Předplatné

Debakl na úvod! Vladař dostal sedm gólů, Philadelphia v derby propadla. Nečas asistoval

Hráči Pittsburghu slaví před českým brankářem Danem Vladařem
Hráči Pittsburghu slaví před českým brankářem Danem VladařemZdroj: Matt Slocum / Profimedia
Centr Philadelphie Noel Acciari v souboji se Sidneym Crosbym
Slavící Nick Robertson
Sedmý gól do sítě Philadelphie
Zklamaný Daniel Vladař
Ville Koivunen překonal Daniela Vladaře
Kouč Avalanche Jared Bednar, pod ním Martin Nečas
Mats Zucarello před brankou Colorada
10
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Vstup do nové sezony NHL se brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil, v úvodním utkání inkasoval v Pensylvánském derby od Pittsburghu sedm gólů a Flyers prohráli 0:7. Martin Nečas podpořil jednou přihrávkou výhru hokejistů Colorada nad Los Angeles 8:4. Po dvou gólech dali Nathan MacKinnon a Artturi Lehkonen.

Na devětadvacetiletého Vladaře, který v minulé sezoně dovedl hokejisty Philadelphie ve Východní konferenci do 2. kola play off, letělo v domácí Xfinity Mobile Areně celkem osmatřicet střel. Jako první ho v 8. minutě překonal Nick Robertson, jenž si zároveň připsal vítězný gól utkání.

Po dvou třetinách vedli hosté z Pittsburghu už 5:0 a situace Flyers byla ještě tíživější, když se Robertson v polovině závěrečné dvacetiminutovky trefil podruhé. Finální podobu výsledku stanovil úspěšnou tečí v početní převaze Jegor Činachov.

Jako třetí gólman v novém ročníku NHL si čisté konto, a celkově třetí ve své kariéře, připsal lotyšský brankář Arturs Šilovs, jenž pochytal všech 19 střel Philadelphie a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Tou první byl vyhlášen forvard Pittsburghu Filip Hallander, který ke dvěma asistencím přidal i gól.

NHL - Základní část - 2026/2027

LIVE
07Detail
LIVE
21Detail
LIVE
84Detail

Začít diskuzi

Hokej 2026/27

Česká hokejová reprezentace
MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

 

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů