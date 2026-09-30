Tiramisu, klakson na rozloučenou a bouřlivé přivítání. Pastrňák začal jako kapitán vítězně
Když uslyšel svoje jméno a vyjel do ztemnělé arény, způsobil v TD Garden erupci nadšeného aplausu a výskání. Miláček fanoušků David Pastrňák se v noci poprvé ukázal na ledě s kapitánským céčkem na dresu. „Snažil jsem se na něj nekoukat, abych byl upřímný,“ smál se po utkání. V něm Boston porazil New York Rangers 3:0 a zažil vítězný vstup do sezony. Nový lídr mužstva skončil bez bodu stejně jako jeho krajan Pavel Zacha.
Nezměnila ho role prvotřídní hvězdy v NHL, neblahý vliv na něj zatím nemá ani role kapitána v jednom z týmů Original Six. David Pastrňák si ještě tři hodiny před prvním zápasem nové sezony plnil povinnosti doma jako běžný smrtelník. K chodníku vyvezl popelnici, pak se šel rozloučit se svojí rodinou.
„V úterý je svoz odpadu,“ vysvětloval Pastrňák pro klubový web, který popsal jeho první den v nové funkci. „S manželkou jsme se tomu smáli. Loni jsem měl vážně dobrý zápas, vyhráli jsme, hrál jsem dobře. A jako první věc, co jsem udělal, když jsem dorazil domů, jsem šel vynést odpadky, protože jsem na to zapomněl. Manželka vyšla a smála se tomu, co dělám 40 minut po skončení zápasu,“ vzpomínal třicetiletý Čech.
Krátce poté už se u dveří rozloučil s tříletou dcerou Freyou. Malá fanynka přišla za tátou v dresu s jeho jmenovkou a čerstvě natištěným céčkem na hrudi. Táta Pasta na ni při odjezdu ještě musel zatroubit. „Troubit musím pokaždé. Jednou, když jsme někam jeli, jsem zatroubil, a jí se to líbilo,“ popsal.
Tiramisu? Nejlepší snack pro sportovce
Po odjezdu z domova už patří Pastrňákův fokus hokeji. Do arény přichází známý milovník módy ve výrazném černobílém klobouku. Novinkou je plastová krabička s tiramisu v ruce. „Někde na internetu jsem viděl, že tiramisu je nejlepší snack pro sportovce. Je v tom cukr, kofein. Někde jsem to četl, ale nikdy nevyzkoušel,“ prohlásil Pastrňák.
Před startem prvního zápasu si pak užil vřelé přivítání domácích fanoušků. Světelné tabule před arénou lákaly na nového kapitána, diváci ho přivítali na ledě bouřlivých aplausem, když hlasatel jednoho po druhém představoval hráče Bruins. „Samozřejmě to byl emotivní den pro mě a moji rodinu. Bylo to krásné. Boston i fanoušci pro mě znamenají opravdu hodně. A jak už jsem říkal mnohokrát, hokej hraju pro lásku ke hře a taky pro fanoušky. Navíc jsem tady vyrostl, takže to byl rozhodně speciální moment,“ popisoval Čech po zápase.
Za Boston nastoupil už do třinácté sezony, když bude produktivní, může letos překonat metu tisíce bodů. V úvodním duelu se jí ještě nepřiblížil, do statistik zapsal jeden plus za účast na ledě a čtyři střely na branku. Boston hrál s Rangers až do 57. minuty bez gólů, pak postupně udeřili Fraser Minten, JJ Peterka a Mark Kastelic.
„Skvělý start. Jsem pyšný, jak jsme byli trpěliví. Dneska vystoupili mladí kluci a bylo skvělé to vidět. Celkově si myslím, že hráli opravdu dobře. Skvělé vítězství, ale musíme otočit list, užít si den volna, vrátit se a být zase lepší,“ velel kapitán po triumfu.
Spolupráce s Peterkou
V sestavě zapadl do první formace vedle centra Eliase Lindholma a nováčka v týmu Peterku. Právě Němec zaujal krásnou individuální akcí, kdy se rozjel, obhodil si posledního bránícího hráče a přesnou ranou propálil Igora Šesťorkina. „Zatím nejlepší zápas z těch, co jsme spolu odehráli. JJ hrál dobře už v obou předsezonních zápasech, ale nepadalo mu to tam. Jsem rád, že teď odstartoval dobře. Byl ho plný led a ten gól byl na světové úrovni,“ chválil nového parťáka Pastrňák.
Z tiramisu před zápasem se podle jeho slov nejspíš tradice nestane. „Trochu jsem to cítil v žaludku, nejsem si jistý. Jak už jsem říkal, nejsem na sladké, takže možná zůstanu u boloňských špaget,“ smál se Pastrňák po úspěšném vstupu do ročníku.