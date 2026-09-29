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NHL ONLINE: Startuje nová sezona! V akci obhájci z Caroliny i Pastrňákův Boston

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Pastrňákova gólová show! Podívejte se na jeho TOP trefy ze sezony 2025/26 • Zdroj: isport.tv
David Pastrňák
David Pastrňák na golfovém turnaji Petra Dědka
Český útočník David Pastrňák v dresu Boston Bruins
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iSport.cz
NHL
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Nezvykle už v září startuje nová sezona NHL! Otevírací duel mezi obhájci Stanley Cupu z Caroliny a Floridou startuje už před půlnocí českého času. V první hrací den je na programu celkem pět zápasů, v noci jde do akce i David Pastrňák, jehož Boston na úvod změří síly na domácím ledě s New York Rangers. Hvězdný Edmonton nastoupí proti Vancouveru, za který nastoupí Filip Hronek. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

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