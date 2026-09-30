Partnerství s NHL? Byli jsme jedni z prvních na světě, říká zástupce Tipsportu. Co role Pastrňáka?
Když se díváte na přenosy z NHL, nemůžete přehlédnout reklamu Tipsportu na mantinelech. Právě česká sázková kancelář má tohle prestižní místo i díky tomu, že je oficiálním partnerem elitní hokejové soutěže. „Byli jsme jednou z prvních sázkových společností na světě a zcela jistě první v Evropě, která se s NHL partnersky spojila,“ říká Martin Ptáčník, šéf sponzoringu skupiny Tipsport. Pro Sport Magazín mluví o výhodách pro české fanoušky i o důležitosti spojení s Davidem Pastrňákem.
Při vyjednávání se dostal se svými spolupracovníky až ke Gary Bettmanovi, i když sám komisař nejslavnější ligy světa se do nich až tolik nezapojoval. „Na druhou stranu blízké vazby máme na pomyslnou dvojku celé NHL, což je Bill Daly. Několikrát byl i v Praze,“ popisuje Ptáčník, jenž přiznává, že NHL je ze sázkařského hlediska velmi oblíbená.
Co vlastně znamená, že je Tipsport oficiálním partnerem NHL?
„Tipsport je oficiálním partnerem NHL už od roku 2019, kdy partnerství odstartovalo zápasem NHL v Praze. Samotná spolupráce v sobě spojuje marketingové výhody, streamy a data, která nejsou na první pohled vidět, ale jsou pro naše klienty zajímavá. Z marketingového pohledu to zjednodušeně znamená, že můžeme využívat všechna loga, ale i dresy týmů NHL v naší komunikaci a můžeme se spojovat s kompletním brandem NHL. Zároveň jsme vidět v televizních přenosech na ledě a na mantinelech téměř ve všech zápasech. Už jen fakt, že je ryze česká společnost partnerem NHL, je velkou věcí.“
A co konkrétního takové partnerství přináší českým fanouškům, potažmo sázkařům?
„Kromě už zmíněných dat, vizibility a kvalitnější kurzové nabídky to jsou hlavně streamy z jednotlivých zápasů a v neposlední řadě vstupenky. Lístky pak pravidelně nabízíme našim klientům a fanouškům hokeje na zápasy, které se konají v Praze nebo obecně pak v Evropě. Díky partnerství s NHL zároveň získává i naše spojení s klíčovým ambasadorem Tipsportu, Davidem Pastrňákem, nový punc a rozšířené možnosti. Právě Davida tak můžeme využívat a zachycovat v přirozeném NHL prostředí, protože partnerství se soutěží takový postup umožňuje.“
Diváci ho mohou sledovat, jak bruslí před mantinely s nápisem Tipsport. Tuto reklamu vidí jenom fanoušci v Česku?
„V Česku a na Slovensku. Partnerství je uzavřeno pro tyto dvě země, ve kterých Tipsport působí. Stejně je tomu tak například při mistrovství světa v hokeji, kterého je Tipsport také oficiálním sponzorem.“
Bylo hodně složité stát se partnerem nejslavnější hokejové soutěže světa?
„NHL je globální značka, obrovský kolos, který si postupně pořád víc uvědomuje důležitost Evropy, evropských hráčů, a hlavně fanoušků pro svůj úspěch. Je skvělé, že je česká firma u toho. Protože partnerství není jednostranné. V debatách často řešíme, jak konkrétně a cíleně by NHL mohla komunikovat směrem do Evropy, v čem jsou jednotlivé země specifické. Můžeme částečně, a to především v rámci vybudovaných neformálních vztahů, některé věci ovlivnit. Navíc si myslím, že v tomhle směru byl Tipsport průkopníkem. Byli jsme jednou z prvních sázkových společností na světě a zcela jistě první v Evropě, která se s NHL partnersky spojila.“
Nejste ale jen partnery NHL. Máte extraligu i mistrovství světa. Dá se trošku poodhalit, jak rozdílná jsou jednání u těchto jednotlivých akcí?
„Hokejové portfolio našich partnerství je ještě širší, doplním taky Maxa ligu, Univerzitní hokej a hokejovou Ligu mistrů. Každé partnerství je jiné, stejně tak i vyjednávání. Rozdíl mezi Univerzitním hokejem a NHL je logicky značný, ale ve finále je to vždycky o jednání s lidmi a vzájemném vztahu, který si vytvoříte.“
NHL má obrovský zvuk
Máte nějaký příklad?
„U NHL si vzpomínám, jak jsme průběh jednání v roce 2019 dostali do lidské roviny už tím, že na klíčovém jednání ve Stockholmu bylo v zasedací místnosti devět zástupců NHL v oblecích a proti nim za naši stranu jeden manažer v polo tričku. Atmosféra postupně roztávala a výsledek vidíme: vyšlo to.“
Dostali jste se při vyjednávání až ke Garymu Bettmanovi?
