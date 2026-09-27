Dostál o nové sezoně NHL, odchodu Gudase i knírku: S Anaheimem jsme se posunuli
Od doby, kdy vychytal zlato na šampionátu v Praze, je pro fanoušky nedotknutelný. „Ale pro mě je hlavní, abych pořád byl tím normálním klukem z Bedřichovic,“ říká skromně gólman Lukáš Dostál. V rozhovoru pro Sport Magazín promluvil o nové sezoně NHL, rostoucích ambicích Anaheimu, odchodu Radka Gudase, vzrůstajícím kreditu české brankářské školy nebo snaze přečíst Connora McDavida.
Patří mezi špičku v lize. V týmu Ducks načne šestou sezonu, podle předpokladů opět v roli jasné jedničky. O své pozici ale mluví s pokorou, protože dobře ví, jak to chodí. „Vždycky záleží na výkonech,“ uvědomuje si 26letý mistr světa z roku 2024. S Anaheimem už v NHL hrají mnohem větší roli než v době, kdy v lize začínal. S o to větší chutí vstupuje do dalšího zámořského dobrodružství.
Začíná éra, v níž je 84 zápasů, tedy o dva víc. Znamená to něco pro vás?
„Přesně nevím, jak jsou zápasy rozvržené, ale NHL to má chytře ošetřené, protože poslední měsíc a půl většinou hraješ proti týmům ze své divize. Proto je konec sezony tak zajímavý, každý si navzájem bere body. Pokud to takhle zůstalo, fanoušci se zase mají na co těšit. Pro lidi je super, že uvidí dva další souboje.“
A pro vás?
„V podstatě se zkrátila příprava a tyhle dva duely se už počítají do tabulky. Sám jsem zvědavý, ale myslím si, že to až takový rozdíl nebude, protože i tak byla porce 82 zápasů velká. Jestli jich bude o dva víc nebo míň, už asi nehraje takovou roli.“
Je i rozlosování, které graduje, způsobem, jak se NHL neustále zatraktivňuje?
„Oni dobře vědí, co dělají. Už se na sezonu moc těším.“
V té minulé jste si vytvořil osobní rekord, v součtu s olympiádou jste odchytal 72 ostrých utkání. Jste schopný přidat jich ještě víc?
„Doufám, že ano! Chtěl bych se dostat v boji o Stanley Cup co nejdál, nejlíp až k němu. V tom případě by utkání bylo ještě víc. Na takovou porci se připravuju fyzicky i mentálně. Vždycky je to volba trenérů, aby posoudili, kolik bych toho měl chytat. Moje jediná práce je, abych byl nachystaný a pokaždé, když budu na ledě, podal co nejlepší výkony.“
S Anaheimem míříme nejvýš
Jak moc je pro vás pozitivní, že je Stanley Cup blíž, než býval? Ducks se naposledy dostali do druhého kola.
„Rozhodně na to chceme navázat a ještě umístění vylepšit. Věřím, že zase budeme mít kvalitní mančaft. Sice mladší, ale právě i mladí kluci mají obrovskou chuť, což je na nich vidět. A nejen oni. Celý tým je zalezlý v posilovně, všichni makají. Přijde mi, že celá organizace se hrozně posunula.“
Jak to myslíte? V nastavení?
„Ano, to je správné slovo. Cítím, že už se nepovažujeme vyloženě za outsidery. Sezona tím pádem bude těžší v tom, že minulý rok ještě lidé nevěděli, co od Anaheimu čekat. Přijeli jsme někam, a každý si říkal, co předvedeme. Teď už nikoho nepřekvapíme. Mám dojem, že už se na nás každý bude muset připravovat, protože budeme, doufám, nebezpečný tým. Fakt jsem natěšený. A ze spoluhráčů cítím to samé.“
Co se dá čekat od dravého mládí?
„Každý cítí šanci, že si NHL může zahrát, dveře mají otevřené. V týmu je zdravá konkurence, každý dře naplno. Co jsem viděl v kempu, tréninky se mi líbily, klukům to jezdilo. Uvidí se až v soutěži, ale mám dobrý pocit. V létě jsme udrželi Lea Carlssona, nedávno jsme podepsali Cuttera (Gauthiera). Tenhle klučina ve 22 letech dokázal naposledy nastřílet 41 gólů, což je neuvěřitelný. Hrozně se těším, co předvede dál a kam až nás bude schopný posunout.“
V čem je největší síla Carlssona, který je ještě o rok mladší?
„Taky skvělý kluk. Je vidět, že trošku přibral, takže bude na ledě zase silnější. Jsem hrozně rád, že jsme ho udrželi, protože to je prostě hráč, proti kterému nechcete hrát. Člověk se na tyhle kluky podívá a úplně zapomene, že je jim málo přes dvacet. S nimi ještě Beckett (Sennecke). Na svůj věk jsou vyzrálí, věří si.“