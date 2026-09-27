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Boston oznámil: kapitán Pastrňák! Stal se šestým Čechem s céčkem na hrudi v NHL

David Pastrňák je považovaný za hbitého hokejistu, přestože maximální rychlost velkou nemívá.
David Pastrňák je považovaný za hbitého hokejistu, přestože maximální rychlost velkou nemívá.Zdroj: Profimedia
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
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David Pastrňák už je legendou v Bostonu
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David Pastrňák na golfovém turnaji Petra Dědka
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iSport.cz, ČTK
NHL
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Útočník David Pastrňák povede ve své třinácté sezoně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu.

Třicetiletý rodák z Havířova se stal šestým českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské „céčko“. V předchozí sezoně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy.

V minulosti plnili tuto roli v elitní zámořské soutěži Jaromír Jágr (Pittsburgh a NY Rangers), Patrik Eliáš (New Jersey), Robert Holík (Atlanta) a Milan Hejduk (Colorado). Filip Kuba v Minnesotě a Jaroslav Špaček v Buffalu byli kapitány jen krátkodobě, protože v jejich týmech se na této pozici hráči střídali.

Ve funkci střídá Marchanda

Pastrňák se stal 28. kapitánem slavného klubu z takzvané Original Six, skupiny šesti týmů, která hrála NHL v letech 1942 až 1967. Ve funkci vystřídal Brada Marchanda, který v ní skončil loni, kdy ho získala Florida. V uplynulém ročníku Boston stálého kapitána neměl.

Kapitány Bruins byli v nedávné minulosti Patrice Bergeron, Zdeno Chára, Joe Thornton, Jason Allison či Ray Bourque.

Pastrňák, kterého Boston draftoval v roce 2014, dosud v NHL za tým odehrál 833 zápasů základní části, v nichž zaznamenal 420 gólů a 513 asistencí. S 933 body je šestým nejproduktivnějším hráčem v klubové historii, mezi střelci je pátý.

V roce 2020 získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL spolu s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu. Čtyřikrát si vysloužil nominaci do Utkání hvězd. V Bostonu mu běží osmiletá smlouva na 90 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun) do roku 2031.

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