„Fyzicky ano, zhruba na vzdálenost jednoho metru. (smích) Ale teď vážně, do jednání se komisař NHL nezapojoval. Na druhou stranu blízké vazby máme na pomyslnou dvojku celé NHL, což je Bill Daly. Několikrát byl i v Praze a mimo jiné byl před lety k dispozici českým novinářům u příležitosti startu našeho partnerství.“
Jak vás inspiruje a jak na vás obecně působí NHL obchodně a marketingově? Je to brand, který má ohromný zvuk a zásah, souhlasíte?
„NHL má obrovský zvuk, který vychází z její tradice. Zároveň však vzhledem k obrovské konkurenci na americkém trhu v podobě NFL, NBA a MLB musí neustále přicházet s novými trendy, nápady. Nemůže žít z minulosti, ustrnout. Tahle konkurence, která je na americkém sportovním a obecně zábavním poli enormní, posiluje nejen NHL, ale i její partnery. Uřídit a rozvíjet takový kolos, kde proti sobě často stojí mnoho různých zájmů, už samo o sobě nabízí inspiraci. Vždyť se musí skloubit požadavky majitelů klubů, organizací jako takových, hráčů, televizních společností i partnerů.“
Je vůbec možné vzájemně propojovat sílu a možnosti hokejových formátů, které má Tipsport pod sebou? Tedy právě extraligu, MS, NHL, případně partnerství jednotlivých klubů?
„Všechny tyhle projekty jsou z pohledu českých sportovních fanoušků zajímavé, sázkaře velmi baví. Zároveň, přestože se jedná pořád o lední hokej, jsou ve vnímání fanoušků, a tedy i marketingovém přístupu, velmi odlišné.“
Jak to myslíte?
„Vypíchnu jeden příklad. Mistrovství světa v hokeji je v Česku fenomén. Má potenciál zasáhnout i lidi, kteří hokej a sport obecně běžně nesledují. Naše kampaně kolem šampionátu jsou tak úplně jinak strukturované a cílené než ostatní. Obracíme se na širokou sportovní veřejnost včetně žen, zasahujeme obrovské množství fanoušků v relativně krátkém časovém úseku, hrajeme si také s národním cítěním. Naproti tomu Tipsport extraliga nebo NHL jsou dlouhodobé soutěže, které nabízejí celosezónní příležitosti, jak bavit fanoušky. Propojení nicméně existují. Například letos bude možné soutěžit na každém stadionu Tipsport extraligy o zájezd za Davidem Pastrňákem na zápas NHL.“
Pasta je fenomén. NHL v Česku? Možná po Světovém poháru...
Předpokládám, že o takový exkluzivní výlet je zájem. Dá se obecně říct, jak je NHL mezi sázkaři oblíbená? A sází se hodně podle toho, v jakých týmech hrají čeští hráči?
„NHL patří sázkařsky k tomu nejzajímavějšímu v nabídce. A bezesporu pomáhá, pokud se daří českým hráčům. Věříme, že se k Pastovi přidají i další hráči, tak jako se to v posledních letech podařilo Martinu Nečasovi. Čím víc českých hokejistů bude v NHL a ve svých klubech budou patřit ke klíčovým hráčům, tím bude větší i zájem fanoušků a sázkařů. V NHL ale čeští fanoušci sledují i světové hvězdy a svým oblíbeným klubům fandí dlouhodobě.“
Jak důležitá pro vás je právě spolupráce s Davidem Pastrňákem, který je v posledních letech nejlepší český hráč v lize?
„Je to naprosto klíčové. David je fenomén. Držet se pravidelně na vrcholu bodování, patřit k nejlepším v celé soutěži, to všechno aktuálně i bez hvězdných spoluhráčů? To je neuvěřitelný počin. Díky své povaze je navíc nejoblíbenějším českým sportovcem. I proto jsme rádi, že je ambasadorem Tipsportu.“
Snažili jste se do své stáje získat i další hráče? Třeba Martina Nečase? Nebo nějakou globální hvězdu?
„V nedávné době jsme dostali několik nabídek na evropské i světové hokejové hvězdy. Tváří Tipsportu je ale Pasta, kterého v naší nové kampani cepuje legendární trenér Luboš Hrouzek. Chceme nejzajímavější tváře v daném sportovním odvětví, a to nám v hokeji stoprocentně plní právě David. Už od roku 2017 spolupracujeme s Ester Ledeckou, k oběma hvězdám přibyl v tomto roce fotbalista Pavel Šulc.“
Kdy je reálné, že by se v Česku opět mohly odehrát regulérní zápasy NHL?„Nechtěl bych mluvit za NHL, ale osobně si myslím, že první reálný termín bude až po Světovém poháru, který se bude konat částečně i v Praze v roce 2028.“