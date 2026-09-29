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NHL pokračuje na Nově, výběr zápasů podle české účasti. Přenosy nabídne i Prima

NHL pokračuje na Nově a Oneplay
NHL pokračuje na Nově a OneplayZdroj: TV Nova
NHL pokračuje na Nově a Oneplay
David Pastrňák
David Pastrňák s céčkem na dresu
David Pastrňák s céčkem na dresu
Lukáš Dostál během letního drilu
Sidney Crosby v dresu Pittsburghu
Radko Gudas v dresu Floridy v přípravném utkání proti Carolině
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  • Nova a Prima nabídnou až 28 zápasů NHL týdně. Novinkou je důraz na zápasy s českými i slovenskými hokejisty.

  • Přenosy odstartují na stanicích Nova Sport, Prima Sport, platformách Oneplay a Prima+ i na bezplatných kanálech Nova Action a Dajto.

  • První tři kola play off si stanice rozdělí, finálovou sérii o Stanley Cup odvysílají oba vysílatelé současně.

Hokejoví fanoušci se v dnes začínající sezoně 2026/27 dočkají dosud nejširší nabídky přenosů z NHL. Kanály Nova Sport, Nova Action a Prima Sport přinesou týdně až 28 utkání v základní části. Každá z televizních skupin bude mít k dispozici 14 zápasů – z toho deset exkluzivně a čtyři dostupné na obou platformách. Významná část vybraných duelů zamíří také do volného vysílání. Většího zastoupení by se měly dočkat zápasy se zastoupením českých hokejistů.

Česko a Slovensko dlouhodobě patří mezi trhy s nejvášnivějšími a nejaktivnějšími fanoušky NHL. Těší nás, že můžeme navázat na úspěšnou spolupráci s Novou a rozšířit vysílání také o Primu. Naším společným cílem je fanouškům ještě více přiblížit jejich oblíbené týmy i české a slovenské hráče, kteří se v NHL prosazují,“ říká David Proper, Chief Media Officer & Senior Executive Vice President, NHL.

Nabídka kanálů a vysílací platformy

Nova nabídne své přenosy na stanicích Nova Sport 1 a Nova Sport 2 a prostřednictvím platformy Oneplay. Vybraná utkání, včetně všech zápasů NHL Monday Night Hockey, budou dostupná zdarma ve volném vysílání na Nova Action v Česku a Dajto na Slovensku.

Prima odvysílá své zápasy na volně dostupné stanici Prima sport a v rámci streamovací služby Prima+.

V prvních třech kolech play off Stanley Cupu si Nova a Prima přenosy z jednotlivých sérií rozdělí. Vyvrcholení sezony – kompletní finálovou sérii o Stanley Cup – však nabídnou oba vysílatelé současně. Součástí dohody jsou rovněž práva na sestřihy (highlights) a další oficiální pořady NHL.

„Nově budeme moci při výběru utkání lépe zohlednit, co domácí publikum zajímá, a častěji tak zařazovat duely s českou stopou. K tomu přidáme doprovodný obsah v podobě pravidelných přehledů toho nejdůležitějšího. Pro řadu diváků je navíc velkou výhodou, že si noční přenosy mohou na Oneplay pustit později, v čase, který jim vyhovuje,“ vysvětluje Anna Lenerová, ředitelka akvizice sportu a placených kanálů TV Nova.

Zápasy v příznivém čase

Vysíláním bude provázet osvědčený tým redaktorů a komentátorů Nova Sport. Program doplní týdenní magazín se sestřihy a nejdůležitějšími momenty.

Sezona startuje již dnes utkáním mezi Carolina Hurricanes a Florida Panthers. Vysílání na Nova Sport 1 a Oneplay odstartuje předzápasovým studiem ve 22:00, samotný zápas začíná v 23:05.

Pro fanoušky, kteří nechtějí probdít noc, přinese stanice Nova Action celkem 20 zápasů ve volném vysílání v divácky příznivých časech. Chybět nebudou duely NHL Monday Night Hockey ani atraktivní víkendové zápasy. Příkladem je sobota 10. října od 19:05, kdy Boston Bruins v čele s Davidem Pastrňákem přivítají Philadelphii.

Do hry vstupuje také Prima

„NHL je jedna z nejsilnějších sportovních značek na světě a pro české fanoušky má i díky výrazné české stopě mimořádnou atraktivitu. Její zařazení na Prima sport a prima+ proto vnímáme jako velmi důležitý krok v rozvoji naší sportovní nabídky. Chceme divákům přinášet špičkový sport napříč lineárním vysíláním i streamingem a NHL je přesně tím typem prémiového obsahu, který tuto ambici naplňuje,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.

Prima nabídne fanouškům NHL čtrnáct utkání týdně prostřednictvím streamovací platformy prima+, jeden vybraný duel pak poběží souběžně na prima+ a volně dostupné stanici Prima sport. Přenosy doplní český komentář a u vybraných utkání také předzápasová a přestávková studia s hokejovými experty.

Díky možnosti zpětného přehrání si fanoušci budou moci pustit noční zápasy i v čase, který jim vyhovuje nejlépe. Ambicí skupiny Prima je nabídnout pravidelným divákům i příležitostným fanouškům snadný přístup k nejlepšímu klubovému hokeji světa. První duel jim skupina Prima přinese už dnes, kdy se v zahajovacím zápase sezony utkají Carolina s Floridou. Hokejový večer začne ve 22.30 předzápasovým studiem s expertními hosty.

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