sobě hrály čtyřikrát a některé jen třikrát. Nový formát nám dává možnost, aby týmy v divizích hrály proti sobě dvakrát doma a dvakrát venku,“ vysvětloval komisař NHL Gary Bettman.
V důsledku rozšíření dlouhodobé části odstartuje liga už na konci září a zkrátí se úsek na přípravné kempy. V přípravě smějí kluby odehrát maximálně čtyři zápasy, než sezona vypukne naplno. „Od prvního dne bude všechno úplně nové, časový prostor pro trénování se výrazně zkrátil. S tím se budeme muset vypořádat,“ popisoval Peter Laviolette, trenér Los Angeles. „Musíme například vymyslet, jak uspořádat porady k přesilovým hrám. Je tu zkrátka řada věcí, které můžou představovat výzvu.“
Panthers zpátky mezi favority
Stačil jim rok, aby se vrátili na výsluní. Florida hrála třikrát v řadě finále Stanley Cupu, dvakrát pozvedla pohár, ale dlouhé sezony a náročné série play off si vybraly daň na zdraví hráčů. Panthers se v posledním ročníku vůbec neprobojovali do vyřazovacích bojů, po letních nákupech jsou však znovu mezi předními favority. Zpátky je tvrďák Radko Gudas, útok posílil olympijský vítěz Brady Tkachuk a brankoviště bude patřit Jacobu Markströmovi.
„Už teď můžete cítit energii a vzrušení. V minulé sezoně to nešlo podle jejich představ a teď máme velkou motivaci. Ani tu nemluví o dvou Stanley Cupech, které vyhráli, mluví se tu jen o minulé sezoně a o tom, jak chtějí být zpátky tam, kde byli,“ popisoval mladší z Tkachuků před startem ročníku.
Zpátky na vrchol se pokusí Florida dojít s jedním z nejvíc nepříjemných týmů posledních let. Stejný dres obléknou známí provokatéři jako Tkachukovi, Gudas, Brad Marchand, Sam Bennett nebo Garnet Hathaway. „To bude náročné, to aby tam stáli policajti u ledu. Být soupeř, asi si dám marodku,“ smál se Marek Alscher, český obránce Floridy.
První zápas nové sezony rozehrají Panthers hned 29. září, kdy zavítají na led úřadujícího šampiona z Caroliny. V sestavě by kromě drsňáků neměl chybět ani kapitán Aleksander Barkov, který kompletní minulou sezonu vynechal kvůli zranění.
Sázka Oilers na záporáky
Dvakrát kousali hořkou porážku ve finále, naposledy se z play off poroučeli už v prvním kole. Oilers dál sní o zisku Stanley Cupu a ve vedení cítí, že potřebují uspět, aby přesvědčili nejlepšího hráče současnosti, že má zůstat. Connoru McDavidovi začne letos platit nová smlouva na 12,5 milionu dolarů ročně. Hvězdný Kanaďan si ale s klubem plácl jen na dvě sezony, s blížící se třicítkou si dost možná nechává otevřená vrátka pro případný odchod do jiné organizace.
V klubu cítí nůž na krku, a proto se s vidinou možného úspěchu rozhodli jednat. Dost kontroverzně. Na střídačku přivedli zkušeného Mikea Babcocka, jenž měl od vedení soutěže zakázáno koučovat. Naposledy trénoval v roce 2019, později měl nastoupit do Columbusu, ale rezignoval po aféře s narušováním soukromí svých hráčů. Už v minulosti se mluvilo o šikaně a přehnaném nátlaku z jeho strany.
„Lidi se nad tím budou pozastavovat. Nemůžeme změnit minulost, ale ve skutečnosti záleží na našich činech. Slova jsou taky důležitá, ale všichni chceme vidět, co se opravdu stane a jak budeme interagovat s našimi hráči. Není nic špatného na tom vyžadovat po hráčích odpovídající výkony, ale musí se to dělat s respektem. To taky očekáváme,“ prohlašoval generální manažer Stan Bowman.
