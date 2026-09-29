Česko v obří krizi, nemá mládí pro NHL. Co s tím? Porážka od Slováků, Němců i Rakušanů
- Ani jeden český hokejista do 25 let nezískal v NHL stálé místo. Většina ze sedmi mladíků odehrála jen minimum zápasů.
Hráčský agent Jaroslav Bednář kritizuje současný systém tréninku mládeže. Podle něj tuzemským hráčům chybí potřebná síla i vytrvalost.
Mnozí nadějní Češi odcházejí z Ameriky předčasně do evropských klubů. Tuzemský hokej v počtu mladých hvězd výrazně zaostává i za Skandinávií.
Je to statistika, která o Česku leccos vypovídá. Schválně si tipněte. Uhádnete, kolik tuzemských hráčů v poli do 25 let si v předchozí sezoně NHL zajistilo stálý flek? Optimismus stranou, jelikož číslo je zdrcující. Nula! Ani jeden kus v líhni. Moudří namítnou, že nebýt krevní sraženiny, Jiří Kulich (22) za Buffalo hrál. Tím se ovšem zdejší výchova nemůže chlácholit. Češi mají problém, musí zkonsolidovat síly. A věřit, že se startem nového ročníku povstanou želízka z farmy.
Ptáte se, proč to nejde. Českou vlajku v uplynulé sezoně NHL reprezentovalo sedm hráčů do 25 let, pět z nich však sehrálo 12 a méně klání. Výraznější stopy zanechali jen David Jiříček (26) a Jaroslav Chmelař (28). Nastálo se ovšem žádný z mladých Čechů neprosadil.