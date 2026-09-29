Konec frajeřiny. NHL už nebude tolerovat výstřelky s dresy, hráči Flyers protestovali
Spousta hráčů po celém světě se tím velmi dobře identifikovala. Stal se z toho postupně rituál, bez něhož si mnozí hokejisti nedovedli představit vyjet na led odehrát zápas. O co jde? Dres částečně zastrčený do kalhot, většinou na boku. Nejslavnějším nositelem téhle frajeřiny byl Wayne Gretzky, po něm se přidali další, mezi současnými hráči například Alexandr Ovečkin, Leon Draisaitl, William Nylander nebo Trevor Zegras. Právě na jeho příkladu NHL dala zřetelně najevo, co od nové sezony, která startuje dnes, nemíní tolerovat. Až z toho vznikl vtipný protest hráčů Philadelphie. Sport Magazín k nové sezoně NHL objednávejte ZDE>>>
Před týdnem ve čtvrtek v přípravném duelu Flyers proti Bostonu byl útočník Zegras vyloučen na dvě minuty za špatně nošenou výstroj. Ano, šlo o zastrčený dres v kalhotách a porušení pravidla 9.5, které je sice dávno v platnosti, ovšem sborem sudích, potažmo vedením soutěže bylo dlouhou dobu ignorováno, respektive prohřešky se tiše trpěly. Co bylo, už neplatí.
NHL se rozhodla vrátit k tažení z roku 2013, kdy muži v pruhovaném přísněji zacílili na postihování odchylek od pravidla. To hráčům zakazuje zastrkávat trikot do kalhot, nebo nedovoluje částečně odhalené loketní chrániče při vyhrnutém rukávu dresu. A proč najednou teď? Spekuluje se, že NHL si především nepřeje, aby tento způsob úprav výstroje zakrýval loga reklamních partnerů.
Dva dny po Zegrasově vyloučení se před duelem s Washingtonem odehrála vtipná scéna, kdy většina hokejistů Flyers vyjela na rozbruslení se zastrčeným dresem, to samé učinil i známý klubový maskot Gritty a řada fanoušků na tribuně.
Kouč Flyers: Sám jsem na střídačce jeden dres vytahoval z kalhot
„Prostě si z toho děláme srandu,“ vysvětloval obránce Jamie Drysdale. „Trevor to tak dělá celý život a sekne mu to. Tohle je způsob, jak se jako tým před startem sezony naposledy semknout a dresy si zastrčit. Jde jen o to se trochu pobavit. Bude to naposledy, během sezony takový trest určitě nedostaneme,“ ujistil Drysdale.
NHL po letních seminářích týmy informovala, že bude v ročníku významně dbát na dodržování zmíněné regule. A nejde jen o dresy, také o štítky na helmách, jejich správné zapnutí, v neposlední řadě se má kontrolovat i odolnost chrániče krku, jenž je povinný pro všechny nové hráče.
V reálu se má jakékoli provinění proti pravidlu 9.5 řešit napoprvé domluvou, při druhém přestupku má přijít dvouminutový trest, a pokud ani ten nepomůže, následuje postih do konce utkání. „Popravdě, říkali nám o tom už před dvěma či třemi týdny,“ přiznal kouč Flyers Rick Tocchet. „Je jasné, že dál už to dělat nebudeme, začíná základní část a nemůžeme si dovolit dostat takovýhle trest. Však jsem na střídačce jeden dres vytahoval z kalhot,“ popsal Tocchet situaci s Matvejem Mičkovem. I ten má se svým zvykem utrum.
Stejně jako hvězdný Leon Draisaitl. „Samozřejmě, že to budu muset změnit,“ přikývla hvězda Edmontonu. Jak se s tím vyrovná? Nejde o úplnou banalitu, někteří hráči jsou velmi pověrčiví. „Upřímně řečeno, není to nic, kvůli čemu bych nemohl spát, ale je to zajímavé pravidlo…“ pravil lehce ironicky.