NHL ONLINE: Do sezony vstupuje Nečasovo Colorado, v akci také Palát proti Torontu
NHL čeká druhý hrací den a znovu nebude chybět česká účast. Premiéra v ročníku 2026/27 čeká Colorado Avalanche s Martinem Nečasem. Česká hvězda odstartuje sezonu na domácím ledě proti LA Kings. Do sezony vstupují také New York Islanders s českým forvardem Ondřejem Palátem, jejich soupeřem bude Toronto, které odehraje druhý duel sezony po porážce proti Montrealu. Hrají také Flyers, kteří bez zraněného brankáře Daniela Vladaře vyzvou rivala z Pittsburghu. Veškeré dění v NHL sledujte ONLINE na iSportu.