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Česko v obří krizi, nemá mládí pro NHL. Co s tím? Porážka od Slováků, Němců i Rakušanů

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Proč Česko nemá mladé v NHL? Válcují ho už i německé hvězdy | Zimák BONUS • Zdroj: isport.tv
Český útočník Jiří Kulich oslavuje gól v dresu Buffala
Jaroslav Chmelař dal proti Torontu svůj první gól v NHL
Český bek David Jiříček byl vedením Minnesoty vyměněn do Philadelphie
Tomáš Galvas je zpátky v Liberci
Jaroslav Chmelař v dresu Rangers
Po konci sezony Buffala chce vedení Sabres poslat Jiřího Kulicha na farmu do Rochesteru, aby byl v play off lídrem
Tomáš Galvas
22
Fotogalerie
Patrik Czepiec
NHL
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  • Ani jeden český hokejista do 25 let nezískal v NHL stálé místo. Většina ze sedmi mladíků odehrála jen minimum zápasů.

  • Hráčský agent Jaroslav Bednář kritizuje současný systém tréninku mládeže. Podle něj tuzemským hráčům chybí potřebná síla i vytrvalost.

  • Mnozí nadějní Češi odcházejí z Ameriky předčasně do evropských klubů. Tuzemský hokej v počtu mladých hvězd výrazně zaostává i za Skandinávií.

Je to statistika, která o Česku leccos vypovídá. Schválně si tipněte. Uhádnete, kolik tuzemských hráčů v poli do 25 let si v předchozí sezoně NHL zajistilo stálý flek? Optimismus stranou, jelikož číslo je zdrcující. Nula! Ani jeden kus v líhni. Moudří namítnou, že nebýt krevní sraženiny, Jiří Kulich (22) za Buffalo hrál. Tím se ovšem zdejší výchova nemůže chlácholit. Češi mají problém, musí zkonsolidovat síly. A věřit, že se startem nového ročníku povstanou želízka z farmy.

Ptáte se, proč to nejde. Českou vlajku v uplynulé sezoně NHL reprezentovalo sedm hráčů do 25 let, pět z nich však sehrálo 12 a méně klání. Výraznější stopy zanechali jen David Jiříček (26) a Jaroslav Chmelař (28). Nastálo se ovšem žádný z mladých Čechů neprosadil.

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