Fanoušky si jen o pár měsíců později znesvářil dalším kontroverzním tahem. Podepsal totiž útočníka Alexe Formentona, jenž byl v minulosti obviněn ze sexuálního napadení a následně u soudu shledán nevinným. Dojde Edmonton k úspěchu se záporáky?
Nástup nových talentů
Dlouho dopředu se to bralo jako jasná věc: Gavin McKenna se stane jedničkou letošního draftu. Krátce před volbou talentů ale vstoupil do diskusí Ivar Stenberg, před nímž musel Kanaďan hájit pozici nejvýše taženého hráče. Uspěl, budoucnost spojí s Torontem, zatímco Švéd ještě rozšíří základnu talentů v San Jose. V rámci NHL by se mladíci měli potkat už letos.
Na trénincích Maple Leafs před startem sezony dokonce McKenna nastupoval po boku Austona Matthewse. „Je neuvěřitelný. Hrát s ním je radost. Je nesmírně chytrý a samozřejmě má svoji skvělou střelu. Když je volný, chcete mu přihrát a doufáte, že budete mít asistenci,“ popisoval spolupráci osmnáctiletý tvůrce hry. V Torontu by měl dostat hned hodně prostoru. Klub se naposledy nepodíval do play off a na Stanley Cup čeká už od roku 1967. Pohledy fanoušků se teď jako ke spasiteli upírají k McKennovi.
Jeho rival Stenberg bude v San Jose pod menším tlakem. Přichází do týmu na vzestupu, který už má řádku talentů v čele s Macklinem Celebrinim. Podle ideálního scénáře by měl zapadnout jako další součástka do skládačky. „Jsem hrozně nadšený, že tu můžu být se všemi kluky. Je zábava tu být,“ pochvaloval si Švéd na začátku turnaje pro nováčky. „Vypadal opravdu dobře. Hraje v tempu a vidíte na něm, že už hrál proti mužům. Nepřichází z juniorského hokeje,“ chválil trenér John McCarthy z farmy San Jose. I z jeho slov je patrné, že největší hvězdy draftu by měly být připravené na NHL.
Ovečkin a Crosby naposledy proti sobě?
Jednadvacet sezon se potkávali jako soupeři v NHL a fanoušci hltali jejich výkony a rivalitu. Alexandr Ovečkin se mezitím stal nejlepším střelcem v historii soutěže a získal pro Washington Stanley Cup. Sidney Crosby slavil s Pittsburghem rovnou třikrát a už je sedmým nejproduktivnějším mužem v dějinách. Po ročníku číslo 22 se však může stát, že jedna nebo obě ikony své generace z NHL zmizí.
Jak Crosbymu, tak Ovečkinovi po sezoně vyprší smlouva. Čtyřicetiletý Rus podepsal jen jednoletý kontrakt a platem šel na méně než polovinu dosavadní gáže. O tom, že půjde o rozlučku za oceánem, se už nějakou dobu hlasitě mluví. Naopak Crosby končit ještě neplánuje a otevřeně hovoří o tom, že by rád přidal víc sezon.
„Jen je trochu složitější v mém věku předpovídat, jak na tom budu. Je těžké říct, jak se budete cítit. Chtěl bych ale hrát ještě několik let. Jen nevím, kolik přesně to bude. To vám asi musí říct vaše tělo a hlava,“ prozradil hvězdný Kanaďan a jako cíl si vytyčil i Světový pohár v roce 2028.
Pokud v soutěži setrvá, může se stát, že už v zápasech s Washingtonem nebude jako soka potkávat Ovečkina. Éra dvou mužů, kteří přes dvacet let bavili překonáváním jeden druhého, se pomalu blíží ke konci. „Přišli jsme do ligy ve stejné době a oba pořád bojujeme. Už je to součást historie,“ uvědomoval si Ovečkin. Když v dubnu nastoupil na ledě Pittsburghu, hrál proti Crosbymu posté a na půdě rivala se dočkal speciálního videa, které shrnulo předchozích 99 bitev. Přijde v této sezoně ta úplně poslední?