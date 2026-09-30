Začala NHL: Pastrňákův Boston vyhrál. Hronek dvakrát asistoval, Dobeš vychytal Toronto
Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1:0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Úspěšně odstartoval sezonu také Montreal, který s Jakubem Dobešem v brance vyhrál v Torontu 3:2. Vítěznou premiéru s kapitánským céčkem na prsou za sebou má David Pastrňák, jehož Boston porazil 3:0 New York Rangers. O první české body v sezoně se postaral obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6:5 v prodloužení nad Edmontonem.
Hronek si otevřel účet na začátku druhé třetiny, kdy se podepsal pod branku Marca Rossiho na 2:1. Druhou nahrávku si připsal ve 46. minutě, ve které vybídl ke skórování Eliase Pettterssona.
Po přesilovkové brance švédského útočníka Vancouver vedl už 5:2, nadějný náskok ale ve zbytku základní hrací doby ztratil. Dvěma góly se o to postaral Vasilij Podkolzin a svou třetí brankou v zápase se pod vyrovnání podepsal obránce Evan Bouchard.
Oilers ale obrat nedotáhli. Ještě před polovinou prodloužení se podruhé v utkání prosadil Paul Cotter a vystřelil Vancouveru první vítězství v ročníku.
Dobeš pomohl Montrealu k výhře v Torontu
Zápasu Caroliny s Floridou dlouho vládly defenzivy. Za 60 minut oba týmy v součtu vyprodukovaly pouze 33 střel a do prodloužení se šlo za stavu 0:0. Když už se zdálo, že o vítězi úvodního duelu nerozhodne ani prodloužení, napřáhl na modré čáře Gustav Forsling a pět sekund před závěrečnou sirénou rozhodl o výhře šampionů z let 2024 a 2025.
Brankáři Jacobu Markströmovi na první čisté konto v sezoně i v novém působišti stačilo 15 zákroků. Brandon Bussi na druhé straně hřiště zakončil duel s 19 zásahy a úspěšností zákroků 95 procent.
Zatímco na ledě obhájců trofeje se na gól čekalo až do prodloužení, v duelu Toronta s Montrealem se už po 48 sekundách prosadil William Nylander. Švédský útočník přesnou ranou do horního rohu branky nedal Dobešovi sebemenší šanci a postaral se o první gól nové sezony.
Českého brankáře inkasovaný gól hned z první střely v ročníku nerozhodil. V dalším průběhu zápasu pomohl Montrealu 26 zákroky k obratu ve skóre a konečné výhře 3:2. Také druhý gól Dobeš inkasoval z hokejky Švéda Nylandera, nikdo jiný na něj ale nevyzrál a český gólman zakončil zápas s úspěšností zákroků přes 92 procent. Více o výkonu Jakuba Dobeše čtěte ZDE>>>
Boston rozhodl v závěru základní hrací doby
Pastrňák při premiéře v roli kapitána nebodoval, Boston i bez jeho příspěvku porazil New York Rangers 3:0 a potvrdil, že zahajovací zápasy sezony na domácím ledě zvládá skvěle. Bruins vyhráli úvodní zápas před vlastními fanoušky pojedenácté v řadě a vyrovnali tak rekord NHL, který od roku 1963 drží Montreal.
Bruins o výhře rozhodli třemi slepenými góly mezi 57. a 58. minutou. Skóre otevřel v čase 56:14 Fraser Minten, o 52 sekund později zvýšil náskok domácích John-Jason Peterka a v čase 57:29 gólem do prázdné branky pečetil výhru Bostonu Mark Kastelic.