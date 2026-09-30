Dobeš spustil potyčku! Vychytal Toronto a patří k ikonám. Nejlepší hráč, chválí expert
Jakoby ho Montreal v letní přestávce šoupnul do mrazicího boxu. Brankář Jakub Dobeš se vrátil ve stejně žhavém rozpoložení, v jakém finišoval minulé play off. „Četl jsem o sobě určité názory a chtěl jsem dokázat, že jsem připravený,“ vyslal sebevědomý vzkaz pochybovačům. Toronto štval parádními zákroky, při výhře 3:2 jich napočítal pětadvacet. Navrch přidal potyčku s Johnem Tavaresem při závěrečném hvizdu, která na ledě spustila hromadnější bengál.
Auston Matthews, Kirill Marčenko nebo John Tavares nemohli mít po úvodním utkání nové sezony NHL klidné spaní. Ze snu je probouzel společný strašák. Na Jakuba Dobeše zmínění ofenzivní hráči pálili všemi možnými prostředky, ale Čech si s jejich pokusy pokaždé poradil. Dvakrát ho překonal jen Švéd William Nylander, také on však při třech dalších střelách zhasnul.
Bývalý útočník s 476 zápasy v NHL a současný expert televizní stanice Sportsnet Colby Armstrong měl o klíčovém faktoru duelu jasno. „Dobeš byl pevný jako skála. Nejlepší hráč utkání. Po předchozí sezoně jsme čekali, co se stane. Musel udělat několik kvalitních zákroků v důležitých momentech, často to bylo jeden na jednoho. Byl na správném místě, zachytal neskutečně. A vydržel celý zápas,“ chválil někdejší hráč Toronta i Montrealu.
Rodák z Ostravy měl v uplynulých dvou ročnících pokaždé famózní nástup. Při premiéře v nejlepší lize natáhl vítěznou šňůru na pět klání, o necelý rok později začal dokonce šesti výhrami. S Maple Leafs přidal další skalp, tradičního kanadského rivala skolil i při čtvrtém vystoupení. Počet startů v NHL při tom zaokrouhlil na šedesát.
Budu dál tvrdě pracovat
Při relativně malém vzorku utkání stihl 37 vítězství, což je v jednom z šesti zakládajících klubů unikát. Lepší odpich do kariéry měli u Canadiens jen Bill Durnan (46), Ken Dryden (41) a George Hainsworth (39). Všichni jmenovaní jsou členy Síně slávy, první dva dokonce spadají do výběru sta nejlepších hráčů historie soutěže. V Montrealu zanechali významnou stopu coby brankářské modly.
Dobeš může jejich odkaz následovat. „Cítím se opravdu dobře. Viděl jsem, že někteří lidé se ke mně vyjadřovali, takže jsem jim chtěl dokázat, že jsem připravený. Budu v tom pokračovat a dál tvrdě pracovat,“ vzkázal pětadvacetiletý talent.
Na konci sledované partie znovu prokázal, že má nervy ze železa. Se závěrečným klaksonem se střídmě pustil do bývalého kapitána soupeře Johna Tavarese. Tomu se Čechova provokace vůbec nelíbila, z čehož vzešla hromadná potyčka, byť bez velkých akcí. I tak si Dobeš v táboře soupeře zajistil nový zástup „fanoušků“.
Dobeš sleduje i Petra Čecha
Dál na sobě nepřestává dřít. Na sociálních sítích se objevují videa z tréninků Canadiens, při nichž si Dobeš staví z puků slalomovou dráhu a zlepšuje šikovnost s hokejkou. Čerpá také ze svých vzorů. Pro rádio TSN nedávno uvedl, že sleduje i dráhu fotbalové legendy Petra Čecha.
„Teď hraje dokonce i hokej. Ještě jsem ho na vlastní oči neviděl, ale slyšel jsem, že mu to taky jde dobře. Samozřejmě je hodně známý především z fotbalového světa. Pravděpodobně jeden z nejlepších gólmanů vůbec,“ snášel Dobeš komplimenty.
Sledování fotbalu patří k jeho oblíbeným kratochvílím. V letní pauze dokonce vyrazil na zápas mistrovství světa mezi Portugalskem a Kolumbií. Váží si, že spolu s týmovým kolegou Ivanem Děmidovem měli možnost vidět zřejmě jedno z posledních vystoupení hvězdného Cristiana Ronalda na šampionátu.