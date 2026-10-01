Debakl na úvod! Vladař dostal sedm gólů, Philadelphia v derby propadla. Nečas asistoval
Vstup do nové sezony NHL se brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil, v úvodním utkání inkasoval v Pensylvánském derby od Pittsburghu sedm gólů a Flyers prohráli 0:7. Martin Nečas podpořil jednou přihrávkou výhru hokejistů Colorada nad Los Angeles 8:4. Po dvou gólech dali Nathan MacKinnon a Artturi Lehkonen.
Na devětadvacetiletého Vladaře, který v minulé sezoně dovedl hokejisty Philadelphie ve Východní konferenci do 2. kola play off, letělo v domácí Xfinity Mobile Areně celkem osmatřicet střel. Jako první ho v 8. minutě překonal Nick Robertson, jenž si zároveň připsal vítězný gól utkání.
Po dvou třetinách vedli hosté z Pittsburghu už 5:0 a situace Flyers byla ještě tíživější, když se Robertson v polovině závěrečné dvacetiminutovky trefil podruhé. Finální podobu výsledku stanovil úspěšnou tečí v početní převaze Jegor Činachov.
Jako třetí gólman v novém ročníku NHL si čisté konto, a celkově třetí ve své kariéře, připsal lotyšský brankář Arturs Šilovs, jenž pochytal všech 19 střel Philadelphie a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Tou první byl vyhlášen forvard Pittsburghu Filip Hallander, který ke dvěma asistencím přidal i gól.